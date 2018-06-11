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Сводки от ополчения Новороссии 11 июня 2018

11:21. 11 июня 2018 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

ВАЖНО: ВСУ ведут обстрел Донецка, ранен мирный житель

ВАЖНО: ВСУ ведут обстрел Донецка, ранен мирный житель | Русская весна

Мирный житель ранен сегодня в результате обстрела северо-западной части Донецка с позиций ВСУ. 

Об этом сообщил глава администрации Куйбышевского района столицы ДНР Иван Адамец.

«ВСУ с самого утра обстреливают Куйбышевский район. Ранен мужчина, сейчас он госпитализирован в городскую больницу № 17. Уточнить его состояние пока не можем из-за проблем со связью», — заявил он.

Адамец добавил, что в результате обстрела повреждения получили три дома жилых дома по адресам: улица Софийская, 11, 12 и 13. В данный момент обстрел продолжается.

Напомним, что с 7 по 9 июня в результате обстрелов со стороны украинской армии были ранены четверо мирных жителей в окрестностях Ясиноватой, Горловки и селе Саханка на юге ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Трудовские после обстрела со стороны ВСУ

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Обстрел Трудовских 10.06.2018

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