Когда наступит День России? Дмитрий Таран
19:19. 12 июня 2018 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал: brahman
12 июня – день поражения России
Публицист, телеведущий Дмитрий Таран размышляет о том, почему 12 июня не стало общенациональным праздником, и когда у страны появится настоящий повод отмечать День России.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai