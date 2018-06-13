Дипломатия знаков и сигналов

Источник: riafan.ru

Дипломатия — она как айсберг. У нее есть видимая и невидимая части. На поверхности находятся встречи, переговоры, конференции, обмен дипломатическими нотами и заявления руководителей стран. «Под водой» остаются неофициальные контакты, переговоры за кулисами и истинный смысл происходящего.

При этом нельзя забывать, что видимая и невидимая части айсберга — суть единое целое. Это не две никак не связанные между собой части, а одна огромная глыба льда. Так и в дипломатии. Видимая и невидимая её части составляют одно целое.

На минувшей неделе мировая политика внимательно оценивала два события. Произошли они почти одновременно, что, конечно же, вряд ли может быть отнесено на счет случайности.

8 июня в Канаде в местечке Ла-Мальба собрались лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, которые когда-то самопровозгласили себя так называемой «Большой семеркой».

8-9 июня в Канаде в местечке Ла-Мальба собрались лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, которые когда-то самопровозгласили себя так называемой «Большой семеркой»

А 9 июня в китайском Циндао собрались лидеры Шанхайской организации сотрудничества. Членами ШОС сегодня являются восемь государств: Россия, Казахстан, Китай, Индия, Пакистан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Уже один этот список говорит, что против «большой семерки» Запада сформировалась вполне серьезная организация, куда входят наиболее стремительно развивающиеся и наиболее густонаселенные страны планеты, такие как Китай и Индия.

В одно время проходят две встречи двух мировых организаций, задачей одной из которых является сохранение статус-кво, а задачей другой — превращение мира в действительно многополярный.

При этом время проведения переговоров — действительно одно и то же. Президент России Владимир Путин прилетел в Китай за сутки до начала саммита ШОС, чтобы спокойно и обстоятельно провести переговоры с китайскими товарищами. Так что оба мероприятия фактически стартовали 8 июня.

Запад в Канаде обсуждал «плохое поведение России».

В Китае Путину устроили максимально теплый, можно даже сказать «горячий» прием.

Подробный разбор визита главы России в Китай остается за рамками нашей темы. Наша задача — следить за знаками и сигналами. Путину — первому из глав иностранных государств — была вручена высшая награда КНР: орден Дружбы Китайской Народной Республики. Напомню, год назад Владимир Путин подписал указ о награждении председателя КНР Си Цзиньпина высшим орденом России — орденом святого апостола Андрея Первозванного с девизом «За веру и верность».

В Китае Путину устроили максимально теплый, можно даже сказать горячий прием

Дипломатический этикет полностью соблюден — через год после награждения лидера Китая российским орденом китайский орден получил глава России. И все это сделано ровно в момент проведения встречи «Большой семерки», где говорят о санкциях против России, о ее изоляции и «наказании» за плохое поведение. Сигнал послан.

Но, прежде чем отметить, как отреагировали на этот сигнал, обратим внимание ещё на один знак. Место проведения встречи лидеров стран ШОС — Циндао. Место это непростое.

Построенный в 1891 году порт всего через шесть лет был превращен в немецкую колонию. Тогда растущая германская империя тоже «вырезала» себе куски мира, строя свою колониальную систему. Сделано это было в типичной для Запада манере — угрозами и шантажом. В Китае убили двух немецких миссионеров, в их гибели кайзер обвинил китайцев и, угрожая военной интервенцией, заставил китайского императора передать Берлину порт Циндао.

Во время Первой мировой войны Циндао при поддержке британцев осаждали японцы, чье участие в этой войне, собственно говоря, этим и ограничилось. После чего контроль над портом перешел к Японии, и только после длительной эпопеи суверенитет Китая над Циндао был восстановлен.

Так что выбор места встречи совсем не случаен. Сигнал ясный и понятный. Несмотря на угрозы и давление, суверенитет восстановлен.

И сигналы, посланные из Циндао, были услышаны и правильно поняты. Перед отлетом из Вашингтона американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в формат «Большой восьмерки».

Раз Китай и Россия так тесно сближаются, Соединенные Штаты готовы к контактам с Пекином и Москвой. При этом главной задачей Вашингтона по-прежнему будет «растащить» в стороны русских и китайцев, создав между ними максимальное количество проблем и противоречий.

Ну а мы с вами будем внимательно следить за знаками и сигналами большой политики.

Ведь это так увлекательно.

Автор: Николай Стариков

Источник: nstarikov.ru