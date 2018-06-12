Сингапурская декларация

Встреча в Сингапуре между Трампом и Ким Чены Ыном завершилась подписанием итоговой декларации, где стороны задеклариовали приверженность идее отказа КНДР от ядерного оружия в обмен на прямые гарантии безопасности КНДР и установление мира на корейском полуострове.Никаких конкретных сроков указано не было (ни четких сроков отказа КНДР от ядерного оружия, ни сроков и параметров вывода американских войск из Южной Кореи, ни формата подписания мирного договора), стороны заявляют о готовности работать над достижением указанных в декларации целей. Китай по итогам саммита высказал одобрение подписанному документу и заявил о желании и далее играть посредническую роль в установлении прочного мира на Корейском полуострове. В ходе самой встречи, несмотря на предшествующие угрозы и оскорбления, стороны мило поулыбались друг другу.PS. Трамп на пресс-конференции прямо назвал совместные с Южной Кореей учения провокацией против КНДР, которая обходится дорого для амеркианского бюджета.

Источник: colonelcassad.livejournal.com