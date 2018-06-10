Трамп делает все правильно

В общей сложности, насколько я знаю, пришло два с половиной миллиона вопросов. И я уже комментировал не раз эти прямые линии, как крупнейшие в стране социологические опросы. Правда он по социологическим меркам нерепрезентативный. В чём его недостаток? Когда социологи отбирают аудиторию они стараются выстроить так, чтобы в опросе были представлены все значимые слои населения. А прямой линией не представлен один из самых обширных слоёв нашего населения — те у кого всё в порядке. То есть обращаются с вопросами на прямую линию в основном те у кого есть какие-то собственные проблемы или те кто видит какую-то проблему общества в целом и хочет разобраться, что с ней можно делать. И соответственно получается, что на прямой линии очень много плохого. Тогда как большая часть наших граждан те, кого всё более менее устраивает, эту линию порой даже не смотрят. Не говоря уже о том чтобы что-то на неё написать. Но тем не менее, для государства в целом, для государственного механизма такой опрос очень важен. Именно потому-что указывает, где у нас узкие места, где провалы, чего люди хотят, на что в первую очередь обратить внимание и на что нацелиться в качестве стратегической перспективы…

При чём это дальнейшее развитие того, что было сделано после предыдущей «Прямой линии». Помните тогда Владимир Владимирович встречаясь с различными крупными чиновниками и федеральными и региональными начинал с того, что вручал папку, причём всем одного и того же цвета — зелёного. Я уж не знаю, что это символизировало, но наверно просто подобрали такие папки, чтобы отличать их от всего остального канцелярского оборота. И в этой папке были суммированы аналитиками обработавшими все вопросы прямой линии, те проблемы, что относятся к компетенции данного чиновника. Я не сомневаюсь, что нас ждёт очередная порция таких зелёных папок. Но кроме того, по некоторым вопросам, чиновникам приходилось отдуваться в реальном времени…

Источник — http://www.pravda.ru/

Источник: vassermans.ru