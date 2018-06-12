Афёра века: Как США решили навязать всему миру свою некачественную военную технику

Соединённые Штаты являются не только главными «поставщиками» демократии в самые отдалённые уголки нашей планеты. По совместительству они еще и главные мировые торговцы оружием.

В 2017 году США продали различного вооружения на 80 миллиардов долларов. Подобная цифра является абсолютным рекордом. Ни одна другая страна за всю свою историю существования не смогла продать столько вооружения в течение одного года.

Такая сумма достигается отнюдь не за счет поставок стрелкового оружия и техники террористическим организациям Ближнего Востока, нет. Самые платежеспособные — это страны НАТО и другие союзники США.

Последняя крупная афера, которую провернули американские оружейники, носит гордое название «F-35». Сей самолет 5-го поколения стоит 85 миллионов долларов в самой «бедной» комплектации и поставляется в Великобританию, Австралию, Нидерланды, Италию, Норвегию, Израиль и Японию.

Точнее, не совсем поставляется, а банально навязывается (как и многие другие образцы вооружения Made in USA) потенциальным покупателям. Причем обслуживание F-35 возможно лишь при участии специального оборудования и персонала компании Lockheed Martin — создателей самолета. Все в лучших традициях фирменных автосалонов и агрессивного маркетинга.

При таких условиях качество самолета, по идее, должно быть идеальным. Но не тут-то было. 6 июня 2018 года из-за неисправностей в электронике 5 машин, размещенных на авиабазе Мисава ВВС Японии, были признаны негодными к полетам.

Получается, что руководство Страны восходящего солнца выкинуло на ветер почти 500 миллионов долларов. Причем исправлять недостатки японцам предложили за их же счет. Опять же, все в лучших традициях агрессивного маркетинга — создать изначально некачественный продукт и разрешить его обслуживать только у себя.

Япония больше всех страдает от некачественных изделий военно-промышленного комплекса США.

На территории страны с незавидной регулярностью терпят крушение вертолеты (только 3 случая за январь 2018 года), падают части летательных аппаратов на детские сады (как это было 7 декабря 2017 года).

В феврале 2018 года у Ф-16 ВВС США, базирующегося на злополучной авиабазе Мисава, загорелся двигатель. После возгорания самолет сбросил два топливных бака в озеро Огавара. Они упали недалеко от одной из шхун, подняв столб воды высотой до 15 метров. В тот момент на территории озера находились несколько рыболовных судов, которые, к счастью, не попали под «бомбардировку». Но не всегда подобные инциденты заканчиваются без жертв.

Так, 4 июня пилот истребителя F-16 ВВС Тайваня погиб при крушении своего самолета во время проведения учебного полета.

Известны, по крайней мере, 7 случаев крушений истребителей модели F-16 за 2018 год. Катастрофы происходили с самолетами, состоящими на вооружении США, Турции и Израиля. В большинстве случаев обходилось без жертв и потери ограничивались финансовым аспектом.

Стали часто падать не только истребители производства США, но и так называемые транспортные «С-130 Геркулес». За 2018 год зарегистрировано, по крайней мере, 3 таких случая, при которых число погибших шло на десятки. Основной причиной также были названы технические неполадки.

«Геркулес», как и F-16, поставляется в страны НАТО и Японию. И учитывая густонаселенность Страны восходящего солнца, любое падение такого самолета грозит уже не десятками, а сотнями жертв.

Низкое качество продуктов военно-промышленного комплекса США объясняется достаточно просто — фирма «Пентагон и партнеры» является монополистом на поставку вооружения странам НАТО и Японии. В случае, если кто-то решает покупать оружие у другого поставщика, США немедленно расчехляет свой «санкционный пулемет».

Даже Катар, который решил закупить для себя российские комплексы ПВО С-400, навлек на себя гнев звездно-полосатого дяди Сэма. Стоит упомянуть и про Турцию, которая стала закупать те же С-400 только после того, как Вашингтон окончательно испортил отношения со Стамбулом.

Отсутствие конкуренции на оружейном рынке среди стран-союзников Америки позволяет США халатно относиться к контролю качества своей военной продукции — все равно купят. То обстоятельство, что в результате такого отношения могут погибнуть (и погибают!) люди никого особо не волнует. Деньги не пахнут. Американское оружие — это дорого, а соответственно — очень много денег.

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