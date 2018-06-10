Праздник со слезами на глазах – Анатолий Вассерман о дате 12 июня

Праздник День России недостоин особой радости, считает политический консультант и публицист Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 9 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные социологического опроса «Левада-центра», показавшего, что лишь 49% респондентов знают точное название праздника, отмечаемого в РФ 12 июня, а каждый десятый опрошенный вообще не смог сказать, что это за красная дата.

«Насколько мне известно, многие не знают точное название этого праздника ещё и потому, что само название сравнительно недавно изменили и День независимости России стал просто Днём России, — пояснил Вассерман. — Но дело ещё и в том, что это «праздник со слезами на глазах», потому что фактически распад СССР начался именно с момента принятия Декларации о государственном суверенитете России. То есть с того момента, когда Верховный совет РСФСР постановил, что принятые им законы на территории республики отменяют законы, принятые Союзом. С этого момента, по сути, и начался распад Союза, который очень болезненно ударил по всем частям России, в том числе и по Российской Федерации. Для меня Россия — это всё, что во времена моей молодости называлось Советским Союзом. И, естественно, я тоже считаю, что этот праздник недостоин особой радости. Да, действительно, у России тогда были проблемы, но чем дальше, тем очевиднее, что решать эти проблемы хирургическим путём было громадной ошибкой».

По мнению Вассермана, вряд ли все жители РФ осознают, что 12 июня — это «дата не победы, а катастрофы», поскольку не все подробно исследуют ход тогдашних событий.

«Но я думаю, что на уровне подсознания это ощущают очень многие, — подчеркнул Вассерман. — Поэтому даже с учётом, мягко говоря, социологической неточности «Левада-центра» (который печально известен тем, что составляет формулировки опросов и впоследствии группирует их результаты таким образом, чтобы максимально подогнать результат под собственные политические воззрения), к сожалению, действительно имеют место весьма печальные воззрения граждан РФ на тот день, когда она попыталась отрезать от себя остальную Россию».

Напомним, что опрос, проведённый «Левада-центром», показал, что 49% опрошенных знают точное название праздника, отмечаемого в России 12 июня, а 34% считают, что он по прежнему называется День независимости России. Кроме того, 2% опрошенных назвали этот праздник «годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете России», и 1% — «годовщиной выборов первого президента России».

Каждый десятый участник опроса признался, что не знает о том, что празднуется в России 12 июня.

Источник — https://regnum.ru/

Источник: vassermans.ru