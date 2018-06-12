Сводки от ополчения Новороссии 12 июня 2018

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя ВС ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки интенсивность обстрелов Донецкой Народной Республики остается низкой.

На Донецком направлении обстрелам со стороны украинских боевиков подверглись населённые пункты Докучаевск, Спартак, а также Вольво-Центр и Куйбышевский район г. Донецк, по которым противник применил свыше двадцати мин калибром 120 мм и вооружение БМП.

На Горловском направлении украинские боевики обстреляли населённый пункт Михайловка, по которому вели обстрел с применением гранатомётов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении террористы обстреляли два населённых пункта: Ленинское и Коминтерново, с применением мин калибром 120 мм и стрелкового оружия.

Всего за сутки зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня со стороны украинских оккупационных формирований.

За прошедшие сутки один защитник ВС ДНР погиб.

По данным нашей разведки, в подразделения СБУ и национальной гвардии Украины пришли указания от командующего оккупационных сил Наева на выделение с 8 июня личного состава и военной техники для патрулирования местности и выставления мобильных блокпостов на объездных, поселковых дорогах в пределах 10–50 км от линии соприкосновения войск.

Данные мероприятия проводятся для выявления каналов контрабанды оружия с участием военнослужащих ВСУ и волонтёров, а также для затруднения передвижения гражданского населения, которое стремится избегать изнурительных и унизительных проверок со стороны украинских боевиков на въезде и выезде в свои населённые пункты.

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По нашим данным, подразделениями двух зенитно-ракетных полков ПВО 11 июня были проведены тренировки в зоне ответственности ОТГ «Восток» и в районе штаба «ООС», вблизи н.п. Краматорск, по выдвижению, развёртыванию боевых расчётов на временные огневые позиции и уничтожению воздушных целей.

В тренировке принимали участие по два расчёта, которыми руководили напрямую из штаба «ООС».

Мы не исключаем, что тренировки имели цель подготовить расчёты к провокации, о которой вчера сообщало МГБ ДНР.

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Украинское руководство продолжает распродавать олигархам оборонные предприятия и уничтожать национальное достояние Украины.

Так, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины А.Турчинов планирует выступить с инициативой перед парламентом Украины об отмене ограничений на приватизацию предприятий военно-промышленного комплекса страны.

Таким образом Турчинов разрешит иностранным партнёрам окончательно уничтожить ВПК Украины, продав крупные предприятия лицам, занимающимся ликвидацией конкурентов. Этот факт ещё раз подчёркивает, что в настоящее время в Украине находятся у власти предатели и западные марионетки.

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Вчера украинские волонтёры, которые «никогда» не врут, сообщили о том, что украинская ДРГ совершила рейд в глубину обороны ДНР и успешно выполнила какую-то грандиозную задачу. Вероятней всего, непутёвые волонтёры имели в виду факт неприятной для них эвакуации тел двух ликвидированных нашими военнослужащими террористов ВСУ в морг г. Донецк, с последующей их передачей украинской стороне.

Стоит отметить, что это уничтоженные 28 мая под Донецком горе-диверсанты ВСУ, которых в очередной раз бросило украинское командование, промолчав о позорной неудаче и своих потерях.

Обратите внимание на экипировку украинских диверсантов, которые находились в полугражданской форме одежды. И это реальная действительность украинской армии.

По всей видимости, волонтёры, которые должны снабжать вместо командования армию одеждой, сейчас заняты контрабандой оружия и вывозом его из зоны «ООС». На которых, кстати, охотятся представители СБУ и нацгвардии.

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И в заключение, вчера СММ ОБСЕ на своей официальной странице в социальной сети дала оценку действиям украинских террористов в Чигарской балке н.п. Южное, об освобождении которого так героически кричали все украинские СМИ.

По факту, это еще одна страница позора украинской армии, которая вошла в посёлок и полностью его уничтожила. Только благодаря неразумным действиям Наева и его ближайшего окружения, украинские боевики стёрли с лица земли еще один населённый пункт, который мешал им «освобождать» Донбасс от местного населения.

Предлагаем всем самостоятельно ознакомиться с отчётом международной мониторинговой миссии и понять, что же на самом деле представляет собой оккупация в ходе ползучего наступления ВСУ.

Важно отметить, что разруха и бедствие в т.н. «освобождённых» украинскими карателями Чигари, Гладосово и Металлисте (Травневое) не смогли оставить международных наблюдателей равнодушными, они резко и очень негативно оценили все попытки украинского преступного командования насильственно оккупировать посёлки в «серой зоне».

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