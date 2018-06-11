Англия – типичный пример западной паразитической людоедской цивилизации



Современник Гитлера – британский поэт Альфред Нойс отзывался об англичанах как о богоизбранном народе. При этом, считал он, «кельтская и русская нации, презирающие труд и порядок, стоят на низшей ступени человечества ».

Вот такое «процветание» несли англичане своей индийской колонии (фото XIX века)



Английский экономист и социолог Бенджамин Кидд писал в своей книге «Социальная эволюция»: «Нигде и никогда государства не образовывались иначе, чем путем покорения чужих племен», «Англосаксонская раса совершенней всех», что «объясняет и оправдывает господство этой расы над миром», «Рабство – самое естественное и одно из самых разумных установлений».



Идею естественного отбора «высших от природы» с незначительными изменениями перенял у Кидда гитлеровский идеолог Альфред Розенберг.



Огромное влияние на формирование немецкого фашизма оказал бывший профессор евгеники Карл Пирсон. Из его мракобесных перлов: «История показывает, что существует один путь, один и только один, при котором возможно возникновение высокоразвитой цивилизации, – это борьба расы против расы – и выживание расы, более одаренной в физическом и духовном отношениях».

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Десятки миллионов трупов

И все же главное – это жадность. В 1600 году указом Елизаветы I была создана Британская Ост-Индская компания. Это по сути олигархическо-бандитская группировка в законе, финансируемая крупнейшими английскими магнатами, для захвата чужих территорий.



Первоначально компания имела 125 акционеров и капитал в 72 тыс. фунтов стерлингов. Наследники этих дальновидных господ станут богатейшими людьми империи.



По подсчетам известного американского историка Брукса Адамса, в первые 15 лет после присоединения Индии в ХVIII веке британцы вывезли из Бенгалии ценностей на сумму в 1 млрд. фунтов стерлингов.

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Захватчики монополизировали местную торговлю и резко повысили налоги. Сотни тысяч бенгальских ремесленников были обязаны сдавать компании свою продукцию по минимальным ценам. Чтобы вытрясти из несчастного населения подать, активно применялись пытки.



Вот что произнес в своей речи в палате общин британский политик Эдмунд Берк: «Детей засекали до смерти в присутствии родителей. Отца связывали с сыном лицом к лицу и подвергали порке так, что удар если не приходился на отца, то падал на сына. Крестьяне забрасывали поля. Они бежали бы все до одного, если бы не отряды солдат на дорогах, которые хватали этих несчастных».



Результатом был страшный голод 1769 – 1770 годов, во время которого погибло от 7 до 10 млн. бенгальцев. Бедствие повторилось в 1780 – 1790-х годах: вымерло еще несколько миллионов.



А в общей сложности за первые десять лет «просветительской деятельности» Ост-Индской компании от голода умерли до 40 млн. индийцев. И никто на Западе до сих пор почему-то не обвиняет англичан ни в каком «голодоморе».

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Отрезали уши

Кто-то скажет: «Что было, то было, дело давнее». Однако британцы отличились и в XX веке.



Вот что пишет исследователь Марк Кертис в книге «Колониальные методы»: «Английские министры утверждают, что защищают «цивилизацию» от варварства в Ираке. Это сильно отдает Кенией 50-х, где англичане пытались подавить восстание против колониальной власти. Колониальная полиция использовала такие «методы»: отрезание ушей, порка до смерти, обливание людей парафином и поджигание».



В итоге «европейские демократы » уничтожили 10 тысяч кенийцев, а 90 тысяч были загнаны в концлагеря. Там они были заняты принудительным трудом, постоянно подвергаясь побоям и издевательствам.



В Адене в течение нескольких лет действовал секретный центр британской разведки, в котором осуществлялись пытки местных жителей. Недавно «The Guardian» опубликовала документы из Кении, согласно которым некоторых повстанцев племени кикуйю сжигали живьем.



А вот что происходило в Малайе. «Партизаны, сопротивляющиеся английскому владычеству, обычно именовались террористами, как сейчас в Ираке, – пишет Кертис. – Однако документы министерства иностранных дел описывали войну как «защиту производителей каучука», а тогда это были английские и европейские компании.



Но под видом борьбы с коммунизмом английским войскам дали свободу рук в Малайе. Деревни, поддерживавшие повстанцев, становились жертвами коллективного наказания.



Лозунгом было – «стрелять, чтобы убить», десятки тысяч были согнаны в «новые деревни» и использовались как дешевая рабсила. Английские солдаты фотографировались с отрубленными головами партизан… Восстание было подавлено превосходящими силами с применением массированных бомбежек».

Ост-Индская компания имела право чеканить собственные деньги

51-й штат США

После Второй мировой войны Британия окончательно уступила место лидера Соединенным Штатам. И ее зависимость от янки все крепнет. Недавно газета «The Guardian» забила тревогу – американцы, заявив о «сотрудничестве в сфере ядерных вооружений», фактически намерены наложить лапу на ядерный арсенал англичан.



- Если у нас не будет своего ядерного щита, какая же мы независимая страна? – негодует британский парламентарий Джерард Баттен.

Ему вторит политический обозреватель Джон Уайт: «Холодная война» закончилась, но на территории Британии, насколько я знаю, находится пять американских авиабаз. Зачем? Спросите, сколько наших авиабаз находится на территории США? Ни одной!



В прошлом году разразился скандал: стало известно, что амеры намерены потратить $200 млн. на модернизацию авиабазы «Кроутон» в Британии. Именно ее cотрудников обвиняли в массовой слежке за англичанами.



Но правительство равнодушно относится к вмешательству иностранной державы в личную жизнь своих граждан. Премьера Дэвида Кэмерона больше заботит, как бы не расстроить заокеанского партнера. И вот уже на фоне Минских соглашений звучат призывы «усилить давление на Россию».



Под этим воззванием, опубликованным в «Таймс», один из британских читателей написал в Интернете, выразив мнение десятков миллионов таких, как он: «Уже давно Англия идет по пути превращения в колонию своих бывших колоний.



Изысканная месть истории, где лорды выступают в качестве дикарей-людоедов, индусы нанимают британцев, а вся наша страна по сути – 51-й штат США. Боже, ты забыл о королеве !»

Королевские трущобы

Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов написали пьесу «С легким паром!», где высмеивалось типовое строительство в СССР аж в 1969 году. Три миллиона английских рабочих могли только позавидовать в те времена главным героям – Наде и Жене.



Жили подданные Ее Величества в буквальном смысле в трущобах. А центральное отопление и водопровод стали появляться в английских квартирах массовой застройки только в середине 70-х.

Такая кухонька-слепухонька была у Джона Ленона в Ливерпуле



Бирмингем, 1969 год

Рабочий квартал в Глазго, 1970 год

Глазго: в комнате лужи дождевой воды, по дому бегали крысы. Однажды их насчитали 16 штук

Лондон, Ист-энд, 1969 год





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