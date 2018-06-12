Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 июня 2018

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» в минувшее воскресенье вошла в восточный район Средиземного моря, чтобы в очередной раз принять участие в операции против ИГИЛ в Сирии и Ираке, говорится в сообщении на официальном сайте ВМС.

«С целью обеспечения поддержки авиаударов авианосная ударная группа во главе с „Гарри Трумэном“ вернулась для борьбы с ИГИЛ*. Это посылает мощный сигнал нашим партнёрам, что мы привержены поддержанию мира и безопасности в регионе и повсюду, где есть угроза терроризма», — приводятся в сообщении слова командующего группировкой контр-адмирала Юджина Блэка.

Ранее американские СМИ, в частности журнал Defense News, сообщали, что авианосец и другие сопровождающие его корабли могут остаться в Средиземном море на продолжительный срок для противостояния «вызовам» со стороны РФ и КНР, однако сам Пентагон такую информацию не подтверждал.

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* запрещённая в РФ террористическая организация.