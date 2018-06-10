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Дарите людям радость! Татьяна Беленко и Елена Сидорович

19:17. 10 июня 2018 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим… Где найти радость в жизни?

Татьяна Беленко и Елена Сидорович

Комментарии на комментарии или не всё так плохо в нашем королевстве кривых зеркал – поговорим, что волнует наших радиослушателей и о какой радости они нам пишут.
Радость – это наполнение. Чем, кого и как? Как жить на земле земными радостями, но по правилам духовного мира.

Радость наполнения себя – эгоистично или нет?
О радости служения и радости просто жить.
О Радости в союзе земного и небесного.
Радостью входит человек в единение с людьми, а следовательно, и со всей Вселенной. Не так ли?

Продолжаем разговор о радости.

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Источник: www.youtube.com

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