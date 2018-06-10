Дарите людям радость! Татьяна Беленко и Елена Сидорович

Давайте поговорим… Где найти радость в жизни?



Татьяна Беленко и Елена Сидорович



Комментарии на комментарии или не всё так плохо в нашем королевстве кривых зеркал – поговорим, что волнует наших радиослушателей и о какой радости они нам пишут.

Радость – это наполнение. Чем, кого и как? Как жить на земле земными радостями, но по правилам духовного мира.



Радость наполнения себя – эгоистично или нет?

О радости служения и радости просто жить.

О Радости в союзе земного и небесного.

Радостью входит человек в единение с людьми, а следовательно, и со всей Вселенной. Не так ли?



Продолжаем разговор о радости.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com