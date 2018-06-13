Обратившийся к Путину подмосковный чиновник , противник мусорных свалок, задержан
Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, ранее пожаловавшийся президенту на угрозы со стороны чиновников, задержан. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По его словам, к Шестуну был допущен адвокат. В свою очередь пресс-секретарь главы Серпуховского района рассказала, что вооруженные люди утром 13 июня проводили у чиновника дома обыск. При этом прилегающие к зданию улицы были оцеплены неизвестными в масках, которые, согласно опубликованным в сети роликам, грубо общались с местными жителями, отказались представиться и запрещали вести видеосъемку.
Пресс-секретарь предположила, что обыск у Шестуна может быть связан с митингами против мусорного полигона и желанием не допустить его на выборы, так как уже через неделю начнется регистрация кандидатов.
Ранее 52-летний Шестун, выступающий против планируемой ликвидации Серпуховского района и за закрытие мусорного полигона «Лесная», обратился за помощью к президенту, разметив на Youtubе 16-минутный ролик, в котором рассказал об угрозах чиновников в свой адрес, пишет НСН.
Шестун открыто заявил, что ему звонил руководитель администрации губернатора Московской области Андрея Воробьева Михаил Кузнецов и предлагал написать заявление об отставке с открытой датой, обещая в противном случае открытие заказных уголовных дел против несговорчивого главы и пуск его семьи по миру, что якобы уже согласовано с Андреем Яриным, начальником главного управления внутренней политики администрации президента.
Представителю Кремля Дмитрию Пескову в апреле был задан вопрос по поводу видеообращения Шестуна, однако он остался без ответа.
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов продолжают в течение шести часов проводить обыск в доме главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, не допуская в здание адвоката. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Павел Беспалов.
"Обыск в доме Шестуна начался в 7 утра, продолжается до сих пор, Шестун и его семья - жена и четверо детей - находятся в здании, с ними нет связи. Меня, его защитника, несмотря на предъявление документов, внутрь не пускают, я стою буквально под забором", - сказал адвокат.
Он сообщил также, что не видел официальных документов следствия. По имеющейся у него информации, в отношении Шестуна возбуждено дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками. "Этим событиям 10-15 лет и Шестун не имеет к ним никакого отношения", - добавил адвокат.
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Источник: svpressa.ru
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Вспомнился фильм – “Воры в законе”, где люди, чтобы разрулить жизненную ситуацию, вынуждены были жаловаться ворам в законе, и те им помогали. Не понятно, почему они не помогли подмосковному чиновнику, ведь он им пожаловался. Непонятно……