Путин предупредил Порошенко откуда ждать опасность

Сегодня ровно год как не стало Григория Кваснюка, который боролся за правду как мог и вышел защищать свою землю. Анатолий Вассерман отметил, что любому человеку в любом возрасте есть что терять, есть множество арестованных киевскими террористами и сидящими в СБУ.

Относительно эффекта безвизового режима эксперт подчеркнул, что если сравнить количество выезжающих до принятия без виза и посл количество практически равны нулю. Ничего реального безвиз не дал и не мог дать.

Владимир Путин и Петр Порошенко пообщались по телефону. Разговор состоялся по инициативе Киева.

«Путин нигде и никогда не угрожал Украине прямыми военными действиями со стороны РФ и сейчас он сказал, что активность в проведении террористических действий против Донбасса обернется против Украины, но он же не сказал, что эти проблемы будут со стороны РФ. Чем активней действуют террористы на Донбассе, тем меньше шансов, что Донбасс вернется на Украаину, тем более что террористы обстреливают не только территории ЛДНР, но и остальные территории Донбасса.

Главной проблемой Донбасса в 2014 году была крайне малая активность добровольцев, вызванная тем, что донбасские олигархи попытались использовать народный протест как аргумент в политической торговле в традиционном противостоянии донецких и днепропетровских и тем самым потеряли часть протестного потенциала народа, это привело к тому, что мобилизационный потенциал Донбасса был использован не полностью. Путин разъяснил Порошенко, что опасности нужно ждать не от Москвы, а от Севера Донецка

В студии программы «На самом деле» агентства News Front были Анатолий Вассерман — советский, украинский и российский журналист, публицист, политический консультант, депутат Госдумы, и ведущий программы — Сергей Веселовский.

Источник — https://news-front.info/

Источник: vassermans.ru