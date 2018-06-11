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С наступающим праздником, дорогие россияне! С днём рождения Дж. Буша-старшего

15:13. 11 июня 2018 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:
Российский друг Боб вместе с советским другом Майклом сделали замечательный подарок американскому другу Жоре: 12 июня развалили Советский Союз.

George Herbert Walker Bush (р. 12 июня 1924 г.) - 41-й президент США (в 1989—1993 годах).


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: белоруссия, власть, войтенков, Горбачёв, ельцин, КПСС, Россия, свобода, ссср, США, Украина
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