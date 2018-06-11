Комиссар «Молодой гвардии». Подлинная история Олега Кошевого

Источник: www.aif.ru

16-летний комсомолец продолжал бороться с фашистами и после своей смерти.



Растоптанные и оплёванные

Период новейшей отечественной истории, именуемый «перестройкой», катком прошёлся не только по живым, но и по героям прошлого.

Развенчание героев революции и Великой Отечественной войны в те годы было поставлено на поток. Не минула чаша сия и подпольщиков из организации «Молодая гвардия». «Развенчатели советских мифов» вылили огромное количество помоев на юных антифашистов, уничтоженных гитлеровцами.

Суть «разоблачений» сводилась к тому, что никакой организации «Молодая гвардия» якобы не существовало, а если она и была, то её вклад в борьбу с фашистами был настолько ничтожным, что о нём не стоит и говорить.

Больше других досталось Олегу Кошевому, который в советской историографии назывался комиссаром организации. По всей видимости, причиной особой неприязни к нему со стороны «разоблачителей» стал именно статус «комиссара».

Утверждалось даже, что в самом Краснодоне, где действовала организация, о Кошевом никто не знал, что его мать, ещё до войны являвшаяся состоятельной женщиной, зарабатывала на посмертной славе сына, что она ради этого опознала вместо тела Олега труп некоего старика…

Елена Николаевна Кошевая, мать Олега, не единственная, об кого вытерли ноги в конце 1980-х. В том же тоне и едва ли не теми же словами оскорбляли Любовь Тимофеевну Космодемьянскую — мать двух Героев Советского Союза, погибших во время войны, — Зои и Александра Космодемьянских.

Те, кто топтался на памяти героев и их матерей, до сих пор трудятся в российских СМИ, носят высокие степени кандидатов и докторов исторических наук и чувствуют себя превосходно…

«Выкручены руки, отрезаны уши, на щеке вырезана звезда…»

Между тем, реальная история «Молодой гвардии» запечатлена в документах и показаниях свидетелей, переживших нацистскую оккупацию.

Среди свидетельств подлинной истории «Молодой гвардии» есть и протоколы осмотра трупов молодогвардейцев, поднятых из шурфа шахты № 5. И эти протоколы лучше всего говорят о том, что пришлось пережить перед смертью молодым антифашистам.

Ствол шахты, где были казнены гитлеровцами члены подпольной организации «Молодая гвардия». Фото: РИА Новости

«Ульяна Громова, 19 лет, на спине вырезана пятиконечная звезда, правая рука переломана, поломаны рёбра…»

«Лида Андросова, 18 лет, извлечена без глаза, уха, руки, с верёвкой на шее, которая сильно врезалась в тело. На шее видна запекшаяся кровь».

«Ангелина Самошина, 18 лет. На теле были обнаружены следы пыток: выкручены руки, отрезаны уши, на щеке вырезана звезда…»

«Майя Пегливанова, 17 лет. Труп обезображен: отрезаны груди, губы, переломаны ноги. Снята вся верхняя одежда».

«Шура Бондарева, 20 лет, извлечена без головы и правой груди, всё тело избито, в кровоподтёках, имеет чёрный цвет».

«Виктор Третьякевич, 18 лет. Извлечён без лица, с чёрно-синей спиной, с раздробленными руками». На теле Виктора Третьякевича эксперты не нашли следов от пуль — он оказался в числе тех, кого сбросили в шахту живым…

Олег Кошевой вместе с Любой Шевцовой и ещё несколькими молодогвардейцами был казнён в Гремучем лесу близ города Ровеньки.

Борьба с фашизмом — дело чести

Так что же представляла собой организация «Молодая гвардия» и какую роль в её истории сыграл Олег Кошевой?

Иван Туркенич, командир «Молодой гвардии». 1943 год. Фото: Commons.wikimedia.org

Шахтёрский городок Краснодон, в котором действовали молодогвардейцы, расположен в 50 километрах от Луганска, в годы войны носившего название Ворошиловград.

В Краснодоне на рубеже 1930–1940-х годов проживало много рабочей молодёжи, воспитанной в духе советской идеологии. Для юных пионеров и комсомольцев участие в борьбе с гитлеровцами, оккупировавшими Краснодон в июле 1942 года, было делом чести.

Практически сразу после оккупации города в нём независимо друг от друга сформировались несколько молодёжных подпольных групп, к которым присоединились оказавшиеся в Краснодоне красноармейцы, бежавшие из плена.

Одним из таких красноармейцев был лейтенант Иван Туркенич, избранный командиром объединённой подпольной организации, созданной молодыми антифашистами в Краснодоне и получившей название «Молодая гвардия». Создание объединённой организации произошло в конце сентября 1942 года. Среди тех, кто вошёл в штаб «Молодой гвардии», был и Олег Кошевой.

Примерный ученик и хороший друг

Олег Кошевой родился в городе Прилуки, на Черниговщине, 8 июня 1926 года. Затем семья Олега переехала в Полтаву, а позднее — в Ржищев. Родители Олега расстались, и он с 1937 по 1940 годы жил с отцом в городе Антрацит. В 1940 году мать Олега Елена Николаевна переехала в Краснодон, к своей матери. Вскоре в Краснодон перебрался и Олег.

Олег, по свидетельствам большинства тех, кто знал его ещё до войны, был настоящим примером для подражания. Он хорошо учился, увлекался рисованием, писал стихи, занимался спортом, отлично танцевал. В духе того времени Кошевой занимался стрельбой и выполнил норматив для получения значка «Ворошиловский стрелок». Научившись плавать, он начал помогать другим и вскоре стал работать спасателем.

Комиссар и член штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» Олег Кошевой. Фото: РИА Новости

В школе Олег помогал отстающим, иногда беря «на буксир» по пять человек, не успевающих в учёбе.

Когда началась война, Кошевой, который, ко всему прочему, был ещё и редактором школьной стенгазеты, стал помогать раненым солдатам в госпитале, который разместился в Краснодоне, выпускал для них сатирическую газету «Крокодил», готовил сводки с фронта.

У Олега были очень тёплые отношения с матерью, которая поддерживала его во всех начинаниях, в доме Кошевых часто собирались друзья.

Школьные друзья Олега из краснодонской школы № 1 имени Горького и стали участниками его подпольной группы, которая в сентябре 1942 года влилась в «Молодую гвардию».

Он не мог иначе…

Олег Кошевой, которому в июне 1942 года исполнилось 16 лет, не должен был оставаться в Краснодоне — перед самым занятием города гитлеровцами его отправили в эвакуацию. Однако уехать далеко не удалось, поскольку немцы наступали быстрее. Кошевой вернулся в Краснодон. «Он был хмурый, почерневший от горя. На лице его уже не появлялось улыбки, он ходил из угла в угол, угнетённый и молчаливый, не знал, к чему приложить руки. То, что делалось вокруг, уже не поражало, а страшным гневом давило душу сына», — вспоминала мать Олега Елена Николаевна.

В перестроечные времена некоторые «срыватели покровов» выдвинули такой тезис: те, кто до войны заявляли о верности коммунистическим идеалам, в годы суровых испытаний думали лишь о спасении собственной жизни любой ценой.

Исходя из этой логики, примерный пионер Олег Кошевой, принятый в комсомол в марте 1942 года, должен был затаиться и стараться не привлекать к себе внимания. На деле всё было иначе — Кошевой, пережив первое потрясение от зрелища своего города в руках оккупантов, начинает собирать из своих друзей группу для борьбы с фашистами. В сентябре собранная Кошевым группа становится частью «Молодой гвардии».

Олег Кошевой занимался планированием операций молодогвардейцев, сам участвовал в акциях, отвечал за связь с другими подпольными группами, действовавшими в окрестностях Краснодона.

Кадр из кинофильма «Молодая гвардия» (режиссёр Сергей Герасимов, 1948 год). Сцена перед казнью. Фото: Кадр из фильма

Красное знамя над Краснодоном

Деятельность «Молодой гвардии», в состав которой входило около 100 человек, кому-то действительно может показаться не самой впечатляющей. За время своей работы молодогвардейцы выпустили и распространили около 5 тысяч листовок с призывами к борьбе с фашистами и с сообщениями о том, что происходит на фронтах. Кроме того, они совершили ряд диверсионных акций, таких как уничтожение хлеба, подготовленного к вывозу в Германию, разгон стада скота, которое предназначалось для нужд немецкой армии, подрыв легковой машины с немецкими офицерами. Одной из самых успешных акций молодогвардейцев стал поджог краснодонской биржи труда, в результате которого были уничтожены списки тех, кого гитлеровцы намеревались угнать на работу в Германию. Благодаря этому были спасены от нацистского рабства примерно 2000 человек.

В ночь с 6 на 7 ноября 1942 года молодогвардейцы вывесили в Краснодоне красные флаги в честь годовщины Октябрьской революции. Акция была настоящим вызовом оккупантам, демонстрацией того, что власть их в Краснодоне будет недолговечной.

Красные флаги в Краснодоне имели сильный пропагандистский эффект, который оценили не только жители, но и сами гитлеровцы, активизировавшие розыск подпольщиков.

«Молодая гвардия» состояла из молодых комсомольцев, у которых не было опыта ведения нелегальной работы, и противостоять мощному аппарату гитлеровской контрразведки им было крайне сложно.

Одной из последних акций «Молодой гвардии» стал налёт на автомашины с новогодними подарками для немецких солдат. Подарки подпольщики намеревались использовать в своих целях. 1 января 1943 года два члена организации, Евгений Мошков и Виктор Третьякевич, были арестованы после того, как у них обнаружили мешки, похищенные с немецких машин.

Немецкая контрразведка, ухватившись за эту ниточку и используя ранее полученные данные, в течение нескольких дней раскрыла практически всю подпольную сеть молодогвардейцев. Начались массовые аресты.

Кошевого выдал комсомольский билет

Тем, кого не арестовали сразу, штаб отдал единственно возможный в этих условиях приказ — немедленно уходить. Олег Кошевой оказался в числе тех, кому удалось выбраться из Краснодона.

Гитлеровцы, уже имевшие показания о том, что Кошевой — комиссар «Молодой гвардии», задержали мать и бабушку Олега. Елене Николаевне Кошевой в ходе допросов повредили позвоночник и выбили зубы…

Как уже говорилось, молодогвардейцев никто не готовил к подпольной работе. В многом поэтому большинство их тех, кому удалось уйти из Краснодона, не смогли перейти линию фронта. Олег после неудачной попытки 11 января 1943 года вернулся в Краснодон, чтобы на следующий день снова отправиться к линии фронта.

Его задержала полевая жандармерия неподалеку от города Ровеньки. В лицо Кошевого не знали, и он вполне мог бы избежать разоблачения, если бы не ошибка, совершенно невозможная для профессионального разведчика-нелегала. При обыске у него нашли зашитый в одежде комсомольский билет, а также ещё несколько документов, изобличающих его как участника «Молодой гвардии». Согласно требованиям конспирации, Кошевой должен был избавиться от всех документов, но мальчишеская гордость для Олега оказалась выше соображений здравого смысла.

Легко осуждать ошибки молодогвардейцев, но ведь речь-то идёт о совсем молодых юношах и девушках, почти подростках, а не о матёрых профессионалах.

«В него пришлось стрелять два раза…»

Оккупанты снисхождения к членам «Молодой гвардии» не проявили. Нацисты и их пособники подвергли подпольщиков изощрённым пыткам. Не минула эта участь и Олега Кошевого.

Его, как «комиссара», терзали с особым усердием. Когда могила с телами казнённых в Гремучем лесу молодогвардейцев были обнаружена, оказалось, что 16-летний Олег Кошевой был седым…

Комиссара «Молодой гвардии» расстреляли 9 февраля 1943 года. Из показаний Шульца — жандарма немецкой окружной жандармерии в городе Ровеньки: «В конце января я участвовал в расстреле группы членов подпольной комсомольской организации „Молодая гвардия«, в числе которых находился руководитель этой организации Кошевой… Его я запомнил особенно отчётливо потому, что стрелять в него пришлось два раза. После выстрелов все арестованные упали на землю и лежали неподвижно, только Кошевой привстал и, обернувшись, посмотрел в нашу сторону. Это сильно рассердило Фромме и он приказал жандарму Древитц добить его. Древитц подошёл к лежавшему Кошевому и выстрелом в затылок убил его…»

Школьники у шурфа шахты № 5 в Краснодоне — места казни молодогвардейцев. Фото: РИА Новости/ Дацюк

Олег Кошевой погиб всего за пять дней до того, как город Краснодон был освобождён частями Красной Армии.

«Молодая гвардия» стала широко известна в СССР потому, что история её деятельности, в отличие от многих других подобных организаций, оказалась документально подтверждена. Лица, предавшие, пытавшие и казнившие молодогвардейцев, были выявлены, изобличены и осуждены.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 молодогвардейцам Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой было присвоено звание Героев Советского Союза. 3 участника «Молодой гвардии» награждены орденом Красного Знамени, 35 — орденом Отечественной войны 1-й степени, 6 — орденом Красной Звезды, 66 — медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени.

Репродукция портретов руководителей подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». Фото: РИА Новости

«Кровь за кровь! Смерть за смерть!»

Командир «Молодой гвардии» Иван Туркенич оказался в числе тех немногих, кому удалось перейти линию фронта. В Краснодон он вернулся после освобождения города в качестве командира миномётной батареи 163-го гвардейского стрелкового полка.

В рядах Красной Армии он пошёл из Краснодона дальше на запад, мстить фашистам за своих убитых товарищей.

13 августа 1944 года капитан Иван Туркенич был смертельно ранен в бою за польский город Глогув. Командование части представило его к званию Героя Советского Союза, но оно было присвоено Ивану Васильевичу Туркеничу много позже — лишь 5 мая 1990 года.

«Краснодонцы». Соколов-Скаля, 1948 г. репродукция картины

Клятва членов организации «Молодая гвардия»:

«Я, вступая в ряды „Молодой гвардии«, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь:

Беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем. Хранить в глубочайшей тайне всё, что касается моей работы в „Молодой гвардии«.

Я клянусь мстить беспощадно за сожжённые, разорённые города и сёла, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати шахтёров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам её без минуты колебания.

Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть моё имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого пусть покарает суровая рука моих товарищей.

Кровь за кровь! Смерть за смерть!»

Олег Кошевой продолжил свою войну с фашистами и после своей гибели. Самолёты эскадрильи 171-го истребительного авиаполка 315-й истребительной авиадивизии под командованием капитана Ивана Вишнякова носили на своих фюзеляжах надпись «За Олега Кошевого!». Лётчики эскадрильи уничтожили несколько десятков фашистских самолётов, а сам Иван Вишняков был удостоен звания Героя Советского Союза.

Памятник «Клятва» в Краснодоне, посвящённый членам подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». Фото: РИА Новости/ Тюрин

Автор: Андрей Сидорчик

Источник: nstarikov.ru