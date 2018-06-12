Алексей Екайкин о работе в Арктике и глобальном потеплении
Хронометраж:
1:05 – С чего начинается интерес к географии
4:32 – О научной деятельности
7:28 – Исследования льда
12:18 – Получение параметров температуры
17:43 – О производстве парниковых газов
19:58 – Для чего важны вулканы
26:20 – Про таяние льдов
34:16 – Поездки в Антарктиду
36:21 – Станция “Восток”
41:02 – Изучение подледниковых гидрологических систем
49:45 – Об исследовании озера “Восток”
58:48 – Работа с образцами
1:05:15 – Химический и газовый состав воды озера “Восток”
1:12:36 – О необходимости начинать проект исследования озера “Восток” с нуля
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com