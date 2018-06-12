Когда наступит День России? Дмитрий Таран

Концептуал СМИ 12 июня – день поражения России

Публицист, телеведущий Дмитрий Таран размышляет о том, почему 12 июня не стало общенациональным праздником, и когда у страны появится настоящий повод отмечать День России.



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