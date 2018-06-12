Зачем Россия скрывает от мира правду об “Освенциме”?

В продолжение статьи "Или я закрою тему исторической лжи под названием "Холокост", или меня всё-таки посадят на 2-3 года!".

...Эксперты, которым было поручено найти доказательства моей виновности по статье 354.1 УК РФ, обратились прежде всего к документам по «Освенциму», которые 27 января 2015 года рассекретило Министерство Обороны РФ по случаю 70-летия освобождения нацистского лагеря «Освенцим» советскими войсками.

Я уже выразил по этому поводу своё мнение, оформив его в череду вопросов:

«Чего наша власть опасалась и опасается до сих пор, скрывая от всех вот уже 73 года в числе прочего захваченную «Красной Армией» бухгалтерию и учётную документацию «Освенцима»? Какая такая может быть «военная тайна» касательно страшных дел нацистов, которую народу знать не положено?! Что такого они вытворили, что это надо скрывать от людей?!»

Я убеждён, что мы должны знать всю правду о злодеяниях фашистов! Они должны ответить за каждое своё злодеяние! Но только и исключительно за своё, а не приписанное им кем-то!

И если важные документы по «Освенциму» скрываются от народа вот уже 73 года, а к 70-летию освобождения концлагеря были рассекречены лишь 15 самых малозначительных документов, значит, есть такая историческая правда, связанная с нацистами и их деятельностью, которую народу «не положено знать» ни при каких обстоятельствах!

А кому положено знать?

Нашей управленческой верхушке с еврейскими корнями?

Вспомните сейчас времена диких бандитских 90-х годов в СССР! Вспомните, как последний правитель СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС предавал наш народ и под демагогические разговоры про «гласность» разглашал все военные секреты СССР нашему политическому противнику по «Холодной войне» — Западу во главе с США. А министр иностранных дел Шеварнадзе приторговывал кусками нашей Родины.

"...В стране настало смутное время, зато отношения с бывшим “вероятным противником” стремительно улучшались. Под шумок о гласности и перестройке американцы стали проталкивать идею окончательного раздела Берингова моря. По поручению тогдашнего министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе было подготовлено Соглашение “О линии разграничения морских пространств между СССР и США”. Его курировал Игорь Иванов — в то время высокопоставленный работник МИДа, фактически же — правая рука Шеварднадзе. С американской стороны вопросом занимался лично госсекретарь Джеймс Бейкер. Соглашение изначально было невыгодно для Советского Союза — его 200-мильная зона на отдельных участках “урезалась” до 170—180 миль, а американская соответственно увеличивалась — до 220—230 миль. Тем не менее 1 июня 1990 года документ был подписан..." Источник.

Вспомнили?

А теперь представьте, что именно в ту пору и в той обстановке журналистка газеты «Известия» Элла Максимова оказалась каким-то чудом допущена в государственный особый архив СССР и там она узнала нечто такое по «Освенциму», а главное опубликовала свои находки в газете «Известия» (в "рупоре" ЦК КПСС!), что любой человек, узнавший добытые ею цифры, имеет теперь право кричать: «Сионисты! Вы циничные мошенники! Вы обманываете Мир, выдавая миф о «Холокосте 6 миллионов евреев» за ещё одно преступление нацисткой Германии!»

Вот собственно сам текст газетного сообщения:

«В центральный государственный особый архив СССР впервые за почти полвека его существования получил доступ журналист — специальный корреспондент «Известий». Огромное хранилище, шестое по величине в системе государственных архивов страны, закрыто для посетителей. Число людей, побывавших в нём, исчисляется не более чем десятками! Почему так? КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НАХОДЯТСЯ В АРХИВЕ? Об этом вы прочтёте в нескольких корреспонденциях, которые мы предполагаем напечатать в ближайшие дни».

ПЯТЬ ДНЕЙ В ОСОБОМ АРХИВЕ

«…Центральный государственный особый архив СССР существует сорок с лишним лет, не упоминаемый ни в одном справочнике. Любые ссылки на архив запрещены. Если появляется неотложная необходимость обнародовать какую-нибудь бумагу, ей подыскивают «крышу», вроде бы взята из легального хранилища, скажем ЦГАОРа, архива Октябрьской революции. Под тамошними шифрами, номером фонда, дела и выпускают пленницу на печатные страницы.

Но дожили мы, слава богу, до гласности! Прошлым летом были извлечены из недр архива, правда с превеликим трудом, освенцимские «Книги смерти» с фамилиями семидесяти четырёх тысяч узников из двадцати четырёх стран, погибших в лагере уничтожения.

Написать наша газета написала («Архивный детектив» №177, 1989 г.), только опять же архив не назван, а уж про его содержимое – ни звука. Просил тогда директор не навлекать на него лишние неприятности. И без того пошёл Анатолий Стефанович Прокопенко на риск. Лет пять-десять назад ему бы за «Книги смерти» головы не сносить.

Миновали полгода, и хоть статус у архива прежний, архисекретный, сам директор пригласил меня в своё зарешёченное учреждение.

Одна из несообразностей, а может, как раз принцип секретности, состоит в том, чтобы стражи не ведали об истинной цене охраняемого богатства, чего стоит правда и чего – ложь, укрытые в папках. А где там правда и где ложь, определимо лишь на свету.

Света знания, компетентности опасались и опасаются вершители судеб многих государственных и министерских архивов, по сей день недоступных простому вневедомственному смертному, будь он доктором наук или студентом, маститым писателем или начинающим журналистом, исследователем или изобретателем.

– Вы заметили, спрашивает Прокопенко, – что в зданиях, выстроенных для архивов, нет нормальных читальных залов? Это политика. Народу надлежит читать в библиотеках. Что знать позволено – то в книгах. А что знать ни к чему – то в архив. Мы, как и вы, ждали проекта Закона о печати. Дождались. Читаем в статье 5: «Не допускается использование средств массовой информации для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну». (Газета «Известия», №49 (22952), от 18 февраля 1990 г., с. 6).

Теперь стоп. Получается, что почти вся информация по преступлениям нацистов в «Освенциме», включая нацистскую документацию учёта узников, захваченную в январе 1945 года «Красной Армией» — это специально охраняемая российским законом тайна!

Так сколько в «Освенциме» погибло людей?

1.500.000, из которых якобы 1.100.000 — евреи, как нас убеждают официальные историки?

Источник: https://poznamka.ru/poland/gazovye-kamery-kontslagerya-osventsim-auschwitz-2-birkenau

Или таки в "Освенциме" погибло 74 тысячи узников из 24 стран мира, согласно нацисткой бухгалтерии — освенцимским «Книгам смерти», хранящимся в сверхсекретном "Центральном государственном особом архиве СССР" в Москве на улице Ленинградской?

Вот этот раритетный номер газеты "Известия", который я смог разыскать в библиотеке, со статьёй Эллы Максимовой "Пять дней в особом архиве", где приводится эта цифра:

Что ещё следует из публикации Эллы Максимовой?

Я лично увидел и понял следующее: что при коммунистах во времена СССР, что сейчас в нынешней России при капиталистах, жизнями людей и их сознанием манипулирует узкая группа людей, (вероятно, "богоизбранных", не иначе!), которая контролирует информационное пространство, владеет всей полнотой исторической информации и определяет, кому и что из простых смертных положено знать.

О том, что это так, подтвердил ещё в 2012 году глава Сбербанка Герман Греф, который открыто намекнул, что он как раз принадлежит к числу "богоизбранных" с допуском ко всем тайнам, а остальным гражданам России средства массовой информации подают заранее "препарированную информацию", подготовленную специально обученными для этого дела людьми.

Итак, подводя итоговую черту, спросим себя:

Так зачем наша управленческая верхушка с еврейскими корнями скрывает от мира правду о нацистском лагере "Освенцим"?

Ответ уже очевиден:

Чтобы всё "мировое еврейство" и дальше могло получать дивиденды с распространения по миру мифа о "Холокосте 6 миллионов евреев", сочинённого сионистами ещё в конце 19 века, судя по многочисленным публикациям в англоязычных газетах!

12 июня 2018 г. Мурманск. Антон Благин