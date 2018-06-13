Мечтать не вредно. Но надо жить на земле. О речи Синдзо Абэ в Петербурге

Источник: regnum.ru

Мирный договор на условиях аннексии для России не приемлем.



В своей речи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума его почетный гость премьер-министр Японии Синдзо Абэ объяснил, что находится в состоянии, которое японцы в шутку называют «дзиса бокэ». Это от японского слова «бокэру» — впадать в детство, выживать из ума — в данном случае из-за перемещения из одной части света в другую с большой разницей во времени. Ежегодно совершая такие перелеты, а то и не один раз в год, в молодости переносил такие временные сдвиги довольно легко, а теперь для того, чтобы выйти из состояния «дзиса бокэ», требуется не менее трех дней. Так что хорошо понимаю премьера, когда он поделился с присутствующими своим состоянием: «Давайте представим, что «самурай блю» (синий самурай, национальная сборная Японии традиционно выступает в синих футболках — А.К.), одержав победу во всех предшествующих матчах, будет сражаться в финале с Россией… Такие мечты посещают меня сейчас, и я заразился каким-то странным оптимизмом, может быть, из-за того, что здесь большая разница во времени с Японией».

Неудобно об этом говорить, но не позаимствовал ли эту мечту Абэ-сан у автора этих строк? Пять дней назад в ИА REGNUM была опубликована моя статья с подзаголовком «А вдруг в Год «России в Японии» и «Японии в России» спортивная Фортуна вновь сведет японских и российских футболистов на ЧМ — 2018?». Тут явно одно из двух — или премьер Японии читает мои статьи, что лестно, или мы с ним «мыслим на одной волне».

Но шутки шутками, а главное в выступлении премьера Абэ, как отмечает корреспондент ИА REGNUM, было посвящено фактически теме Курильских островов. Не будучи приглашен на Форум, могу иметь представление о спиче Абэ-сан только со слов корреспондента:

«Он рассказал Владимиру Путину и другим собравшимся о том, каким он представляет себе мир после того, как «Россия и Япония создадут постоянную стабильность», то есть, судя по тону высказываний Абэ, решат вопрос о Курилах так, как это устроит Японию.

Синдзо Абэ на пленарном заседании XXII Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018 года, Санкт-Петербург

Решение курильского вопроса, по словам Абэ, приведёт к целому фейерверку последствий, положительных для России, Японии и мира.

Так, Японское море может стать логистическим хайвеем, где грузы в огромных объёмах будут «ходить туда-сюда». Транспортировать будут в том числе российский сжиженный газ на японских судах.

Российские порты будут быстро развиваться. Вслед за этим станет реализовываться экономический потенциал северо-восточной части России. А это, в свою очередь, переведет всю российскую экономику «в турбо-режим», посулил премьер Японии.

Таким образом, японский гость российского форума рассказал руководителям российского государства, как много экономических выгод принесет России решение «курильского вопроса» устраивающим Японию образом».

Как сообщается, в конце своей речи Абэ отметил, что, в отличие от футбольной метафоры, он не считает нарисованную им посткурильскую перспективу «грезами наяву».

Что же, нарисованная картина вполне реалистична, и при желании всё это можно быстро осуществить. Но только почему это возможно лишь при условии, что Курильские острова утратят российский суверенитет и перейдут в состав Японии? Ведь предложивший так называемую совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах президент РФ, полагаю, рассматривал её как именно взаимовыгодное сотрудничество, а не как «этап сдачи Японии».

Никто не возражает против предложения японского лидера «установить между Японией и Россией постоянную стабильность». Наоборот, этого желает большинство нашего народа. Никто не против и подведения окончательной черты под периодом послевоенной конфронтации и недружелюбия, используя для этого мирный договор. К этому готов народ России, в своем большинстве уважающий Японию и симпатизирующий японцам. К сожалению, в Японии картина иная, где под воздействием пропаганды до 80 процентов японцев не испытывают к нашей стране и народу добрых чувств.

Мирный договор можно было подписать давно, ещё во времена Советского Союза. Тогда советский лидер Никита Хрущев был готов даже на территориальные уступки, которые под давлением Вашингтона были Токио отвергнуты. Так что вина за отсутствие договора не на нашей стране, а на заинтересованных во вражде японцев с русскими американцах и антисоветски настроенных японских политиках. Ведь всё это есть в истории и известно не только специалистам.

На пленарном заседании XXII Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018 года, Санкт-Петербург

Японский премьер высказал на Форуме твердое мнение о том, что для развития широкомасштабного взаимодействия между Россией и Японией необходим мирный договор. Возможно, такой договор действительно мог бы способствовать укреплению мира и сотрудничества между двумя народами-соседями. Но это должен быть мир, как раньше говорили, «без аннексий и контрибуций». А развязавшая и проигравшая кровавую войну Япония, приняв все условия безоговорочной капитуляции, в том числе территориальные, экономически и финансово окрепнув, вознамерилась повернуть историю вспять, по сути, аннексировать законно принадлежащие России стратегически важные земли. На которые, кстати, имеют виды объявившие Российскую Федерацию и ее народ врагом Вашингтон и Пентагон.

Объявленные на днях Кремлем условия подписания мирного договора с Японией просты и понятны — Токио должен подтвердить, как это было сделано при капитуляции, согласие с итогами Второй мировой войны и прекратить незаконные и, прямо скажем, оскорбляющие память павших в борьбе с жестоким японским милитаризмом советских солдат и офицеров притязания к нашей стране.

Автор: Анатолий Кошкин

Источник: nstarikov.ru