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Европейский самокат в яму привезет

10:20. 10 июня 2018 Просмотров - 75 3 коммент. Опубликовал:

 

 

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На носу окончание первого полугодия 2018 года. И на Украине подводят итоги эффективности экономики за эти полгода. И картина увы, печальная…

Вот, например, государственная фискальная служба заявляет о том, что Украина в январе-мае 2018 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с полугодием 2017 года на 20,6% - до 1,249 миллиарда долларов. И что основным поставщиком угля, согласно статистике (внимание!) оказалась Россия с долей поставок 66,2%. Затем идут США и Канада. Это только один срез статистики, свидетельствующий о том, что украинская экономика терпит «фиаско» уже на протяжении не одного года. В ядерной энергетике полная разруха, но планируется туда привлечь западных инвесторов. Плачевное состояние и в области транспорта. Очень часто украинские СМИ транслируют новости о постепенном повышении тарифов на пассажирские и грузовые перевозки. Зато правительство решило закупить и локализовать производство иностранных локомотивов (General Electric) на Украине. Не думается, что это очень дешевый вариант производства локомотивов, когда в стране очень развито машиностроение и есть крупные локомотивостроительные заводы, например, Днепропетровский электровозостроительный завод. Был еще Луганский тепловозостроительный завод. Но там, увы, гражданская война…

Все это очень серьезно сказывается на благосостоянии своего народа. Налоги и расходы на коммунальные услуги непомерно повышают – нужны деньги на ведение гражданской войны и осуществление губительной политики взаимного сотрудничества с ЕС и НАТО. И все это ложится на плечи простого украинца, который страдает от безработицы. Рынок труда на Украине стал почти абсолютно нерентабельным. Высококвалифицированные профессии мало востребованы и очень низко оплачиваются…

Вот так на европейском самокате украинская экономика все быстрее и быстрее скатывается в яму…

 

 

 

Источник: cont.ws

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3 коммент.»

  • 5027 956
    nikolay 10 июня 2018 в 10:29 Ссылка Пометить
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    На железнодорожном транспорте Украины нет прибыли. Доходы сравнялись с расходами.

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    • 5206 3640
      Sergeev nikolay 10 июня 2018 в 10:43 Ссылка Пометить
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      Похоже и в России работают на уровне рентабельности. Не выдерживают конкуренции с автомобильным транспортом. Но у них проблемы общие, содержание дорог и инфраструктуры лежит на себестоимости.

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  • 33 33
    Владислав Кушнарёв 10 июня 2018 в 10:46 Ссылка Пометить
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    Перевозки и производство в железнодорожной отрасли все в упадке, поразительно, что продажа угля Украине осуществляется из России, Донбасский не хотят покупать из принципа

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