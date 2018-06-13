Отличие западной и русской элиты. Андрей Фурсов

Концептуал СМИ Какие этапы формирования проходили элитарные круги в Европе и России?

Историк Андрей Фурсов рассказывает на каких основах установилась английская элита в конце средневековья? Какую роль во взаимоотношениях русской элиты сыграл “ордынкий зонтик”? Какие кланы призвали на царствование Анну Иоанновну? В каком году произошла первая в отечественной истории преемственность власти? Чем уникальна эпоха Комитерна?

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