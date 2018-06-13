Махабхарата. Новое издание. Всеслав Глоба

Махабхарата – новая книга.



Новости сайта “Родобожие” – https://youtu.be/yVv41ei5Um8



Презентация только что изданной книги “Махабхарата – величайший летописный памятник Славяно-Арийской Ведической Культуры”.



Заказать книгу вы можете по мэйлу: info@rodobogie.org и по телефону: +38-097-264-0875 у Любосветы.

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Источник: www.youtube.com