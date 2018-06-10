Чудесные краски Природы

Эти фотографии с изображением животных – не фотошоп, как кажется на первый взгляд, а реальная естественная раскраска.

Непривычная раскраска еще раз подтверждает разнообразие цветовой палитры в природе. Помимо прочего, в этой подборке фотографий можно увидеть животных альбиносов, но и они вызывают интерес и заслуживают внимания.

Никобарский голубь

Фиолетовая улитка

Чёрный петух индонезийской породы Айям Семани

Розовый кузнечик

Белый павлин

Радужный сверчок

Сине-зелёный попугай

Королевская ошейниковая змея с разноцветными кольцами

Розовый дельфин

Розовый орхидейный богомол

Индийская лягушка-бык

Розовый Робин

Белая ворона

Северный кардинал

Мексиканский краб

Синий лобстер

Красный бархатный муравей

Красный слизняк

Креветка-богомол мантис

Розовая кленовая бабочка

Голубь с розовой шеей

Белый лев

Синяя пчела-плотник

Мандаринки (рыбки)

Скворец с фиолетовой спиной

Кобальтово-синий тарантул

Подвязочная змея (Thamnophis Sirtalis)

Паук-павлин (Maratus volans)

Синий кузнечик

Кошка Венера — не фотошоп

Бело-жёлтая черепаха

Гусеница мотылька ио

Лошадь ахалтекинской породы