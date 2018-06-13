Осторожно, Китай

Военные китаеведы из Товарищества Вещего Олега разумных от народа (ВОРОН), опираясь на разведывательные признаки (уши сущности, торчащие над маскировочными сетями дезинформации) попытались представить то зловещее , что расстроило лидеров.

Помпезные картинки блистательного антуража и бравурное пропагандистское сопровождение в СМИ двусторонней встречи лидеров РФ и КНР в Пекине 08.06.18 омрачали «постные лица» Си Цзиньпина и Путина В.В., явно озабоченных чем-то посторонним, о чем говорить на публику нельзя по причине серьезности вопроса.

- Заседание Бильдельбергского Клуба в Турине, где планировщик за кулисой оповещает «сильных мира сего» о тайных замыслах развития обстановки во всем мире на ближайшую перспективу.

- Заседание «Группы Семи» (G-7) в Канаде, где уже на публику показывается состояние дел в верхнем эшелоне регулярной власти «Коллективного Запада», а – это морской блок геополитики.

- Саммит ШОС в Циндао, где согласовываются курс и линия геополитики стран континентального блока.

- Встреча Начальника Генерального Штаба ВС РФ и главы Комитета Начальников Штабов ВС США в Хельсинки, обсудивших военную обстановку вокруг Сирии, на Украине и в ЦА.

Если теперь, лишь по признакам встреч на высшем уровне, оценить целостную картину происходящего, то согласование чисто военных вопросов начальниками штабов континентального (РФ) и морского (США) блоков стран позволяет полагать, что на всех отмеченных уровнях, так или иначе, речь идет о развале старого мирового порядка индустриального общества и переходе в новый мировой порядок с подталкиванием перемен силой (война)!

Благоприятную обстановку отвлечения внимания причастных, да и широких масс непричастных к делам «сильных мира сего», от военной части замысла перемен дает проведение в РФ с 14.06.18 первенства мира по футболу (Грузия напала на Южную Осетию аккурат в день начала Олимпийских Игр-2008).



А самое выгодное в пропагандистском плане направление боевых действий дает вполне законный по международному праву решительный удар ВС Украины по непризнанным ни Россией, ни КНР сепаратистским самопровозглашенным республикам Донбасса.

Для растаскивания сил континентального блока удар ВСУ на западном направлении должен сопровождаться натиском бандитов на Большом Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Тем более, что мировые СМИ давно показали, что вытесненные из Сирии силы международных террористов из запрещенного ИГИЛ уже собраны в Афганистане и готовы наступать по направлению Герат – Мары вдоль Каспия на Туркмению, Казахстан и далее в Поволжье.

Вполне очевидно, что Китай своей совокупной мощью и массовой, всё ещё Народной Армией, способен и будет прикрывать лишь страны Экономического Пояса Нового Шелкового Пути, и не станет выступать на стороне сепаратистов Донбасса, оставив это направление на совести Путина. Так, со стороны ОДКБ накануне саммита ШОС прозвучали призывы к КНР к коллективному отпору террористам в Центральной Азии.

Следует отметить, что войсковые учения НОАК с переброской армейских группировок ж.д. транспортом из Центрального Китая на границу с Казахстаном, а авиации непосредственной поддержки сухопутных войск прямо на аэродромы Казахстана дано проведены.

То есть, натиск «трех зол» (терроризм, экстремизм, сепаратизм), а также злобные кибератаки и наркотрафик в ЦА создают условия для законного (по просьбе местных правительств) ввода китайских войск охраны тыла по всему протяжению Нового Шелкового Пути.

А присутствие китайских войск охраны тыла обеспечит условия для завода в страны центрально-азиатского экономического пояса Нового Шелкового Пути миллиардов долларов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

И все это называется: реализация Китайской мечты возрождения всемирного китайского величия.

Что же касается политического единства 12-ти исламских стран «одного пояса», то эту задачу к 2025 году будет решать Новый тюркский красный халифат Эрдогана.

России же по традиции (поляки во времена смуты Лжедмитрия, шведы Карла XII, французы Наполеона, немцы Гитлера) придется отражать натиск Запада на Украине. Символом же всеобъемлющего стратегического взаимодействия добрых соседей Китая и России в новую эпоху новой судьбы человечества послужил китайский Орден Дружбы, который Си Цзиньпин возложил на плечи Путина.

Что же касается рекомендаций разумных от народа на концептуальном уровнен, то они сводятся к следующему:

По существу, оценка обстановки должна проводится в рамках китайской "трёх сильной связки": "мы сами", "наши враги", "наши союзники".

Достойны удивления разглагольствования наших патриотов (Изборский Клуб) про российско-китайское "стратегическое партнёрство", которое преподносится российской пропагандой как заранее предопределённый залог объединения усилий РФ и Китая на фоне российско-американского противостояния.

Для русскоязычных мозгов "стратегическое партнёрство" – это практически "стратегический союз", где каждый из "партнёров" / "союзников" готов и обязан "живот положить за други своя", что, кстати, русские, скорее всего, сделают не задумываясь, если Китай их об этом слёзно попросит.

А для китайских мозгов "стратегическое партнёрство"- это не более, чем исполнение "партнёрами" "от сих до сих" достигнутых двусторонних договорённостей, оставаясь "при своих интересах и при собственном суверенитете".

Так что, если, к примеру, РФ завопит: "Китай, спасай!" – Китай и бровью не поведёт, коль скоро о чём-то подобном ранее не договаривались.

"Союзничество" для китайских мозгов – это вообще ругательное слово, потому что из двух "союзников" (в китайском понимании) один всегда "ведущий", "главный", "попирающий суверенитет другого", а другой всегда "ведомый", "зависимый", поступающийся собственным суверенитетом ради другого".

Для русских "союзнические отношения" – это святое, это, прежде всего, жертвенность собой ради "союзника": "выполняя свой союзнический долг…", "верный своим обязательствам…"

Когда "союзники" и "партнёры" слышат такое от русских, они наверняка потешаются над ними, но охотно их используют.

При Горбачёве русские совершили роковой и безвозвратный шаг от чёткого выполнения ранее взятых на себя обязательств к принципиальным стратегическим уступкам.

Первому-то Советы "прогнулись" как раз Китаю, а не НАТО: вывод 40-й армии из Афганистана, 39-й из МНР, отвод войск от китайской границы и принуждение Вьетнама к выводу своих войск из Кампучии, – всё это произошло как реакция на требования КНР и на несколько лет раньше вывода советских войск из Восточной Европы.

Недаром же в "Очерке по истории КНР" (на самом деле несколько довольно толстых томов) современные китайские историки обращают внимание на то, что на приснопамятных политических консультациях на уровне заместителей министров иностранных дел с 1982 до начала 1985 советская сторона занимала жёсткую и неуступчивую позицию и слышать не хотела про устранение "трёх больших препятствий".

А Горбачёв пришёл и устранил, – в мае 1989 прибыл "ко двору Сына Неба" с "дарами" – гарантиями выполнения китайских условий по нормализации двусторонних отношений.

После этого фактического признания "вассалитета" (в традиционных китайских представлениях) перед Срединным Государством ни поздний СССР, ни РФ политически не могли и не могут претендовать не то, что на статус "старшего брата" в отношениях с Китаем, как в 50-е годы, но с огромной натяжкой способны вести речь хотя бы об относительном паритете в двусторонних отношениях, более всего опасаясь, как бы вновь "не обидеть" Китай.

Поэтому незавидная роль РФ как "нашего союзника" в китайской концептуальной "трёх сильной связке" усугубляется её "потерей лица" в результате стратегических уступок последних 30 лет, неспособности и нежелания исправить это положение, "подправив" собственное "лицо".

Небополитики всё время говорят о "Новой Орде" как форме и способе одоления Срединного государства китайцев Светом с Востока, где "старшая сестра" Россия будет наставником Китая собственным авторитетом и мудростью.

Однако, эта идея политически была уместна ровно 30 лет назад, в то время, когда СССР ещё не совершил трагических ошибок, ещё не "потерял лицо" в глазах Китая. А сегодня в китайском сознании более нет места преклонению перед историческим опытом России.

Сегодня Китай просто "терпит" Россию до той поры, пока окончательно не договорится обо всём, о чём ему нужно, с США.

Выстраивать же сегодня отношения с Китаем с какой-никакой пользой для себя Россия способна, лишь исподволь, тонко "подставляя" Китай под американские удары и «ПОТЕРЮ ЛИЦА», лишь доходчиво объясняя Китаю, что, не приняв те или иные предложения России, он серьёзно усугубит своё положение и т.д.

То есть, сегодня речь идёт о сугубо прагматичном (и, что самое главное, очень тонком, неощутимом для Китая) подталкивании Китая к более тесному и глубокому сотрудничеству с Россией.

А делать это можно лишь «мягкой силой» нового пути мысли (синь сы лу) к общему будущему новой эпохи информационного общества, которым выступает рожденная в России, ни у кого не списанная система взглядов с дерзким именем небополитика.