89 миллиметров, укрепивших Россию

В 1835 году царь Николай I увлекся безумным, как тогда все считали, проектом «чугунки» или «железянки». К тому времени, железных дорог общего пользования в мире было всего три — две в Англии и одна в Америке

Николай тщательно изучил все предлагаемые проекты и уже через год началось строительство экспериментальной дороги от Петербурга до Царского села.

А через 3 года, несмотря на возражения кабинета министров, он подписал указ о постройке железной дороги «Петербург-Москва».

Николаевская железная дорога на тот момент стала крупнейшей в мире — 649,7 км. Строительство обошлось в 67 млн. рублей — треть ежегодного бюджета Российской империи.