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89 миллиметров, укрепивших Россию

08:55. 12 июня 2018 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:

В 1835 году царь Николай I увлекся безумным, как тогда все считали, проектом «чугунки» или «железянки». К тому времени, железных дорог общего пользования в мире было всего три — две в Англии и одна в Америке

Николай тщательно изучил все предлагаемые проекты и уже через год началось строительство экспериментальной дороги от Петербурга до Царского села.

А через 3 года, несмотря на возражения кабинета министров, он подписал указ о постройке железной дороги «Петербург-Москва».

Николаевская железная дорога на тот момент стала крупнейшей в мире — 649,7 км. Строительство обошлось в 67 млн. рублей — треть ежегодного бюджета Российской империи.


Все 34 станции и оба вокзала были построены одним архитектором Константином Тоном. Это самое большое архитектурное сооружение в мире.

Колея железной дороги дороги была расширена по личному распоряжению императора на 89 миллиметров.

Он позаботился, чтобы по железной дороге не смог проехать неприятель.

Спустя ровно 100 лет в 1941 году эти 89 миллиметров сильно затруднят снабжение немецких войск.

А именно, группа армии «Центр» получит только ТРЕТЬ необходимых боеприпасов для взятии Москвы.

http://rushor.su/89-миллиметров-отделяющих-россию-от-неб/

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: история, Россия, технологии, царизм
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