Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 июня 2018

Затем тысячи исламистов и членов их семей под гарантии России перешли на сторону Башара Асада, а несколько тысяч отказавшихся примиряться выехали из Эр-Растана и отправились на север Сирии — в находящийся недалеко от границы с Турцией район г. Джараблус (провинция Алеппо).

Напомним, что группировки сдали большое количество танков, БМП, зенитных и артиллерийских установок, а также пикапов с установленным на них различным вооружением. Кроме того они передали большое количество различного станкового и ручного вооружения — от ПТРК, гранатомётов и ПЗРК, до пулемётов и автоматических винтовок.

Военкоры «Русской Весны» запечатлели момент передачи бандформированиями военной техники и артиллерии, съёмку пришлось осуществлять с помощью скрытой камеры. Бандиты «стеснялись» показывать всему миру своё поражение и просили не фиксировать их на камеру.

Министерство обороны РФ спланировало и провело блестящую операцию, заставив самых непримиримых исламистов согласиться на озвученные условия: сдать вооружение и военную технику, а затем быть депортированными в провинцию Идлиб и приграничные с Турцией районы Алеппо.

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3. Дераа.

4. Идлиб и северная Хама.

5. Африн и Таль-Рифат.

6. Рожава.

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Президент Сирии Башар Асад сделал официальное заявление, в котором расставил акценты в истории сирийского кризиса. Он сказал, что Москва никогда ни с кем не координировала действия против арабской республики ни на политической, ни на военной арене. Об этом глава Сирии заявил в интервью британскому изданию The Mail on Sunday. Отметим, что это первая встреча Башара Асада с западными журналистами за последние три года.

Президент Сирии отметил, что вина за продолжение войны на Ближнем Востоке ложится на страны Запада. Он добавил, что Россия и Иран не стремятся вмешиваться в конфликт и диктовать свои условия. По словам Асада, сирийская проблема могла быть урегулирована за год, если бы не внешнее вмешательство Запада, который оказывает поддержку террористам. Глава государства подчеркнул, чем больше пытается добиться Сирия в политическом и военном планах, тем в большей степени Запад затягивает этот кризис.

Почему Башар Асад впервые за долгое время выступил с официальным заявлением? На этот вопрос ответил в интервью интернет-изданию «ПолитРоссия» общественный деятель и политолог Николай Викторович Стариков.

«О поддержке Соединенными Штатами террористических группировок на территории Сирии известно достаточно давно. Почему Башар Асад начал говорить именно сейчас? Потому что в войне против запрещенной террористической организации ИГИЛ¹ наблюдается перелом. Теперь в Сирии наступает новый этап боевых действий, главной задачей которого является выдавливание Соединенных Штатов с территории Сирии. На сегодняшний момент на территории Сирийской республики 14 баз, на которых находятся военнослужащие США и Франции. Находятся там абсолютно незаконно, без какого-либо разрешения руководства страны, и находятся там неслучайно. Главная задача американцев – это «подливать масло в огонь» сирийской гражданской войны в той или иной форме, поэтому без выдавливания американцев с территории Сирии война там не закончится. Асад и заговорил в подобном ключе, четко расставляя акценты и называя вещи своими именами: США поддерживают террористов, значит, из этого напрашивается логичный вывод – США должны уйти с территории Сирии, чтобы террористы там были повержены и уничтожены», – заявил эксперт.

Когда британский журналист заявил о том, что якобы Россия причастна к продолжающейся войне в Сирии, Асад возмутился и назвал это утверждение противоречивым, потому что невозможно помогать сирийской армии и одновременно планировать с врагами её разгром. Сирийский лидер отказался отвечать на вопрос о поставках зенитных ракетных систем С-300 и посоветовал обратиться с этим вопросом к российским чиновникам.

По словам Старикова, поставляет Россия или не поставляет зенитные установки С-300 Сирии, ответ на этот вопрос неизвестен.

«Другой вопрос, присутствуют или отсутствуют разговоры на эту тему. Развитие войны в Сирии показывает, что Россия оказывает необходимую помощь Дамаску и без этой помощи сирийцы бы войну проиграли, поэтому говорить о том, что Россия прекратила помощь Сирии, нет никаких оснований», – заключил политолог.

¹Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Марина Горбунова

Источник: politros.com