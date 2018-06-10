Ужас Афганистана после вторжения США

Последние официальные доклады правительства Исламской Республики Афганистан (ИРА) свидетельствуют о том, что объем посевов, производства и контрабанды наркотиков в стране увеличился на 90 процентов. Под посевами опийного мака заняты более 320 тысяч гектаров земли в различных провинциях Афганистана. Астрономическая сумма, потраченная на борьбу с наркотиками, и последовавший за этим 90-процентный рост объемов наркоиндустрии естественно рождают целый ряд вопросов.

Согласно отчету Генеральной инспекции США по восстановлению Афганистана (SIGAR), в 2016 году затраты Вашингтона на борьбу с посевами опиатов, производством и контрабандой наркотиков составили, по меньшей мере, 8,5 миллиардов долларов. Однако эта внушительная цифра в итоге имела обратный эффект, вылившись в увеличение все того же производства, контрабанды и посевов наркотиков.

После падения режима талибов объемы посевов опийного мака, производства и контрабанды наркотиков в Афганистане постепенно поползли вверх. В период президентства Хамида Карзая попытки бороться с наркотиками потерпели неудачу. Тем не менее, предпринимались усилия, направленные на предотвращение увеличения площадей посевов и производства наркотических веществ.

Хамид Карзай со всей откровенностью называл международные силы ответственными за увеличение объемов посевов опийного мака в стране.

С окончанием правления президента Карзая и выводом основной части международных сил из ИРА процесс производства и контрабанды наркотиков по нарастающей пошел вверх. Сегодня, на четвертом году правления Правительства национального единства, объемы производства и посевов наркотиков увеличились на 90 процентов. Этот факт является наглядной демонстрацией того, что нынешние афганские власти не предпринимают должных усилий для борьбы с наркоиндустрией.

По словам специалистов, сегодня 97 процентов общего объема посевов опийного мака приходится на нестабильные районы страны, расположенные во всех частях Афганистана: 60 процентов опиумного мака производится в южной зоне, 17 процентов — в западной, 13 процентов — в северной, 7 процентов — в восточной, 3 процента — в северо-восточной и 0,4 процента — в центральной зоне. И если в прошлые годы наркотики выращивали лишь в отдельных немногочисленных районах страны, то в этом году, по сообщению Министерства по борьбе с наркотиками, наркопосевы имеются уже в 24 провинциях ИРА.

В 2017 году приблизительный объем производства опия-сырца в Афганистане достиг 9000 метрических тонн, что является примерно 90-процентным увеличением по сравнению с предыдущим годом. Средний урожай опия-сырца составил приблизительно 27,32 кг с гектара, что на 15 процентов больше, чем в 2016 году (23,8 кг с гектара). Количество наркотиков, произведенных в Афганистане в 2017 году, составило 9000 тонн, в то время как в прошлом году этот показатель равнялся 4800 тоннам.

Выращивание и производство наркотиков происходит в основном в нестабильных с точки зрения безопасности регионах и провинциях под контролем различных вооруженных антиправительственных групп. Согласно статистике правительства ИРА, наркотики составляют от 40 до 60 процентов источников финансирования войны в Афганистане. Наибольшую выгоду из посевов опийного мака извлекают воинственные группировки, в особенности, «Талибан»* и ИГИЛ*, контролирующие 50 процентов территории Афганистана. Ранее поступали сообщения о захвате талибами и игиловцами маковых полей, а также подземных шахт в ряде провинций страны.

Наркотики ежегодно приносят Афганистану 1,39 миллиардов долларов, однако их стоимость на мировых рынках в десятки раз превышает эту сумму, прибыль же от продаж оседает в карманах международных мафиозных групп. К сожалению, за 17 лет, прошедших с момента начала присутствия мирового сообщества в Афганистане под предлогом борьбы с терроризмом и наркотиками, не только не улучшилась ситуация с безопасностью, и не было покончено с производством, выращиванием и контрабандой наркотиков. Напротив, кризис безопасности и, как следствие, производство и контрабанда наркотиков с каждым днем приобретают все больший размах.

За последние 17 лет были потрачены колоссальные деньги на борьбу с посевами опиатов, производством и контрабандой наркотиков в Афганистане. Однако никаких ощутимых достижений в этой области не наблюдается.

В прошлом году международные силы и НАТО отрапортовали о том, что крупнейшие фабрики и центры по производству наркотиков взяты под прицел и уничтожены, однако имеется точная информация, что прямо сейчас на юге, востоке, севере и западе страны действуют сотни крупных центров по производству и контрабанде наркотиков.

Трудно себе представить, что правительство Афганистана и международные силы ничего не знают о существовании этих центров. В Афганистане также свободно действуют сотни крупных профессиональных контрабандистов наркотиков, которые, большей частью, работают в смычке с правительственными чиновниками.

Международные силы заявили об уничтожении в прошлом году около 100 заводов по производству и упаковке наркотиков. Однако Кабул не доволен способами борьбы, применяемыми международными силами в сотрудничестве с мировым сообществом для борьбы с наркотиками. Правительство Афганистана считает свою страну жертвой наркотиков, и вину за это возлагает на иностранцев.

Народы Афганистана и государств региона понесли наибольший урон от производства, контрабанды и употребления наркотиков. ИРА является поставщиком большей части мировых наркотиков. Только провинция Гельманд на юге Афганистана производит 90 процентов всех мировых наркотиков. Территория ИРА снабжает мир 80 процентами героина.

Сам Афганистан также является жертвой наркомафии. В стране насчитывается около 4 миллионов человек наркозависимых. Наркоманов в весьма плачевном состоянии можно увидеть на некоторых улицах Кабула. При этом у правительства Афганистана нет комплексной и долгосрочной программы по сбору, лечению и трудоустройству наркоманов. Все увеличивающееся потребление наркотиков является серьезной угрозой для афганского общества.

Наблюдатели считают, что причина сегодняшних неудач в борьбе с производством и контрабандой наркотиков кроется в отсутствии ясных административных механизмов и управленческих решений, а также необходимой ответственности и воли у властей. Политическая нестабильность, значительное ухудшение контроля над территорией Афганистана со стороны правительства, кризис безопасности, коррупция, слабое государственное управление, отсутствие подходящих альтернативных посевных культур, сращивание некоторых правительственных чиновников с контрабандистами и отсутствие воли, как у властей внутри страны, так и со стороны международного сообщества являются основными факторами, способствующими увеличению посевов, производства и контрабанды наркотиков.

Борьба с наркотиками должна стать одним из приоритетов в деятельности сил безопасности и правительства Афганистана. Между тем, афганское правительство настолько занято войной в стране, что не имеет возможности сосредоточиться на проблеме наркотиков и уничтожении маковых плантаций.

Международные силы с самого начала своей миссии не уделяли серьезного внимания борьбе с наркотиками. Более того, имеется информация о сговоре английских и американских сил в Гельманде с мафиозными наркобандами в этой провинции. Если это действительно так, то рассчитывать на скорый успех в борьбе с наркоиндустрией в Афганистане не приходится.

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Анита Ахмади

* запрещенная в РФ террористическая организация