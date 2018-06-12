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О ПОЛЬЗЕ ЗАБЫТЬЯ

17:11. 12 июня 2018 Просмотров - 100 4 коммент. Опубликовал:

Коллеги !    Выскажу одну парадоксальную мысль

Политическая практика пронизана множеством противоречий, о которые ломаются не только копья , но порой и судьбы. Иначе никак : оппоненты разной генетики и воспитания (тождественные спорить не будут) редко внимают голосу логики. И часто доводя себя до прединфарктного состояния. Понятно: люди начинают понимать друг друга после пуда соли, т.е. через 5 – 10 лет плотного общения.

Примем на веру, что основная масса оппонентов 21 – го века обладает достаточно высоким интеллектом, которым пользуется уверенно, и, главное, - человечной нравственностью (о людях другого сорта умолчим).

Нравственность дает им возможность находить, наступая на горло собственной песне,  некий консенсус из человечных интересов и на основе взаимных уступок . При том, что убеждения (оценки событий и собственные рецепты деятельости) остались у каждого неизменными.

Из такого консенсуса и возникает парадоксальная (на первый взгляд) конструктивная парадигма - алгоритм скорой и успешной деятельности человечества:

« Забудем напрочь Прошлое – размышляем только о Будущем !»

Причем, размышляем не схоластически, а внося и отстаивая свои конкретные предложения строительства Будущего. Решения по запуску в дело того или иного предложения принимаем мягким рейтинговым голосованием.

И здесь деятели всех рангов не останутся без работы. Но работать они будут в 2 раза эффективнее ,  используя время , ранее убивавшееся на бесплодные разговоры о прошлом, для благородного и благодарного созидания. 

В тех же спорах ,  но – уходя от Апокалипсиса, продвигая и приближая Будущее !

 

    J  UDOV

J  UDOV

Метки: будущее, настоящее, оценки, парадигма, полемика, политика, прошлое, рейтинги, решения
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4 коммент.»

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    Satana666 12 июня 2018 в 17:50 Ссылка Пометить
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    джей Юдов, давайте забудем всё холокост, пенсии, счастливое детство, бесплатное образование и медицину. Их уже давно нет.

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    Juryi 12 июня 2018 в 18:38 Ссылка Пометить
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    Satana666
    Тут я не умолчу : надо читать с первых слов (и только потом далее)
    ” Политическая практика…”, а не человеческое бытие.

    J UDOV

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    • 274 146
      Satana666 Juryi 12 июня 2018 в 18:48 Ссылка Пометить
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      Вывести войска из Украины и отдать Крым взад. Вот единственно правильная практика.

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        Ъ Satana666 12 июня 2018 в 18:57 Ссылка Пометить
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        Такая фраза называется просто…-е.ань.Юдов что-то свое эзотерическое хочет вложить….Я не понимаю,зачем приплетать Украину и Крым…Это не обсуждение текста,написанное Юдовым,это-е.ань….Крым дома уже…До апокалипсиса….Тема закрыта давно.

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