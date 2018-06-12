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Когда наступит День России? Дмитрий Таран

19:19. 12 июня 2018 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:

12 июня – день поражения России

Публицист, телеведущий Дмитрий Таран размышляет о том, почему 12 июня не стало общенациональным праздником, и когда у страны появится настоящий повод отмечать День России.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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