Андрей Уланов о роли противотанковых ружей в Великой Отечественной войне
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Беседуем с Андреем Улановым о разработке противотанковых ружей (ПТР) в СССР, а также о роли и значении противотанковых ружей в Великой Отечественной войне.
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com