Как образовался и развалился СССР (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

Михаил Величко: Как образовался и как развалился СССР. Что привело к революции 1917 года, кто управлял Советским Союзом, почему рухнул СССР.

Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 6″: https://youtu.be/-m4c8rgQPr0

Содержание:

0:00:00 – СССР – рай или тюрьма

0:01:29 – Российская империя в библейском проекте глобализации

0:06:23 – неправильный российский капитализм

0:08:13 – бесправие российского простонародья

0:14:09 – полиция на стороне рабочего народа, капитализм против

0:15:40 – технологические и научное отставание царской России

0:19:56 – нерешённые проблемы царской России

0:20:55 – зарубежная помощь для государственных переворотов

0:25:02 – эксплуатация человека человеком

0:26:55 – либеральный миф о рыночной экономике

0:28:37 – несостоятельность марксисткой экономической теории

0:33:01 – противоречия Российской империи и Германии

0:34:15 – ошибки Николая Второго

0:37:43 – кто развалил Российскую империю

0:42:16 – противоречия большевиков и марксистов

0:44:50 – триумфальное шествие новой советской бюрократии

0:46:51 – Сталин против Троцкого

0:49:08 – несоответствие советской власти советскому обществу при Сталине

0:53:38 – власть бюрократии в СССР

0:58:27 – зарубежная помощь в развале СССР

1:00:37 – перспективы капитализма и социализма

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познаватое ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com