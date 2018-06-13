Саммит США-КНДР и горбачёвская ловушка

На днях в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Каковы возможные последствия этой исторической встречи?

Трамп уже показал, что его интересуют исключительно интересы его собственной страны. И ни какие прежние союзные соглашения не имеют значения сейчас, просто по тому, что сейчас изменилась глобальная экономика. И те кто раньше был союзниками Соединённых Государств теперь в экономическом отношении оказались конкурентами. И поэтому Трамп вовсе не заботится о чьих-то интересах кроме американских. И не заботится ни о каких союзах. Поэтому позиция Японии в данном вопросе будет им проигнорирована.

Кроме того прекрасно понятно чем вызвана эта позиция. Она вызвана прежде всего тем, что объединённая Корея станет для Японии несравненно более опасным экономическим конкурентом чем нынешняя южная её половина. Объединённая Корея это и население больше и значительные природные ресурсы. Напомню, что в начале XX века Япония колонизировала Корею и пошла ради этого даже на войну с Россией, крайне рискованную и разорительную. Именно для того, чтобы иметь доступ к природным ресурсам Кореи.

Поэтому Трамп скорее всего воспринял жалобы Японии, как подтверждение правильности своей экономической политики. Ведь он очень стремится к тому, чтобы за пределами Соединённых Государств экономическая конкуренция была предельно жёсткой. Чтобы таким образом сами Соединённые Государства могли получать то, что им нужно из-за рубежа по минимальным ценам…

Источник — http://dentv.ru/

Источник: vassermans.ru