Новости Украины и Новороссии 11 июня 2018

Очередной зарубежный вояж П. Порошенко подарил слушателям новую порцию антироссийских опусов. Проведя несколько дней в солнечной Испании, говорил Петр Алексеевич витиевато и много.

Но, как водится, трели украинского президента никак не соотносятся со стремлениями и интересами самих жителей Украины.

Не поминай имя Господа всуе

Официальный визит главы киевского режима в Испанию, состоявшийся впервые за 22 года, на что особо напирали пиарщики Порошенко, ожидаемо не принес ничего особо нового. Если обратить внимание на то, как освещался визит на сайте президента Украины, мы увидим, что основное внимание было уделено именно нападкам на Россию и «поддержке территориальной целостности Украины».

Собственно деловые моменты типа подготовки договоров об избежании двойного налогообложения и социальной защиты мигрантов прошли лишь фоном для «эпохальных» речей украинского гаранта.

О «кознях России» изливался Петр Алексеевич и в интервью газете El País, заявив, что «Россия продолжает свою политику фальшивых новостей, включая обвинения в фашизме… Украина была испытательной площадкой. Весь мир является испытательной площадкой для российской политики фальшивых новостей». Манипулятивно обозвав президента РФ фюрером, П. Порошенко тут же снова обвинил российскую сторону в атаке на малайзийский «Боинг». Хотя малайзийская сторона недавно эти обвинения с РФ сняла, не желая поддаваться на манипуляции «следователей», через 4 года «обнаруживших» на обломках «Бука» отпечатки пальцев российских военных.

Но самой циничной спекуляцией стал так называемый молебен за Украину. Состоялся он в католическом храме, где якобы православный П. Порошенко молился вместе с католиками, грекокатоликами и православными, что прямо запрещено каноническими правилами. Любопытно, а если бы «гарант» посетил Африку, согнал бы он украинских христиан молиться вместе с шаманами вуду за автокефалию украинской церкви?

Правда, исполнение гимна четой Порошенко у жертвенника с куриными потрохами было бы более уместным, чем в кафедральном соборе испанской столицы. Глядишь, и оркестр с дирижерской палочкой подогнали бы.

Помнится, ранее П. Порошенко причислял себя к верующим, и даже получил почетное право возглавить крестный ход в общине УПЦ МП. Но любой верующий знает о прямом запрете вспоминать имя Господа всуе и уж тем более использовать его в политических интригах.

«Остапа понесло» именно в католическом храме. Оказывается, благодаря «молитвам» и непосредственной помощи Господа появилась «самая сильная, патриотическая, самая профессиональная армия, которая признана сильнейшей в Европе за пределами стран-членов НАТО, и восьмой по силе и эффективности.

Это наша молитва, наш народ и наша армия спасли Украину и остановили врага, остановили агрессора». А мир в стране, оказывается, наступит не тогда, когда киевские каратели прекратят уничтожать мирное население Донбасса, а «когда российские захватчики покинут украинскую землю и когда украинский флаг и украинский герб вернутся на украинский Донбасс. В Донецк, Луганск, к украинскому Крыму».

Что Порошенко хорошо, то украинцу смерть

«Повестка дня» Порошенко и его приоритеты ясны. В них ничего не меняется от визита к визиту, что уже послужило поводом для острот журналистов и блогеров, что президент мог бы выступать под фонограмму. В то же время, согласно данным социологического исследования, проведенного по заказу американского Международного республиканского института, проблемы и стремления украинских граждан кардинально отличаются от приоритетов правящего режима.

Читайте также: Путин рассказал, о чём говорил с Порошенко по телефону

Так, 71% опрошенных считает, что страна развивается в неправильном направлении. Любопытно, что этот показатель даже превысил данные «дореволюционного» 2013 г. В неприятии ситуации на Украине единодушны все регионы, от Запада (63%) до Востока (77%). Также примечательно, что большую часть недовольных составляют представители молодого и среднего поколения, с 72 и 74% соответственно против 69% возрастной группы 51+.

Среди главных проблем, которые волнуют жителей Украины, — военные действия в Донбассе (41%), коррупция (40%), рост цен (27%), рост тарифов на ЖКХ (25%).

А вот отношения с Россией, которыми Порошенко уже плешь проел и внутри страны, и на международном уровне, волнуют лишь 10% респондентов, а так называемая «оккупация Крыма» вообще 4%.

Если же посмотреть на проблемы с точки зрения их влияния на личные судьбы граждан, то на первое место выходит рост цен (42%), рост тарифов на ЖКХ (38%), боевые действия в Донбассе (25%). А «антироссийский пакет» важен для 5 и 3% опрошенных.

Что касается будущего молодежи на Украине, 43% считает, что положительных перспектив нет совсем, а еще 34%, что их фактически нет. Не воспринимает народ и хваленые реформы. В частности, 72% опрошенных уверены, что государственная медицина в случае серьезного заболевания не окажет помощи. А среди важных вопросов медицинского обеспечения люди называют бесплатную медицину (43%) и качественное лечение и диагностику (41%), а никак не альтернативно одаренные инициативы Доктора Смерть (Ульяны Супрун)».

Крайне красноречивы и данные об экономическом самочувствии украинцев. С одной стороны, по сравнению с «дном» кризиса в 2015–16 гг. оценки экономической ситуации в стране улучшаются.

Если в июле 2015 г. об ухудшении говорили 88%, то сейчас только 69%. При этом свое личное материальное положение считают ухудшающимся 86% в июле 2015 г. и 58% в 2018 г. С другой стороны, у 32% граждан хватает денег только на еду, а еще у 31% -на еду и одежду. Еще 10% не могут позволить себе бытовую технику, что в сумме дает 73% нуждающихся. Как это назвать? Привычкой к нищете?

Никому не верю

Результаты социологических исследований показывают полный разрыв населения не только с действующей властью, но и с политическим классом вообще.

Деятельность президента негативно оценивает 81% опрошенных, Кабмина 73%, Верховной рады 88%. Если говорить о личных рейтингах политиков, то Порошенко не одобряет 79% респондентов, В. Гройсмана 75%, В. Кличко 68%, А. Парубия 77%, А. Турчинова 75%, А. Авакова 77%, А. Яценюка 85%.

Не лучше дела и у так называемой оппозиции. Антирейтинг Ю.Тимошенко составляет 68%, А. Гриценко 52%, О. Тягнибока 72%, М. Саакашвили 73%, В. Наливайченко 58%, Ю. Бойко 66%, В. Рабиновича 67%, А. Садового 58%, О. Ляшко 76%.

Всеобщее неприятие политиков и государственных институций прямо проецируется и на электоральные симпатии. Так, 28% не собираются принимать участие в выборах и еще 7% не определились. «Голосование ногами» подтверждает и количество людей, так и не определившихся со своими партийными предпочтениями. 19% опрошенных по поводу участия в парламентских выборах заявили, что не будут голосовать, а 22% отказались отвечать.

Наибольшее число «отказников», 36 и 38%, закономерно наблюдается на востоке и юге Украины соответственно.

При этом позитивные рейтинги политических партий среди людей, намеренных принять участие в выборах, составляют 13% у «Батькивщины», по 7% у «Гражданской позиции», БПП, «Оппозиционного блока» и Радикальной партии, по 6% у «За жизнь» и «Самопомощи», 4% у «Слуг народа» и 3% у ВО «Свобода». Т. е. ни одна из партий не «переплюнула» кандидата «против всех».

Общее недоверие вызывают и источники информации. При том, что 79% населения пользуется телевидением как источником информации, 41% считает его предвзятым. А наиболее достоверными источниками украинцы считают «радио ОБС»: родственников, друзей и коллег. Встречам с политиками не доверяет 27% респондентов. Большим недоверием пользуется разве что реклама и российские СМИ.

Впрочем, с последними ситуация любопытная. Около 40% респондентов вообще отказались отвечать на вопрос о доверии российским СМИ. В условиях современной Украины дать их работе позитивную оценку может быть опасным для жизни и свободы.

Раскол

Внешнеполитический и ценностный раскол Украины продолжает сохраняться. Пропаганда сделала свое дело, потому в масштабах Украины 52% населения поддерживает интеграцию с ЕС, 43% против, а 33% на референдуме поддержали бы вступление в НАТО.

Но если проанализировать эти данные в региональном измерении, ситуация выглядит совершенно иначе. Если на западе страны 75% поддерживает вступление в ЕС, то на юге сторонников этого вектора внешней политики лишь 36%, а на востоке 28%. При этом на юге и востоке сторонников Евразийского союза 30% и 34% соответственно. Вступление в НАТО поддерживают 66% западных украинцев, но только 26% на юге и 22% на востоке Украины.

Несмотря на возвращение Крыма в РФ и потерю Киевом контроля над частью Донбасса, симпатии и антипатии населения к России разделились поровну: 48% тепло относится к «северному соседу», а 49% холодно.

На вопрос, ближе ли Украина к Европе или России в культурной и интеллектуальной жизни, 75% западных украинцев высказались в пользу Европы, а 62% восточных в пользу РФ. «Европейскую» мораль исповедуют 74% жителей запада страны, «российскую» 59% обитателей восточных регионов.

Мы живем, под собою не чуя страны

Результаты указанного опроса наиболее интересны именно по причине их заказчика. Американцы как истинные хозяева Украины заинтересованы в получении объективной информации о ситуации в подведомственной державе. С другой стороны, характер вопросов позволяет оценить и приоритеты США на Украине.

Характерно, что, в отличие от воплей П.Порошенко, в социологическом исследовании нет ни слова о «российской агрессии» и «аннексии Крыма». Впрочем, как и об «украинской церкви».

Зато целый раздел посвящен проблеме коррупции, которую подавляющее большинство украинцев считает одной из главных проблем, угрозой безопасности страны и причиной своего плачевного материального положения.

На фоне всеобщей ненависти граждан Украины к власти и политикам эта проблема явно выйдет на первый план в работе Вашингтона с провинцией Ukraine, что не несет ничего хорошего ни для окончательно потерявшего связь с реальностью и даже американскими кураторами П.Порошенко, ни для украинского политического класса в целом.

Читайте также: В МИДе иронично прокомментировали «адскую драку» в G7

Ольга Шелкова