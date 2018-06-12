Что мы празднуем 12 июня? Валерий Пякин
15:43. 12 июня 2018 Просмотров - 164 Один комментарий Опубликовал: brahman
Россия – тысячелетняя держава
Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин о том, что мы празднуем 12 июня.
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Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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12 июня – день начала президентского правления Ельцина. Есть ли повод для праздника???
На самом деле – ДЕНЬ РОССИИ – 21 СЕНТЯБРЯ! Почему 21 сентября?
Давайте вспомним: Совсем недавно,21 сентября 2012 года, согласно Указу Президента РФ мы отмечали 1150-летие зарождения российской государственности.
В этот день, 21 сентября (8 сентября ст.) в 1862 году, в день Рождества Пресвятой Богородицы, в день торжественного празднования Тысячелетия России император Александр II с августейшей семьёй и гвардией открыл в Новгородском Кремле памятник «Тысячелетие России». В идею Памятника был заложен принцип “самодержавие, православие и народность”.
Именно дата Дня рождества Богородицы начертана на памятнике. Название памятника знаменовало событие тысячелетней давности: 862 годом датируется появление первого восточнославянского государства – общей колыбели России, Украины и Белоруссии, когда древние славяне призвали на княжение варяга Рюрика, родоначальника княжеской династии.
До октября 1917 года эта дата широко отмечалась. По мнению ряда историков и по всем историческим заветам именно этот день 21 сентября и следует считать ДНЁМ РОССИИ.
Добавим сюда Куликовскую битву: важнейшее событие истории средневековой Руси. 21 сентября 1380 года войско Дмитрия Донского одержало судьбоносную победу над войском Золотой Орды.
И почему же тогда мы отмечаем День России 12 июня? Можно ли всерьёз сравнивать эти эпохальные даты с днём вхождения во власть Б.Н. Ельцина, своим Указом провозгласившего день 12 июня Днём России и таким образом увековечившего о себе столь сомнительную память?
Можно ли считать просто случайностью, что Ельцин пытался очернить славную для народа дату 21 сентября своим позорным, антиконституционным Указом № 1400 «О роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета”, обнародованным именно в этот день? А затем и провозглашением Дня России дату вхождения на трон СЕБЯ, чьи полномочия были прекращены Конституционным судом и Верховным советом 21 сентября 1993 года?
Да! Сразу же после оглашения этого указа собрался Конституционный суд и ПРИЗНАЛ УКАЗ № 1400 ПРОТИВОРЕЧАЩИМ КОНСТИТУЦИИ И ЯВЛЯЮЩИМСЯ ДОСТАТОЧНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТСТРАНЕНИЯ ЕЛЬЦИНА ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РФ. Сразу же около здания Дома советов начал собираться народ, пришедший на защиту законного парламента. Поздно вечером 21 сентября собрался Верховный Совет и констатировал, ЧТО СОГЛАСНО СТАТЬЕ 1216 КОНСТИТУЦИИ РФ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ЕЛЬЦИНА ПРЕКРАТИЛИСЬ С 20-00 21 СЕНТЯБРЯ, С МОМЕНТА ОБНАРОДОВАНИЯ ЭТОГО УКАЗА. Это и повлекло за собой события, приведшие к расстрелу безоружных людей 3-4 октября 1993 года.
Вот в чём фишка. Дату 21 сентября необходимо было стереть из памяти народа, а вместо неё объявить Днём России дату восседания на трон ельцинрской задницы.
Не мешало бы вспомнить, что в 1982 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 сентября Международным Днём Мира, но потом все дружно об этом забыли. А между тем, именно Россия в течение всего обозримого для нас исторического прошлого не вступала на тропу войны, если, конечно, не требовалось защищать рубежи Отечества от непрошенных захватчиков. И это ещё одно важное, но отнюдь не случайное совпадение и причина праздновать День России 21 сентября, в Международный День Мира.