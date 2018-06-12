О ПОЛЬЗЕ ЗАБЫТЬЯ
17:11. 12 июня 2018 Просмотров - 100 4 коммент. Опубликовал: Juryi
Коллеги ! Выскажу одну парадоксальную мысль
Политическая практика пронизана множеством противоречий, о которые ломаются не только копья , но порой и судьбы. Иначе никак : оппоненты разной генетики и воспитания (тождественные спорить не будут) редко внимают голосу логики. И часто доводя себя до прединфарктного состояния. Понятно: люди начинают понимать друг друга после пуда соли, т.е. через 5 – 10 лет плотного общения.
Примем на веру, что основная масса оппонентов 21 – го века обладает достаточно высоким интеллектом, которым пользуется уверенно, и, главное, - человечной нравственностью (о людях другого сорта умолчим).
Нравственность дает им возможность находить, наступая на горло собственной песне, некий консенсус из человечных интересов и на основе взаимных уступок . При том, что убеждения (оценки событий и собственные рецепты деятельости) остались у каждого неизменными.
Из такого консенсуса и возникает парадоксальная (на первый взгляд) конструктивная парадигма - алгоритм скорой и успешной деятельности человечества:
« Забудем напрочь Прошлое – размышляем только о Будущем !»
Причем, размышляем не схоластически, а внося и отстаивая свои конкретные предложения строительства Будущего. Решения по запуску в дело того или иного предложения принимаем мягким рейтинговым голосованием.
И здесь деятели всех рангов не останутся без работы. Но работать они будут в 2 раза эффективнее , используя время , ранее убивавшееся на бесплодные разговоры о прошлом, для благородного и благодарного созидания.
В тех же спорах , но – уходя от Апокалипсиса, продвигая и приближая Будущее !
J UDOV
J UDOV
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джей Юдов, давайте забудем всё холокост, пенсии, счастливое детство, бесплатное образование и медицину. Их уже давно нет.
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Satana666
Тут я не умолчу : надо читать с первых слов (и только потом далее)
” Политическая практика…”, а не человеческое бытие.
J UDOV
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Вывести войска из Украины и отдать Крым взад. Вот единственно правильная практика.
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Такая фраза называется просто…-е.ань.Юдов что-то свое эзотерическое хочет вложить….Я не понимаю,зачем приплетать Украину и Крым…Это не обсуждение текста,написанное Юдовым,это-е.ань….Крым дома уже…До апокалипсиса….Тема закрыта давно.