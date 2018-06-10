День России – праздник побеждённых (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: День России – праздник побеждённых. Независимость РСФСР послужила ступенью для развала СССР.
Содержание:
0:00:19 – декларация независимости РСФСР
0:02:26 – бунт РСФСР против СССР
0:03:31 – Беловежские соглашения
0:04:36 – отставка Михаила Горбачёва
0:05:25 – развал СССР – неизбежность или поражение?
0:06:50 – Холодная война
0:07:22 – медали за победу над СССР
0:09:41 – слабость Российской Федерации
0:11:29 – праздник бездумного народа
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Источник: www.youtube.com