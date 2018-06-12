Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 июня 2018
- 19:56 Авиабаза Хмеймим. 27.05.2018.
- Вчера 22:31 США вернули авианосную группу к берегам Сирии.
- Вчера 21:59 США готовят новую химическую провокацию в Сирии.
Авиабаза Хмеймим. 27.05.2018
Спутниковые фотографии авиабазы Хмеймим сделанные 27 мая 2018 года.
На фото зафиксированы:
Су-24 – 9
Су-25 – 2
Су-30 – 10
Су-34 – 6
Су-35 – 4
Ил-76 – 2
Ил-62 – 1
Ан-26 – 1
А-50 – 2
Ил-38 – 1
Ил-20/22 – 3
И еще. Руководство SDF заявляет, что готово вести переговоры с Дамаском по поводу своего места в послевоенной Сирии.
Несколько ранее, не далее как в конце мая, Асад недвусмысленно заявлял, что если переговоры между SDF и Дамаском провалятся, то САА будет возвращать занимаемые SDF территории силой. Ну и курды конечно держат в уме угрозы Эрдогана занять все приграничные города в течение "горячего лета".
С учетом того, что предложения переговоров от SDF поступило официально, причем два раза – предупреждение Асада было услышно. Другой вопрос, что многие из курдских хотелок в нынешних условиях не осуществимы.
Впрочем, вероятные переговоры, возможно приведут к прояснению позиций сторон в соответствии с текущими военно-политическими раскладами. Российские военные и дипломаты, весьма вероятно, будут выступать в роли посредников.
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США вернули авианосную группу к берегам Сирии
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» в минувшее воскресенье вошла в восточный район Средиземного моря, чтобы в очередной раз принять участие в операции против ИГИЛ в Сирии и Ираке, говорится в сообщении на официальном сайте ВМС.
«С целью обеспечения поддержки авиаударов авианосная ударная группа во главе с „Гарри Трумэном“ вернулась для борьбы с ИГИЛ*. Это посылает мощный сигнал нашим партнёрам, что мы привержены поддержанию мира и безопасности в регионе и повсюду, где есть угроза терроризма», — приводятся в сообщении слова командующего группировкой контр-адмирала Юджина Блэка.
Ранее американские СМИ, в частности журнал Defense News, сообщали, что авианосец и другие сопровождающие его корабли могут остаться в Средиземном море на продолжительный срок для противостояния «вызовам» со стороны РФ и КНР, однако сам Пентагон такую информацию не подтверждал.
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* запрещённая в РФ террористическая организация.
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США готовят новую химическую провокацию в Сирии
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4246711.html
МО РФ предупреждает:
Командование так называемой Сирийской свободной армии (ССА) при содействии военнослужащих сил специальных операций США готовит провокацию с использованием отравляющих веществ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков со ссылкой на три независимых канала в Сирии. По их данным, боевики ССА собираются сымитировать очередную «химическую атаку режима против мирного населения», для чего в населенный пункт Хакль Аль-Джафра провинции Дейр-эз-Зор уже завезли баллоны с хлором.
По информации военного ведомства, результатом должен стать постановочный видеоролик, который распространят в западных СМИ, что послужит новым поводом для ракетно-авиационного удара коалиции во главе с США по государственным объектам Сирии. Кроме того, таким образом будет обоснована необходимость наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата.
Как вы помните, не так давно, после аналогичных предупреждений, США провели подобную провокацию, не особо обращая внимание на реалистичность запущенного фейка.
Разумеется, есть существенная вероятность, что по такой же схеме могут попробовать отработать и на этот раз.
Сам механизм уже давно не меняется – боевики либо сами организуют атаку с помощью кустарного хим.оружия либо имитируют ее, обеспечивая первичное информационное сопровождение, после чего тему подвхатывают западные мейнстримовые медиа, которые создают соответствующий информационный фон для дипломатических демершей и последующих ударов.
Целью могут быть как Сирия с Россией, так и Иран, причем по мере развития конфликта, обвинения в адрес Ирана могут быть даже более вероятными.
Относительно места осуществления, то более-менее эффективно такую провокацию можно организовать либо на юге в Дераа, либо в Идлибе, либо в Рожаве. В Идлибе проще, так как там до сих пор наносятся авиаудары. В Дераа и Рожаве серьезно не бомбят, поэтому соорудить картинку с бомбой улегшейся на кровать, будет проблематичнее.
С другой стороны, в отличие от Восточной Гуты (где место провокации было достаточно быстро взято под контроль САА и российской военной полицией), в указанных районах, США и связанные с ними террористические группы имеют возможность полностью контролировать ход осуществления провокации и последующую зачистку хвостов, в духе провокации в Хан-Шейхуне.
Полагаю, что США еще как минимум 1 раз попробуют разыграть подобную провокацию, в том числе и для того, чтобы оправдать переброску АУГ "Гарри Трумэна" в Средиземное море и максимально затянуть завершающие этапы войны в Сирии. Особенно эскалация нужна тем группам американского истеблишмента, которые не заинтересованы в выводе американских войск из Сирии. И "новые злодейства Асада" нужны им как оправдание.
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