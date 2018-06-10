День России – праздник побеждённых (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: День России – праздник побеждённых. Независимость РСФСР послужила ступенью для развала СССР.

Содержание:

0:00:19 – декларация независимости РСФСР

0:02:26 – бунт РСФСР против СССР

0:03:31 – Беловежские соглашения

0:04:36 – отставка Михаила Горбачёва

0:05:25 – развал СССР – неизбежность или поражение?

0:06:50 – Холодная война

0:07:22 – медали за победу над СССР

0:09:41 – слабость Российской Федерации

0:11:29 – праздник бездумного народа

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Источник: www.youtube.com