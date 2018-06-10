Названа реальная себестоимость бензина

На сегодняшний день средняя стоимость бензина 45 рублей, хотя в Москве и Московской области уже есть заправки с бензином в 50 рублей. Повышение цены на бензин и дизель это всегда повышение цены на все товары и в первую очередь на продукты питания. А как вы думаете какова реальная себестоимость бензина? Но перед тем, как ответить на этот вопрос, давайте вспомним цены на бензин 20 летней давности, что было на заправках в 98 году.

Цена на бензин колебалась на уровне 2-6 рублей и к 99 году стабилизировалась на уровне 7 рублей. В результате за последние 20 лет цены на бензин выросли в 10 раз. Стоит отметить, что бензин продавали по 2 рубля за литр, и это было выгодно, это не было убыточным для добывающих компаний. С 98 года стоимость барели нефти стала рости, так в 98 это было 12 долларов за барель, в 2000 – 28$, в 2005 – 54$, на пике нефть марки брент продавалась по 135$ за барель. Вместе с ростом барели нефти, росла цена на бензин, были моменты когда стоимость нефти падала, но рост на бензин продолжался, но я даже не об этом. А о том, что себестоимость нефти оставалась на прежнем уровне.

Правительством страны было совершено две ошибки. Первая ошибка – это продажа бензина внутри страны по рыночным ценам. Сейчас можно слышать, что якобы дешевый бензин тоннами вывозили из страны. Да, вывозили. Но почему то в Венесуэле бензин в рознице продают дешевле одного рубля, и его почему то никто не вывозит.

Во всех добывающих странах стоимость бензина внутри страны на порядки ниже, чем на мировом рынке. Примеры перед глазами: в Саудовской Аравии бензин стоит 0,24 доллара (14 рублей), в живущем под санкциями Иране – 0,34 доллара (20 рублей). Хорошо, если не получается на границе закрыть вывоз дешевого бензина, сделайте для населения торговый вычет. Купил россиянин бензин на заправке, показал паспорт и получил 90% скидку, а всем иностранным гражданам и тем кто покупает бензин цистернами – продавать по прежней обычной цене.

А вторая ошибка – это непомерное обложение налогами населения и любвиобильное отношение к добывающим компаниям. Так мы, как конечный потребитель оплачиваем 60%-ый налог от стоимости бензина. При этом налоговая нагрузка на нефтедобывающие компании в разы ниже и не превышает 30%, а в среднем находится на уровне 20%, так Роснефть и Сургутнефтегаз отдают в казну 30% от выручки, Татнефть 25%, Газпром, Башнефть 20%, НОВАТЭК 15%, Лукойл и ННК 10%. Что это? Какие 10%? Для примера в Арабских Эмиратах доля поступающих денег в казну от выручки составляет 90%. и в целом по миру доля налоговой нагрузки на нефтяные компании держатся на уровне 70-75%, но не как у нас 10-20%.

Итак, за два десятилетия цена на мировом рынке выросла в 10 раз, но это не значит, что стоимость добычи нефти выросла на 10 порядков. Нет, напротив, нефтедобывающие компании только снижают издержки и затраты на добычу. Так из средств массовой информации можно услышать, что стоимость добычи нефти в России равняется 20$ за барель.

А что думают на этот счет нефтяники? Не так давно Глава “Роснефти” Игорь Сечин оценил себестоимость добычи на месторождениях компании в менее чем в три доллара за баррель. Также ушедший с поста замминистр энергетики Кирилл Молодцов говорил, что себестоимость добычи барреля нефти составляет в среднем около двух долларов, по трудноизвлекаемым запасам и шельфовым проектам — 20 долларов.

Вы понимаете 2-3$ себестоимость нефти, а стоимость добычи нефти в 20$ это лишь единичные скважины и это слова не дяди Васи, а слова нефтяников, слова руководителей компаний. Также можно СМИ уличить в обмане по стоимости нефтепереработки, так нам говорят, что из нефти вырабатывается только 20% бензина в связи с низкой технологической базой и поэтому у нас высокая стоимость нефтепереработки. А что думает на этот счет заместитель министра энергетики Антон Инюцын, его цитата: – “За счет низкой себестоимости добычи нефти, три-восемь долларов за баррель, и роста глубины переработки с 70% до 80% (а на ряде НПЗ – выше 98%) наша ресурсная база остается одной из самых конкурентоспособных в мире”. Т.е. данные по себестоимости переработки нефти приукрашены, как минимум в 5 раз.

И так, давайте посчитаем, реальную себестоимость российского бензина. 2-3$ это затраты на добычу одной барали нефти, возьмем большую величину в 3$ Это не просто цифра из воздуха, а слова самих нефтяников. Стоимость доллара на данный момент 62 рубля. И того 1 барель нефти выходит нам в 186 рублей. 1 барель нефти это 159 литров, рубли делим на литры и получаем 1,17 копеек стоимость литра нефти. Далее нефть нужно перевести в бензин. Сейчас наценка НПЗ составляет 300% от стоимости нефти, зная что это цифра завышена в 5 раз, можно сделать вывод, что стоимость переработки нефти составляет 60% от стоимости нефти. Итого к 1,17 прибавляем 60% и получаем итоговую цену в 1,87 рубля, как реальную себестоимость российского бензина. Меньше двух рублей. Понимаете, что затраты на добычу и переработку нефти за последние двадцать лет не увеличились и сегодня, как и 20 лет назад могут продавать бензин по 2 рубля за литр. Даже если сюда накинуть торговую наценку в 20% и государственные налоги в 60%, то финальная цена бензина не превысит 3 рубля 60 копеек.

Подведем итоги. Бензин внутри страны продается по ценам в 20 раза выше номинальной цены. Нефтяные компании платят в казну в среднем 20% от выручки, продавая бензин в 50 рублей при себестоимости в 2 рубля. За последние 20 лет доля нефтегазовых доходов от всех доходов федерального бюджета увеличились с 10%, до 50%. Т.е. бюджет на сегодняшний день на половину наполняется нефтегазовыми доходами, и все успехи правительства были исключительно за счет высокой цены на нефть. Напомню, что в 90е годы цены на нефть держались в диапазоне 15$ за барель и источников наполнения бюджета попросту не было. А теперь подумайте, что будет с нашей экономикой, если в бюджет будет попадать не 20% от выручки, а 80-90%, это сразу же увеличит наполняемость бюджета от нефти в 4 раза. А, что будет, если взяться за остальные отрасли? Может пора снизить цену на бензин внутри страны и начать собирать все доходы с добывающих компаний.