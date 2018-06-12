Алексей Екайкин о работе в Арктике и глобальном потеплении

Хронометраж:

1:05 – С чего начинается интерес к географии

4:32 – О научной деятельности

7:28 – Исследования льда

12:18 – Получение параметров температуры

17:43 – О производстве парниковых газов

19:58 – Для чего важны вулканы

26:20 – Про таяние льдов

34:16 – Поездки в Антарктиду

36:21 – Станция “Восток”

41:02 – Изучение подледниковых гидрологических систем

49:45 – Об исследовании озера “Восток”

58:48 – Работа с образцами

1:05:15 – Химический и газовый состав воды озера “Восток”

1:12:36 – О необходимости начинать проект исследования озера “Восток” с нуля



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com