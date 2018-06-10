За прошедшую с болотных митингов семилетку московский народ явно поумнел

По оценке полиции, на Сахарова пришли около 29 тысяч человек. В акции на Болотной, по официальным данным, участвовали 25 тысяч человек.



Организаторы акции оба раза заявляли, что собрали гораздо больше народа – как минимум 40 тысяч на Болотной и около 120 тысяч – на Сахарова .





Год 2018



Организаторы митинга заявили до 10 тыс. участников. «Интерфакс» со ссылкой на полицию передает, что на митинг пришло порядка 1,7 тыс. человек. Член федерального совета движения «Открытая Россия» Алексей Шапошников заявил, что на улицы вышло примерно 2 тыс. человек.

https://www.kommersant.ru/doc/3656349

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Показательно, что в СМИ очень сложно отыскать панорамный снимок с высоты этих неполных двух тысяч. Везде либо крупный план, либо снимок на уровне голов первого ряда колонны.



Фотографии помещаем из первых ссылок, предложенных Гуглем на запрос „ Митинг в Москве 9 июня 2018 ”.



Коммерсант





Новая газета



Здесь снимок как бы панорамный и сверху, но… знамёна помешали увидеть остальных участников.







ГОРДОН



Густота участников митинга поражает воображение.





Радио „Свобода”



Здесь чувствуется настоящее мастерство! Вот поди, догадайся: сколько человек за плакатом?!





КП





РБК порадовало аж двумя снимками









Если кликнуть в том же Гугле не на „Всё”, а попросить лишь картинки по тому же запросу „Митинг в Москве 9 июня 2018”, то по крайней мере на первых восьми местах (дальше не проверял) с сегодняшнего митинга нет НИ ОДНОЙ фотографии. А то, что предложили – это либо митинг Навального, либо за Пашиняна, либо по реновации и т.п. Но только не по митингу 9 мая 2018 года.





Вывод



Народ явно поумнел. Всё-таки 2.000 для почти 13-миллионной Москвы – это порядка 0,016%. Менее двух сотых процента, тогда как в 2011 году народу собралось на два порядка больше: 1% московского населения.



А СМИ продолжают, независимо ни от чего, формировать лживую картинку в сознании читателя.



В любом случае несистемная либероидная оппозиция явно сдулась. И нижеследующая картинка точно отражает её смысл и состояние: дно. Густота участников митинга поражает воображение.Если кликнуть в том же Гугле не на „Всё”, а попросить лишь картинки по тому же запросу „Митинг в Москве 9 июня 2018”, то по крайней мере на первых восьми местах (дальше не проверял) с сегодняшнего митинга нет НИ ОДНОЙ фотографии. А то, что предложили – это либо митинг Навального, либо за Пашиняна, либо по реновации и т.п. Но только не по митингу 9 мая 2018 года.Всё-таки 2.000 для почти 13-миллионной Москвы – это порядка 0,016%. Менее двух сотых процента, тогда как в 2011 году народу собралось на два порядка больше: 1% московского населения.А СМИ продолжают, независимо ни от чего, формироватькартинку в сознании читателя.В любом случае несистемная либероидная оппозиция явно сдулась. И нижеследующая картинка точно отражает её смысл и состояние:

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Источник: ss69100.livejournal.com