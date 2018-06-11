Мир необычных червячков

Не так давно мой маленький сын на прогулке с упоением рассматривал какого-то проползавшего по своим делам червячка, и пытался подсказывать ему дорогу. Настолько увлеченно он сопровождал представителя окружающей среды, что и я невольно засмотрелась — наблюдала за этим процессом, а в голове крутилась мысль: вокруг нас просто невероятное количество интересных растений и живых существ, но человек, увы, давно отвык обращать на это внимание. Мы все время куда-то спешим, и совсем не смотрим по сторонам. Созерцание, которому так много времени посвящали философы древности, осталось там же — и мы уже не замечаем того, что происходит вокруг. А жаль, ведь даже червячок, простая гусеница, может оказаться весьма и весьма интересным созданием.

Ползучее желе

Помните, как у Кэрролла?

Алиса встала на цыпочки, вытянула шею и, заглянув через край, встретилась взглядом с большим синим червяком — гусеницей какой-то бабочки. Червяк сидел себе на шляпке сложа руки и преспокойно курил длинный кальян.

Конечно, такое чудо вам в природе не встретится, сколько бы не искали. Но и без курящих гусениц там хватает экземпляров, глядя на которых просто диву даешься и понимаешь, что сравнять воображение человека с уровнем матушки-природы просто нереально.

Первый экземпляр — гусеница бабочки-мокрицы, которую чаще называют слизневидкой. Название полностью отражает ее облик: больше всего гусеница напоминает именно слизняка, нежели червяка. Поначалу даже сомнения были — а живое ли это существо, или же просто результат чьей-нибудь жизнедеятельности? Оказалось, что вполне себе живое и очень даже шустрое, несмотря на отсутствие привычных для “стандартной” гусеницы лапок (ножек?). Слизневидка передвигается при помощи нескольких пар присосок, да и вообще мало привлекательна для хищников: видимо, совсем несъедобно выглядит. Кроме того, в качестве обороны слизневидка успешно применяет яд, который будет даже посильнее, чем у осы.

Прожорливости слизневидки можно позавидовать. Это существо съедает не только мякоть листа, как обычно и поступают “правильные” гусеницы: она с нее только начинает, аперитив, так сказать. Потом в ход идет и черенок, так что после трапезы от листка остается только воспоминание.

“Череп” розовой ленточницы

Вроде бы XXI век на дворе, а до сих пор встречаются живые существа, неизвестные науке. Вот и биологу Луи Веберу из университета Квинсленда встретилась однажды такая неведомая зверушка, благо, фотоаппарат под рукой был.

Это гусеница розовой ленточницы. Сама бабочка тоже имеет весьма примечательный внешний вид, но речь не о ней: она хотя бы не вызывает ужас. А вот гусеница — наоборот. Природа щедрой рукой отсыпала ей защитной окраски, причем настолько необычной, что стоит только немного задействовать воображение — и вы легко увидите в ее узорах череп, или, как минимум, маску какого-нибудь африканского племени. Сама по себе она вполне безобидна, но, благодаря окраске, природные враги обходят гусеницу стороной.

Ученый нашел “свой” экземпляр на высоте примерно 600 метров над уровнем моря. На самом деле это большая удача: данный подвид ленточниц находится на грани вымирания, поэтому, если в течение года удалось встретить хотя бы несколько гусениц, то можно считать, что исследователям крупно повезло.

Око сфекодины Абботта и лицо мегалопигида

В семействе бражников есть бабочка с интересным названием — сфекодина Абботта. Ее гусеница примечательна уникальным глазом… на хвосте. Он выглядит, как самое настоящее око, а действует, как пограничная застава. Весьма натуралистичный нарост отпугивает желающих полакомиться его хозяйкой, а ей того и надо.

А гусеница мегалопигида (честное слово, как будто динозавра позвала по имени) — еще интереснее. В филейной части червячка размещено… как бы это правильно назвать. Словом, лицо — не лицо, маска — не маска, но создается впечатление, что еще один шаг в сторону этой крохи, и незадачливый охотник превратится в жертву. Жути нагоняет и тот факт, что при каждом прикосновении к гусенице она поворачивает это “лицо” в сторону того, кто осмелился нарушить покой миниатюрного чудовища, причем создается впечатление, что она всматривается ему в глаза. Ну или в ту часть, которая прикоснулась к гусенице.

Обычно этого “ритуала” достаточно, чтобы заставить нарушителя отпрыгнуть в сторону и потерять всякий интерес к данному созданию, но бывают и исключения. Если любопытство или аппетит оказались сильнее, то гусеница мегалопигида подключает тяжелую артиллерию, коей являются два “рога” растущих из противоположной маске части тела. Из этих отростков она при необходимости может окатить нахала муравьиной кислотой.

Пушистые и шипастые

Помнится, был у родителей в быту ершик для бутылок. Со временем он истрепался, и переехал из кухни в мастерскую отца (сталь на ручке хорошая была). Гусеница шерстолапки стыдливой, или, как будет правильнее, краснохвоста — точь-в-точь тот ершик. Мало того, что этот “ершик” вызывает аллергию при контакте с кожей человека, так он еще и леса разоряет: дело в том, что гусеница живет на большинстве видов лиственных деревьев, причем не только в листве, но и в коре. Окукливаться предпочитает там же, чем наносит огромный вред насаждениям.

В отличие от стыдливой товарки гусеница североамериканского парусника не прячется под пушистым покровом, предпочитая выставлять свою яркую расцветку напоказ. Тут вам и рога, и яркие “глаза”, и плотная кожа — натуральный броненосец, цвета которого отпугивают хищников.

А в гусенице хвостатой императорской бабочки, обитающей в Австралии, нет ничего примечательного: ни яда, ни кислоты, ни яркой расцветка. Даже “пуха” нет — тело гусеницы выглядит точно так же, как у рядового светло-зеленого червяка. Но вот голова… Благодаря ее форме гусеничку можно назвать натуральным трицератопсом среди насекомых: согласитесь, в чем-то они очень похожи!

Природа — удивительный мир. Вовсе не обязательно ехать в далекие страны, чтобы познакомиться с поближе с представленными здесь существами: можно начать с собственного двора, уделить ему чуть больше внимания, чем нужно для повседневных дел, и я уверена — вы увидите много интересного!