Наш Мир – Тюрьма для Душ? Алексей Орлов и Михаил Ять

Что наша Жизнь.



Алексей Орлов и Михаил Ять



В сети интернет попадаются видео ролики, где в тех или иных вариантах говорится о том, что наш Земной Мир, является для наших Душ своего рода Тюрьмой, где как в анекдоте: “Шаг – влево, шаг – вправо – попытка к бегству! Прыжок на месте – провокация!”.

Но неужели всё так грустно и печально обстоит на самом деле, или же есть какие-то другие мнения по этому вопросу?

Чтобы разобраться в этой ситуации, мы и решили записать эту передачу.



Нам очень Важно Ваше мнение!

Пожалуйста, пишите Ваши отзывы и комментарии.

Может остались ещё моменты, которые необходимо осветить?

Может что-то требуется уточнить?



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

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Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

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Источник: www.youtube.com