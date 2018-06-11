Наш Мир – Тюрьма для Душ? Алексей Орлов и Михаил Ять
Что наша Жизнь.
Алексей Орлов и Михаил Ять
В сети интернет попадаются видео ролики, где в тех или иных вариантах говорится о том, что наш Земной Мир, является для наших Душ своего рода Тюрьмой, где как в анекдоте: “Шаг – влево, шаг – вправо – попытка к бегству! Прыжок на месте – провокация!”.
Но неужели всё так грустно и печально обстоит на самом деле, или же есть какие-то другие мнения по этому вопросу?
Чтобы разобраться в этой ситуации, мы и решили записать эту передачу.
Нам очень Важно Ваше мнение!
Пожалуйста, пишите Ваши отзывы и комментарии.
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Источник: www.youtube.com