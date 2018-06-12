США готовы дать КНДР «уникальные гарантии безопасности»
Источник: ria.ru
США готовы предоставить КНДР «уникальные гарантии безопасности» в обмен на денуклеаризацию, заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
По его словам, эти гарантии отличаются от тех, что Америка была готова предложить ранее.
«Конечная цель, которой мы добиваемся от дипломатического диалога с Северной Кореей, не изменилась. Полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова — это единственный итог, который примут США», — подчеркнул Помпео.
При этом США готовы обеспечить достаточную степень уверенности у КНДР, чтобы «они понимали, что денуклеаризация не что-то, что может плохо для них закончиться, а наоборот», добавил госсекретарь.
Саммит США и КНДР
Первый в истории саммит США и КНДР пройдет 12 июня в Сингапуре, в нем примут участие лидеры двух стран.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что рассчитывает на нормализацию отношений с КНДР, и не исключил возможности подписания мирного договора с Пхеньяном. При этом он подчеркнул, что Пхеньян должен согласиться на полную денуклеаризацию, в противном случае санкции и давление мирового сообщества на него усилятся.
Южнокорейская газета «Чунан Ильбо» сообщала, что Пхеньян при подготовке к саммиту потребовал от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции с КНДР. Между странами не существует формальных отношений со времен войны на Корейском полуострове и не подписан мирный договор.
Источник: nstarikov.ru
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Уникальные гарантии безопасности пролучила уже Украина, дескать отдайте атомное оружие, и никто к вам ни ногой и ничего не покусится. В результате сперва международный суд так это оттяпал от моей страны немаленький кусочек шельфа Черного моря, затем друг товарищ и брат так же ненавязчиво оттяпал кусочек территории в виде целого полуострова, и вот когда уже опять же очень так ненавязчиво случилось с Луганском и Донецком, тут уже народ не выдержал, и в лице своего правительства начал мобилизацию, и соответственно силовое удержание и воздержание от такой безопасности, моё мнение простое: не отдали бы атомного оружия, сохранили бы всё.
У господина Кучмы не хватало денег на содержание атомного оружия? так теперь нам денег на всё уже хвататет? Интересно, что было бы дешевле?
Вот ведь атомная бомба это вам не игрушка, а полезная вещь в доме?