Отличие западной и русской элиты. Андрей Фурсов
11:08. 13 июня 2018 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Какие этапы формирования проходили элитарные круги в Европе и России?
Историк Андрей Фурсов рассказывает на каких основах установилась английская элита в конце средневековья? Какую роль во взаимоотношениях русской элиты сыграл “ордынкий зонтик”? Какие кланы призвали на царствование Анну Иоанновну? В каком году произошла первая в отечественной истории преемственность власти? Чем уникальна эпоха Комитерна?
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