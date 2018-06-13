СССР либералы уже прохихикали. Кто следующий?

Вот из только что услышанного. Александр Попов , который радио изобрел, оказывается совсем его не изобрел. На Западе было много других, которые изобрели его раньше. Ну, ладно, допустим пусть даже и так. Но зачем государственному радио России напирать именно на это? Тем более, что сами же признают – история эта запутанная и чуть ли каждая страна считает изобретение радио своей заслугой. Ну и пускай себе считает, а нам то зачем тень на плетень наводить?

У меня на столе стоит радиоприемник. Настроен на волну одной местной государственной радиостанции. Наверное потому, что я там когда-то работал. Иногда включаю. Но обычно минут на пять. Больше выдержать не могу. Сплошное вышучивание, если не сказать больше, собственной страны. Причем неважно даже – СССР, или царской России. Все у нас и всегда было не так и не сяк.



Слушаем дальше. Стиральные машины, оказывается, в Германии еще в 19 веке изобрели, а в 30-годы они уже там были общедоступными, говорит эксперт. Ведущая ахает и охает. Да как же так, а мы то, лапотные, тогда их в глаза не видели!

А вот еще тема — туалетная бумага. В СССР, как утверждает эксперт, ее начали производить только в 1968 году, когда уже Гагарин умер. Ведущая заливается счастливым смехом — слава Богу, что я родилась в 1970 –м! А эксперт поправляет – нет, Гагарин все-таки успел попользоваться, ему из Финляндии привозили. Ну да, он же входил в кремлевскую элиту – со знанием дела соглашается ведущая.

Да что там слова! Это надо слушать! С каким, я бы сказал, пристрастием они вытирают ноги об собственную страну, прикалываются и хихикают над её историей. Ну да, действительно, трудновато у нас было тогда с туалетной бумагой. Газетами, в основном, обходились.



А ничего, что страна незадолго до этого 4 года вела смертный бой со всей Европой? Лишилась десятков миллионов своих граждан, доброй половины городов и сел? И это в то время, когда те же американцы только наживались от продажи нам оружия за наше золото? У них денег было, как у дурака махорки, благодаря той войне . И хватило не только на туалетную бумагу. Много ума для этого надо? Почему бы российским ведущим не посмотреть на эту вонючую тему под таким углом зрения?

А ничего, что уже через 20 лет после этой жуткой войны десятки миллионов оставшихся в живых советских людей, в том числе и мои родители, въехали в новые благоустроенные квартиры? За которые они, между прочим, не заплатили ни копейки. Это что — мелочи, фигня на постном масле? Так, что ли? Главное, что мы от Америки по туалетной бумаге отстали? Нет, конечно, можно и по этому поводу блеснуть эрудицией.



Про то, что кухни были маленькие и комнаты смежные. Но разве работа на государственном радио отменяет необходимость хоть чуточку соображать, знать историю своей страны и понимать, что на самом деле тогда было важно, а что можно было и перетерпеть?

А ничего, что та же преуспевшая в выпуске туалетной бумаги, икающая от сытости Америка, позорно продула космическую гонку стране, которая еще даже не выбралась из послевоенных руин? И может быть Юрий Гагарин еще чем- нибудь знаменит, кроме полученного по блату финского мягкого папира? Не?

Я ни в коем случае не вижу в этом только проблему местного государственного радио, или даже Российской Федерации в целом. Это наша общая постсоветская беда. Трагедия уничтоженной страны, смешанных с дерьмом идеалов, раскуроченного массового самосознания. Людей науськали посредством того же телевидения и радио, презирать собственное прошлое, научили насмехаться и издеваться над ним.



Вот только не стали предупреждать о том, что народ, который не имеет достойного прошлого, автоматически расписывается в собственной несостоятельности и превращается в беспросветного лузера.



А в этом качестве, годится только на удобрение для более успешных и талантливых наций. «Успешность» которых как раз и является результатом сначала охмурения, а затем ограбления слишком доверчивых людей. Таких, как русские, которые сами не держат камня за пазухой и других в этом не подозревают. И зря, между прочим.

Даже по западным фильмам видно, как они бурно пошли в рост после развала Союза и за счет наших ресурсов. Смотришь их кино 60 -70-х годов и видишь, что жизнь у них тогда была примерно такая же небогатая, как у нас. Ну что это такое — майор ВВС США получал 250 долларов в месяц! Курам на смех!

И как они быстро, как будто на волшебных дрожжах, поднялись в 90-е! Потому что именно тогда началась тотальная выкачка ставших почти бесплатными русских ресурсов, масштабы которой от нас застенчиво скрывают до сих пор. Настолько они были чудовищные. Но это так – к слову.

Увы, но за постсоветские годы на этой антирусской и антисоветской западной лабуде выращены целые поколения таких перепрошитых « иванов не помнящих родства». Для которых прикалываться в радиоэфире над собственной страной столь же естественно, как восхищаться Америкой, или, например, Францией. Главное, чтобы не Россией.

Вот на днях один топовый российский телеведущий, причем не какой-нибудь смехач, а руководитель общественно-политического шоу государственного телеканала, с непринужденностью торговца арбузами, заявил, что на ЧМ-18 будет болеть за сборную Франции . Да, пожалуйста! Хоть за сборную Гондураса! Вот только не надо при этом делать политику на государственном канале и пользоваться этим, чтобы внушать миллионам зрителей, что спорт и патриотизм это, мол, совсем разные вещи. Посмел бы какой-нибудь американский ведущий политического шоу объявить, что болеет за сборную России. Его рабочее место моментально стало бы вакантным.

Другой местный артистический «властитель умов» предложил подарить Украине Крымский мост и 15 лет бесплатно снабжать ее газом. Честно говоря, этот бред даже комментировать не хочется. Нашел кого ублажать – киевских мятежников, заливших страну кровью и призывающих сжечь Москву .

Еще один представитель «творческой интеллигенции» того же пошиба намедни отозвался о населении РФ как о «дремучей русской толпе, никчемном народе, который не заслуживает власти, который ничего не сможет и ни к чему самостоятельно не выйдет»

Милая девушка, замдиректора крупного московского банка, с явной гордостью поведала всему интернету, что она отказывала в работе тем, кто считает Крым частью России .

Еще один деятель культуры не увидел в нынешних российско–украинских отношениях ничего особенного, кроме некоторых «нюансов, недопонимания и колкостей». И это после четырех лет кровавой бойни на Донбассе, после массового сожжения одесситов в Доме профсоюзов, после мариупольского расстрела, после того, как миллионы людей на Украине стали беженцами и лишились средств к существованию!

Иногда ловлю себя на крамольной мысли — неужели действительно был прав мой сослуживец по штабу Одесского ВО майор Николай Харченко, который еще 25 лет назад говорил, что «мы все для них пингвины»?

Увы, но эта небожительствующая богемная публика, что в РФ, что на Украине, одним миром мазана. Но, если Украина хотя бы официально пошла в услужение Западу, а тамошний президент вместе со всей верховной радой скоро будет маршировать во главе гей-парада, то для РФ, которая ожесточенно борется за свои духовные ценности, свою историю и свое будущее, засилье в публичном пространстве такой, по сути, колониальной «интеллигенции» не просто удивительно, но уже и совершенно не объяснимо.





Юрий Селиванов