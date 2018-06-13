Как образовался и развалился СССР (Познавательное ТВ, Михаил Величко)
Михаил Величко: Как образовался и как развалился СССР. Что привело к революции 1917 года, кто управлял Советским Союзом, почему рухнул СССР.
Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 6″: https://youtu.be/-m4c8rgQPr0
Содержание:
0:00:00 – СССР – рай или тюрьма
0:01:29 – Российская империя в библейском проекте глобализации
0:06:23 – неправильный российский капитализм
0:08:13 – бесправие российского простонародья
0:14:09 – полиция на стороне рабочего народа, капитализм против
0:15:40 – технологические и научное отставание царской России
0:19:56 – нерешённые проблемы царской России
0:20:55 – зарубежная помощь для государственных переворотов
0:25:02 – эксплуатация человека человеком
0:26:55 – либеральный миф о рыночной экономике
0:28:37 – несостоятельность марксисткой экономической теории
0:33:01 – противоречия Российской империи и Германии
0:34:15 – ошибки Николая Второго
0:37:43 – кто развалил Российскую империю
0:42:16 – противоречия большевиков и марксистов
0:44:50 – триумфальное шествие новой советской бюрократии
0:46:51 – Сталин против Троцкого
0:49:08 – несоответствие советской власти советскому обществу при Сталине
0:53:38 – власть бюрократии в СССР
0:58:27 – зарубежная помощь в развале СССР
1:00:37 – перспективы капитализма и социализма
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познаватое ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com