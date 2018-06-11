Так себе друг

Политика Болгарии по отношении к России имеет двоякий характер. Сначала они заявляют, что Россия самый близкий друг, потом говорит, что Россия враг, против которого необходимо объединиться.

9 июня этого года так и произошло. Болгария предлагает бороться с Россией, как с самой главной угрозой.

С чем это может быть связано? После распада Советского союза западные страны во главе с Америкой устремили свои усилия на расшатывание «братских» народов восточной Европы. Настрой населения против России, искажение истории, придание советскому человеку облика оккупанта и так далее. Старый сценарий, но самый эффективный, если стоит цель уничтожить государство.

Болгария относительно небольшое государство в Европе, которое в силу обстоятельств не имеет политического, экономического и военного «веса».

Ситуация в которой оказались болгарские политики в настоящее время может характеризоваться термином политическая проституция.

Политическая проститутка — политическое клише, используемое для обозначения беспринципного политического деятеля, готового поступиться честью, совестью, долгом (перед народом и отечеством) и другими высокими ценностями ради собственной выгоды. Автор выражения доподлинно неизвестен. Выражение было типично для языка публицистов начала XX века. Широкую известность выражение получило после выхода в 1937 году фильма «Ленин в Октябре». В одном из эпизодов фильма Ленин, прочитав статью Каменева и Зиновьева, восклицает:

«Вот полюбуйтесь, товарищ Василий, как эти святоши, эти политические проститутки нас предали. Предали партию, выдали планы ЦК!»

Остается наблюдать за политикой Болгарии и делать соответствующие выводы.

Источник: cont.ws