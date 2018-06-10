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Повышение возраста выхода на пенсию и наш Интернет-митинг

08:10. 10 июня 2018 Просмотров - 173 Один комментарий Опубликовал:

7 июня 2018 года прошла прямая линия с президентом, на которой граждане нашей страны смогли задать свои вопросы главе государства. Готовились к этому мероприятию сторонники и члены ПВО. Скажем сразу – всех поставленных целей мы добились с лихвой.

А теперь подробности.

Главным вопросом, на наш взгляд, должно было стать изложение президентом своей позиции по вопросу, который точно волнует всех граждан. Это вопрос о возможном повышении пенсионного возраста.

Сразу после инаугурации Путина члены нового «старого» правительства наперебой заговорили о необходимости увеличения возраста выхода на пенсию. Это не может не вызывать озабоченности и опасений, что либеральное крыло правительства попробует «под шумок» осчастливить граждан.

Именно поэтому движение «Патриоты Великого Отечества» и подготовила вопрос для прямой линии с Путиным, который просили в ОДИНАКОВОЙ форме задать всех членов ПВО и наших сторонников.

Этот вопрос звучал так:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Простое повышение пенсионного возраста, о котором упорно говорят представители правительства, не поможет решению существующих проблем. Уже сейчас понятно, что резкое увеличение возраста выхода на пенсию, приведёт к росту социальной напряжённости и массовому недовольству граждан. Просим Вас обозначить свою позицию по данному вопросу».

Мы были услышаны. Интернет-митинг выполнил свою задачу. Президент не только ответил на вопрос, но и высказал свою позицию, которая совпала с тем, что было написано в статье Президиума Центрального комитета ПВО.

Вот, что мы писали, как обозначали нашу позицию:

Целью реформы пенсионной системы, должны быть многоплановые изменения существующих правил, в результате которых ПЕНСИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТСЯ, а не просто увеличится срок выхода на заслуженный отдых.

Президент сказал именно это – если реформировать пенсионную систему, то не для увеличения возраста выхода на пенсию, а для увеличения пенсии!

Мы считаем, что простое повышение пенсионного возраста даст экономию бюджета в очень краткосрочной перспективе (2-4 года), но никак не решит существующих проблем пенсионного обеспечения граждан. Простое повышение пенсионного возраста, без комплексного подхода к решению проблемы, приведет лишь к росту социальной напряженности в обществе и подрыву доверия к руководству страны. В условиях внешнего давления на Россию с целью изменить политику РФ, подбить часть элиты к измене президенту и государству, подобные «реформы» — это выстрел себе в ногу.

Наша задача – как можно шире донести эту точку зрения до Президента. Интернет-митинг помог нам это сделать.

При этом хотелось напомнить, что в 2005 году Владимир Владимирович на такой же прямой линии отметил, что повышения пенсионного возраста не будет, пока он президент. С той поры прошло уже 13 лет – слово глава государства держит.

Хочется поблагодарить всех, кто отправил наш общий вопрос Путину и тем самым внес свою лепту в отражение очередной волны попыток увеличить срок выхода на пенсию со стороны либерально–экономического блока правительства.

Не можем не отметить, что, отвечая на вопрос, связанный с мытарствами наших соотечественников, имеющих паспорта других государств, в попытках стать гражданами России, президент высказал те же самые принципы и взгляды, что положены в нашу программу.

В самые первые ее пункты.

Пункт 2. Введение упрощённого механизма предоставления гражданства РВ всем представителям государствообразующего русского народа (малороссы, великороссы и белорусы) и других коренных народов России.

Сегодня это невозможно долгая, сложная и даже унизительная процедура! Наши соотечественники должны получать гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Россия – не мачеха, для всех своих многонациональных детей – она мать. Любой представитель коренной национальности России имеет право стать гражданином Российской Федерации. (разумеется, только в том случае, если к нему нет претензий у спецслужб России!)

Это первый шаг к реализации самой важной и главной идеи.

Пункт 1. Восстановление единства Русского народа, разделённого на части государственными границами. Что будет гарантировать политические, экономические и культурные условия для свободного развития всех наций.

Эта великая цель впереди. Однако большая дорога начинается с первого шага.

Таким шагом было создание общественного движения «Патриоты Великого Отечества».

Движения вперед – к единству Великого Евразийского народа!

Для нас Россия больше мира!

Источник: pvo.center

P.S.  Уже после написания этого материала, появилась информация о том, что 14 июня Правительство внесет в Государственную Думу свои предложения по пенсионной реформе. Согласно публикациям прессы планируется увеличить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет (на 5 лет) и до 63 лет у женщин (на 8 лет). Такой подход невозможно назвать «аккуратным отношением к повышению пенсионного возраста». Так что борьба за то, чтобы пенсионная реформа была направлена не на увеличение пенсионного возраста, а на увеличение доходов пенсионеров, только начинается.

Источник: nstarikov.ru

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Один комментарий»

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    Sergeev 10 июня 2018 в 10:01 Ссылка Пометить
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    Пора бы признать что пенсия не подачка на доживание, а вознаграждение за труд, за финансирование предыдущих поколений пенсионеров. И наибольший эффект принесло бы не увеличение возраста, а увеличение минимального стажа для выхода на пенсию.

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