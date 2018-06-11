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День России- похмелье длинной в 28 лет
Завтра вся моя огромная страна будет отмечать день России! Уже по экранам наших телевизоров прошли тематические передачи, типа «Красного квадрата», где эксперты объясняли привлекательность нынешнего государственного строя. Некоторые каналы стали показывать «патриотические» мультфильмы про богатырей и серого волка (правда, каждые праздник смотреть одно и тоже порядком надоело, но каналам на это плевать). А наши граждане, получив длинные выходные ринулись на речки, моря, в общем на природу, есть шашлыки и надуваться пивом или по крепче, кто-как любит.
Но самое главное начнётся завтра. На центральных площадях нашей столицы и областных городов, городских и сельских поселений пройдут массовые гуляния, концерты. А в столице президент Российской Федерации будет вручать государственные награды деятелям науки и искусств (а где же ударники труда, где металлурги, шахтёры, доярки, у нас, что работают только артисты и учёные). И завершатся торжества грандиозным салютом в честь России.
А, кто ни будь задумывался, а, что собственно говоря мы празднуем? И по чему день России празднуется 12 июня? Тогда не много истории…
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, согласно которой было провозглашено главенство нашей Конституции. Республики СССР в тот период одна за другой заявляли о своем суверенитете, а наша страна приобрела новое название «Российская Федерация» или просто «Россия».
А ещё, 12 июня 1991 года в России появился первый её президент Борис Ельцин. Думаете случайно, на в ряд ли, новой власти был нужен символизм, и она его получила. Вот, что сказал Путин об этом знаменательном дне в 2001 году «С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан».
Во, как! Успех, достаток и благополучие граждан, а ведь прав был президент, действительно наши граждане получили это, только не все, а самая малая часть, которая в данный момент владеет заводами и пароходами. А остальные просто выживают и празднуют День России каждый год. Этакое веселье на костях. Но по чему же ни, кто не задумывается, что верховный совет РСФСР, принимая декларацию о государственном суверенитете просто инициировал похороны СССР. Получается, что эта дата –начало величайшей общественно политической катастрофы, плоды которой мы до сих пор пожинаем. Лично мне такое празднование поперёк горла…
Да и какое может быть настроение, когда цены на топливо выросли, а зарплата снизилась. 14 июня правительство будет рассматривать вопрос о повышении пенсионного возраста, в том, что он повысится не у кого сомнений не вызывает. Вот и многие СМИ поджигают общество сообщениями о резком росте цен на продукты, и он скорее всего будет. А мы празднуем, веселимся. А нужно ли это делать? Может хватит маяться от похмелья навязанной нам свободой, давайте остановимся и осознаем, что все эти демократические ценности обыкновенная мишура скрывающая хищный оскал капитализма. И не чего кроме жизни от зарплаты до зарплаты эти ценности не несут. Вставай русский народ, пора взглянуть на вещи трезво.
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Да, взглянем на вещи трезво… но только после того, как мы, дебилы, реализуем своё право ужраться вусмерть! нам же только повод дай!.. а потом с бодунища опять будем пысдеть, что путинслил, путинвовсёмвиноват, вправительствеоднидураки, амыумные иточнознаемкакнадоправильно!..
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Да сколько ж вы ещё будете осознавать , мать вашу!