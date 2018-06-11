Сводки от ополчения Новороссии 11 июня 2018
- 10:19 ВАЖНО: ВСУ ведут обстрел Донецка, ранен мирный житель.
- Вчера 22:13 Трудовские после обстрела со стороны ВСУ.
- Вчера 20:01 Обстрел Трудовских 10.06.2018.
ВАЖНО: ВСУ ведут обстрел Донецка, ранен мирный житель
Мирный житель ранен сегодня в результате обстрела северо-западной части Донецка с позиций ВСУ.
Об этом сообщил глава администрации Куйбышевского района столицы ДНР Иван Адамец.
«ВСУ с самого утра обстреливают Куйбышевский район. Ранен мужчина, сейчас он госпитализирован в городскую больницу № 17. Уточнить его состояние пока не можем из-за проблем со связью», — заявил он.
Адамец добавил, что в результате обстрела повреждения получили три дома жилых дома по адресам: улица Софийская, 11, 12 и 13. В данный момент обстрел продолжается.
Напомним, что с 7 по 9 июня в результате обстрелов со стороны украинской армии были ранены четверо мирных жителей в окрестностях Ясиноватой, Горловки и селе Саханка на юге ДНР.
Читайте также: Генерал СБУ рассказал о захвате Крыма и Донбасса по «хорватскому сценарию»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Трудовские после обстрела со стороны ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстрел Трудовских 10.06.2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com