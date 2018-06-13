Плов по-китайски. КНР медленно поглощает экс-советскую Среднюю Азию

Источник: www.aif.ru

Пока Россия размышляет, вкладывать ли деньги в Киргизию, «великий сосед с Востока» уже строит в республике заводы и фабрики, перевозит туда фермеров, «подсаживает» на дешёвые кредиты и потихоньку меняет в свою пользу границы.



В аэропорту Бишкека — китайские «заборчики» с иероглифами перед паспортным контролем, китайские же тележки и таксисты на китайских автомобилях. По столице Киргизии ездят сотни пассажирских автобусов производства КНР. Строительные рабочие из Поднебесной поспешно возводят комплексы вещевых рынков (где продаются куртки и джинсы, пошитые на фабриках Гуанчжоу), а также гостиницы для китайских бизнесменов и туристов. Повсюду как грибы выросли рестораны с китайской кухней, и они никогда не пустуют — там полно посетителей, соскучившихся по родным кушаньям. В 2016 г. Китай занял (сместив Россию) место главного торгового партнёра Киргизии — отныне 25,8% импорта и экспорта маленькой республики приходится на КНР. «У меня ощущение, что наша страна обречена, — грустно говорит бизнесмен Ойбек Туменов. — Китай просто растворяет её в себе, и мы, сами того не замечая, привыкаем быть китайцами». Надо ли говорить, что мы общаемся в китайском кафе. Ойбек заказывает говядину в кисло-сладком соусе и улыбается: «Не могу удержаться. Всё-таки вкусно».

Грузовики с нелегалами

На Ошском базаре Бишкека легко обнаружить на прилавках безвкусные огурцы, «пластмассовый» чеснок и яблоки, похожие на картон, слегка сбрызнутый яблочным соком. Это продукция китайских фермеров, арендующих земли в Киргизии. Выращиваемые ими фрукты и овощи в Китай не поставляют — продают здесь. Люди берут, ибо стоят они копейки. Таких фермеров сотни — вроде бы и немного, но их число постоянно растёт. Схожие «аграрные хозяйства» с китайцами начали вовсю появляться и в Таджикистане. По дороге из Бишкека в Ош я вижу множество китайских рабочих — они строят новое шоссе, связывающее север и юг. Только официально за последний год в Киргизию прибыли 11 593 гастарбайтера из Китая — все со своими семьями. Кроме того, в Бишкеке и других городах за это же время поселились 27 566 китайцев: бизнесмены, продавцы, строители, то есть почти 40 тыс. приезжих за один год. Сколько же в целом граждан КНР уже осело в маленькой республике после распада СССР? Этого не знает никто. Разные источники называют цифры от 80 до 200 тыс. человек — на 6 млн местного населения. Журналист Турат Акимов обвинил власти в продаже Китаю страны, поскольку «любой китаец за 5 тыс. долл. может получить паспорт Киргизии, а в грузовиках-фурах каждый день провозят нелегалов из КНР. 30 тыс. киргизок заключили фиктивные браки с китайцами». Власти опровергли эти слова. Но, как сказано в анекдоте: краденые ложечки-то нашлись, а осадок остался…

— Наш долг Китаю уже составляет 1 млрд 700 млн долл., — рассказывает финансист Руслан Калдаров. — Это 42% от всех иностранных займов. Причём китайцы не дают деньги просто так. Они предоставляют кредиты с низкими процентами, но на жёстких условиях — дороги или крупные объекты должны строить исключительно китайские компании и китайские же специалисты с высокой зарплатой. Это, конечно, вызывает непонимание и даже озлобление у простых людей — ведь 700 тыс. киргизов работают в России таксистами, кассирами в супермаркетах и официантами, да и теми же строителями, а мы приглашаем в Киргизию иностранных рабочих. Народ у нас горячий, всякое может случиться. Например, во время переворота в 2010 г. и свержения президента Бакиева поползли слухи о возможных погромах китайцев и грабежах китайских магазинов. КНР тут же развернула войска на границе, дав понять — в случае чего вторжение для «защиты наших граждан» неизбежно. Это уже стандартная политика во всём мире — африканское государство Джибути обязано выплачивать Китаю проценты по долгу больше, чем его собственный ВВП. Если у нас что-то и осталось в данном случае, то лишь последняя надежда на Россию.

«Россия ничего не делает»

Китай поглощает страну не только активным производством дешёвого чеснока. В результате договоров о «демаркации границы» в 1996—1999 гг. китайцы получили 161 кв. км территории Киргизии. Интересно, что все подобные обсуждения (и с Таджикистаном, и с Казахстаном) всегда заканчиваются в пользу КНР. «Китайцы „штампуют« свои фабрики на каждом углу, и им плевать на природу и экологию, — рассказывает мне учитель русского языка из города Кара-Балта Адильбек Батыров (имя изменено. — Авт.). — Когда у нас начали строить нефтеперерабатывающий завод, мы сразу поняли — отходы начнут сливать в реку, вся рыба сдохнет. Сотни людей вышли протестовать, но правительство их не услышало. Сейчас на китайских заводах не редкость забастовки, рабочие требуют такой же оплаты труда, как и у китайцев, однако в условиях дикой безработицы владельцам проще уволить „протестантов« и набрать новых». В Киргизии меня часто спрашивали обычные люди: почему Россия ничего не делает? Неужели РФ всё равно, что нас поглощает Китай? Вы не вливаете сюда инвестиции, ничего не строите, а КНР уже занялась и гидроэлектростанциями, и проектом огромной железной дороги. Между прочим, власти Поднебесной (в отличие от России) не пускают к себе среднеазиатских гастарбайтеров — визу в КНР киргизам получить непросто. Зато постоянно выбивают приоритет для китайских торговцев на рынках, для рабочих, для бизнесменов. Неудивительно — Китай бережёт своих граждан, заботясь о них.

Не успели забыть социализм с советским лицом, как наступает коммунизм с раскосыми глазами. Фото: РИА Новости/ Андрей Стенин

Надо учиться у Китая?

— Я всегда знаю, если что-то случится, моё государство обязательно за меня заступится, — на довольно неплохом русском языке заверяет меня выходец из китайского города Урумчи Линь Синмяо, прилично и со вкусом одетый бизнесмен, владеющий несколькими точками на рынке «Дордой» в Бишкеке. — Да, я иногда чувствую в Киргизии бытовую неприязнь к своим соотечественникам, но маленькая страна всегда боится большой, хотя и напрасно. Пожалуйста, посмотрите на Монголию, ведь Китай её же до сих пор не захватил. Мне кажется, что испуг перед «китайской угрозой» в Средней Азии сильно преувеличен: бизнесмены из КНР укрепляют экономику Киргизии. А то, что Китай из всего получает выгоду, извините, и есть смысл жизни.

Вечером я сижу в кафе «Пекинская утка» на улице Советской и вижу, как толпа китайцев за соседними столами отмечает день рождения руководителя своего предприятия. В меню присутствует «плов по-китайски». «А что это?» — «Ну, наше киргизское блюдо, — объясняет официант. — Только с соевым соусом». Вот чему России надо поучиться у Китая, так это всюду отстаивать свои финансовые интересы. Мы щедро раздаём «братским республикам» деньги без обязательств (ведь братьям надо помогать), а там потом делают вид, что вообще нам не обязаны, не собираются отдавать долги да ещё и «отжимают» имущество у российских компаний. КНР не позволяет так с собой поступать — и правильно.

В то же время России давно следует понять: готовы ли мы отдать государства экс-советской Средней Азии, где до сих пор разговаривают по-русски и считают близкой русскую культуру, под тотальный контроль Поднебесной? Если нет, то надо срочно приходить сюда с инвестициями, строительством, кредитами и влиянием. И главное — извлекать из этого доход в миллиарды долларов, как это отлично умеет делать Китай.

Автор: Георгий Зотов

Источник: nstarikov.ru