Чудесные краски Природы
Эти фотографии с изображением животных – не фотошоп, как кажется на первый взгляд, а реальная естественная раскраска.
Непривычная раскраска еще раз подтверждает разнообразие цветовой палитры в природе. Помимо прочего, в этой подборке фотографий можно увидеть животных альбиносов, но и они вызывают интерес и заслуживают внимания.
Никобарский голубь
Фиолетовая улитка
Чёрный петух индонезийской породы Айям Семани
Розовый кузнечик
Белый павлин
Радужный сверчок
Сине-зелёный попугай
Королевская ошейниковая змея с разноцветными кольцами
Розовый дельфин
Розовый орхидейный богомол
Индийская лягушка-бык
Розовый Робин
Белая ворона
Северный кардинал
Мексиканский краб
Синий лобстер
Красный бархатный муравей
Красный слизняк
Креветка-богомол мантис
Розовая кленовая бабочка
Голубь с розовой шеей
Белый лев
Синяя пчела-плотник
Мандаринки (рыбки)
Скворец с фиолетовой спиной
Кобальтово-синий тарантул
Подвязочная змея (Thamnophis Sirtalis)
Паук-павлин (Maratus volans)
Синий кузнечик
Кошка Венера — не фотошоп
Бело-жёлтая черепаха
Гусеница мотылька ио
Лошадь ахалтекинской породы
Источник: www.kramola.info