Главная » Видео, Мировоззрение, Наука, Творчество

Алексей Екайкин о работе в Арктике и глобальном потеплении

15:51. 12 июня 2018 Просмотров - 134 Нет комментариев Опубликовал:

Хронометраж:
1:05 – С чего начинается интерес к географии
4:32 – О научной деятельности
7:28 – Исследования льда
12:18 – Получение параметров температуры
17:43 – О производстве парниковых газов
19:58 – Для чего важны вулканы
26:20 – Про таяние льдов
34:16 – Поездки в Антарктиду
36:21 – Станция “Восток”
41:02 – Изучение подледниковых гидрологических систем
49:45 – Об исследовании озера “Восток”
58:48 – Работа с образцами
1:05:15 – Химический и газовый состав воды озера “Восток”
1:12:36 – О необходимости начинать проект исследования озера “Восток” с нуля

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>