Задача нашего поколения – зажечь угасшую лампаду человеческой души

Можно починить стены, можно даже изловчится починить фундамент… Но как починить несущую плиту, на которой сама реальность цивилизации стоит?! И вот здесь растеряется даже самый талантливый и умелый администратор. Тут нужно какое-то гениальное решение особо одарённого теоретика, много выше уровня сугубых практиков ремонта.

Талантливый и энергичный администратор пришёл к власти над разрушающейся многоэтажкой. Он остановил процесс разрушения, залатал протекавшую кровлю, заткнул дыры, в которые врывался в здание холод, смыл уксусом пятна плесени на стенах, озонировал затхлый и протухший воздух. Затем повесил отвалившиеся дверцы обратно на шкафы, сколотил на раму сломанные диваны, починил протекавшие трубы, вышвырнул бродячих животных, в обилии гадивших на этажах. Когда талантливый администратор всё это сделал на радость жильцам (готовым его на руках носить) – он стал изучать трещины вдоль несущих стен. И пришёл к неутешительному выводу: трещины идут от фундамента строения, а сам фундамент разрушается , потому что треснула базальтовая несущая плита на которую он всей своей массой и конструкцией опирается…



Путинская стабилизация коснулась не только России, но и мира в целом, стала планетарным «охладжающим стержнем» введённым в кипевший на планете ядерный распад. Процессы чудовищные, инициированные Западом, либо приостановлены, либо продолжаются в смягчённом и усечённом варианте. Скорость распада человечества, скорость его погружения в бездны лоббируемого Америкой варварства – существенно снизилась.

Но тормоза, при всей их важности при скатывании к обрыву, не могут заменить двигателя.

Путинская стабилизация – это приостановленный распад. Не меньше. Но и не больше. Она может войти в историю как пауза сосредоточения сил прогресса, как стартовая площадка для преодоления цивилизационного фундаментального кризиса.

Но она может (и это более вероятно) – войти в историю (впрочем, истории не будет) как аттрактор мировой катастрофы духа. Что такое аттрактор, просто говоря? Видели каскад у фонтана? Вода падает из верхней чаши в нижнюю. Пока нижняя не наполнилась – вода ниже неё не падает. Это и есть аттрактор катастрофы – временный сдерживающий фактор катастрофической динамики. Горизонтальная площадка временной стабилизации после вертикального падения…

Наши современники в огромной их массе – очень токсичны для «мирового духа», как называл историю Гегель. Среди них очень много «непонимающих» и очень много «обратно-понимающих». Говоря научным языком – это люди вне истории, и люди, творящие антиисторию.

***

Я не навязываю никому своего мнения, но прошу выслушать мою аргументацию.

На мой взгляд, базовой плитой, на которой стоит фундамент многоэтажной цивилизации нашей – это мир человеческих желаний, мотиваций в душе человека. Конечно, дождь, вулкан или половая похоть – приходят к человеку без спроса, и тут его внутренние мотивации ни при чём. Но всё, что сверх стихий и инстинктов построено руками человека – имеет истоки в желаниях человеческих.

Авиация началась с того, что кто-то очень сильно захотел летать. Без этого первого шага не было бы ничего. Медицина началась с того, что кто-то очень сильно захотел помочь больному (а не сожрать его, как звери, и не пуститься в рассуждения о пользе вымирания нездоровых, как дарвинист).



Социализм начался с того, что кто-то очень сильно захотел справедливости. С этого же начинались и государство и закон: один захотел справедливости, другие его поддержали… И вместе стали ломать через колено тех, кто не желал, не разделял их мыслей…

Но желание одного человека близко к нолю. Для цивилизации очень важно, чтобы желания синхронизировались, и тогда они становятся ПЕРВИЧНЫМ ФАКТОРОМ, образующим антропогенную реальность.

Какое бы дело мы не взяли – мы обнаружим очень много вторичных мотиваций у тех, кто пытается паразитировать на деле. Один хочет получить должность, другой звание, третий деньги, и т.п. Но нельзя паразитировать на том, чего нет! Поэтому все вторичные мотивации паразитов мертвы, если нет первичной мотивации: того человека, которому это просто и бескорыстно интересно. И безоговорочно – желанно.

В прошлые годы каких только паразитов и уродов не крутилось вокруг книг, журналов, газет! Но жила полиграфия не ими, конечно, а бескорыстными покупателями конечной продукции – миллионами заинтересованных читателей. Которые не только ничего материального не получали от литературы, но наоборот – регулярно по пятаку или гривеннику в неё вкладывали из своих…

В итоге существовала книжная сфера цивилизации – со своими героями, со своими паразитами, опиравшаяся на питавший её жизнью массовый интерес…

И любое человеческое дело – такое же. Оно всегда в истории опирается на массовый и бескорыстный интерес к нему, когда наградой служит сама по себе деятельность в его рамках. Именно сама деятельность, а не возможность получить с неё деньги, ордена, пайки, повышение по службе и прочий паразитарный аттрибутарий…

Суть-то в том, что творения рук человеческих требуют, чтобы их питали. Они не могут существовать, если все окружающие пытаются к ним только присосаться, выдоить, если все приходят с вопросом – что здесь можно урвать?

И если людей, которым интересна сама по себе высшая психическая деятельность с предельными сложными обобщениями мысли (инфинитика, мышление в режиме вечности и бесконечности) не станет – цивилизация во всей её разветвлённой сложности, обречена!

***

С точки зрения торможения мировой катастрофы Путин сделал всё, что в силах человеческих. И даже больше, чем в силах человеческих. Трудно поверить в воскрешение целого ряда цивилизационных практик после того, как они, подобно Лазарю, много дней пролежали в гробнице и уже смердели, подвергшись значительному разложению.

Нечто умершее (в национальном масштабе – Россия, в 1999 году уже распавшаяся даже формально, в мировом – законность, юридическое право, в 1999 году бывшие нонсенсом) – встало и задвигалось. Оно вышло из гроба и обнаружило способности кое-что повторять из занятий живых существ…

Но далее мы упираемся в вопрос регенерации разложившихся тканей общественного бытия. Любая политическая реконструкция носит верхушечный и поверхностный характер. Это обуславливает предельность любого реформирования: реформатор дойдёт до мира желаний, до среднестатистического желания массы. И тут вся его власть заканчивается. Ибо можно заставить сделать. Но нельзя заставить захотеть.

Дело, которое человек не хочет делать, которое ему неинтересно – всегда непрочно и симуляция.

Хорошо это знают педагоги: если ребёнку предмет неинтересен, то сколько ни зубри – вызубренное забудется сразу после экзамена. Если человек сам не хочет учиться – то даже гениальнейший из учителей не сможет его ничему толком выучить. На «сделаю, только чтобы отвязались» – далеко не уедешь…

***

Крах цивилизации в 80-90-е годы ХХ века заключался не в том, что кто-то её ненавидел и сознательно на неё напал. Нет! Её любили и любят все, включая домашних животных, обожающих сложносоставные корма. Проблема не в том, что какие-то злодеи решили уничтожить цивилизацию флагмана-СССР и подтягивающегося под него социального Запада.

Проблема в обратном: в резком сокращении числа лиц, способных поддерживать цивилизационные практики.

А тут динамика такова: вначале исчезают желания изнутри, затем это переходит на практическую деятельность: чего не хочу, того и не делаю, или, если заставляют – то делаю минимально. Когда человек утратил желание причастится мировой цивилизации, сокровищнице мирового духа – то постепенно он утрачивает и способность приобщаться к ней. Цивилизация становится для него не ближе, чем для нас приоритеты городской жизни майя или ацтеков.

Цивилизация сама по себе – а человек сам по себе. Занимаясь собой, человек сперва утешает себя, что макроценности (страну, культуру, фундаментальную науку) – есть кому сберегать, кроме него. Потом выясняется, что некому – когда, например, страна развалилась, потому что мы думали, что защищать её пойдёт сосед, а сосед думал то же самое про нас. А потом уже и утешения не нужны, потому что всё большое, сверх личного шкурного охвата – становится неинтересным и ненужным.

Талантливый администратор, гений управленческих решений (такой, как Путин) – попадая в такую среду, сразу же понимает, что в ней можно сделать, а что уже непосильно верхам.

Можно реставрировать внешние формы и формальные институты закона, справедливости и державного величия. То есть принудить разложившееся общество симулировать человеческую жизнь, выстроив подобие предыдущей цивилизации из фанерных декораций, в которых главные вояки – покойные деды.

За такой конструкт антиобщество не встанет на дыбы и даже будет благодарно руководителю. Когда человек успел испугаться собственного озверения, деяний рук своих (а кто не замарался в 90-е?) – симулирование человеческой жизни его успокаивает. Это и снотворное и обезболивающее в одном флаконе.

Но это, конечно же, не есть сама цивилизация, с её накалённым восхождением и внутренней яростью бойца, ломающего преграды вдохновляющей его обобщённой идеи. Это всё театральный реквизит и бутафория – ритуальное «вставание с колен», ритуальная «социальная забота», ритуалистика почитания культуры, на радениях в честь которой все внутренне зевают и спрашивают себя – «когда ж это кончится, когда ж в буфет?»…

У симуляторов есть одна полезная черта: теоретически некоторые из них могут быть тренажёрами для отработки реальных практик. То есть остаётся шанс, что от бутафории человекообразной жизни мы вдруг захотим, в массе своей – перейти к реально-человеческой жизни, в таком виде, в каком рисует её вся традиция человеческой мысли и культуры.

Но может быть и другой вариант: когда не форма изменит содержание желаний, а содержание – форму. Зверь, устав от политесов, вырвется на оперативный простор, рвать и метать, как на украинском майдане, как в украинской политике, где все жрут всех, и где отличие от джунглей – только внешнее…

Самое страшное: украинский сценарий для нас не только антиутопия возможного кошмарного будущего. Это ещё и наше недавнее кошмарное прошлое. Вглядитесь в морды звероподобных нелюдей, и осознайте, что недавно мы сами такими были…

Если миллионы людей желают жить в смраде, гное, неопределённости рисков и кошмаре геноцидов – политической власти очень трудно их перенаправить на более светлые тропы. Ведь представления человека о счастье – неразрывно связано с личными качествами человека. Дрянной человек будет томится в аду, дегенерату омерзительно всё, что нормальные люди считают прекрасным. Зато общепризнанная мерзость тянет к себе дегенерата, завораживает именно мерзостью…

Однажды наш исторический поток пришёл в точку невозврата, в низший круг ада – в 90 – е годы. А их содержание – полное и окончательное озверение человека, опускание его ниже самых примитивных племенных культур, до уровня скота…

***

Что в первую очередь должен был остановить Путин? И сумел остановить? Распад страны снаружи и неприкрытый каннибализм внутри.

Это две стороны одной медали, когда массы не препятствовали начальникам предавать Родину оптом, а сограждан – в розницу (в рабы и на органы, а также на удобрение).

Продажа Родины оптом заключалась в том, что состоящая из криминальных подонков «элита» обменяла своё личное обогащение на развал и расчленение страны, в которой родилась.

За ликвидацию России постсоветским «элитам» Запад выплачивал личные бонусы, обеспечивал личное подключение к инфраструктуре комфорта для сверхбогатых, созданной на Западе.

Поэтому «элиты», не особенно тяготясь и рефлексируя, без боя сбрасывали кусок за куском государаственной территории, ибо до понятий «страна» и «нация» в том криминальном подполье, где они выросли – не доросли. И меняли вёдрами золотой песок на стеклянные бусы, хуже, чем самые примитивные туземцы (потому что на цивилизационной шкале ельцинизм ниже самых примитивных культур планеты, его поступки и мотивации зверины, они с самой низшей ступени развития).

«Элита» 80-90-х годов – наше несчастье и проклятие, чума, саранча и гунны, вместе взятые. Несчастья и лишения народов бывшего СССР в экономике – порождены той же самой причиной, что и в геополитике: доходящей до собачьей слюны продажностью звероподобных начальников, которых даже не подкупали, а попросту дрессировали, как животных в цирке, кусками мяса и сахара…

Забираясь наверх по карьерной лестнице, лестнице КПСС или ВЛКСМ (а самые худшие отморозки – по лестнице оппозиционных митингов «перестройки») – такое чудовище днём и ночью шарило взглядом и руками – кого бы и чего бы продать за доллары? Само понимание преступности какой-либо сделки – у них отсутствует, как у животных(ведь зоология не знает понятия «преступление», льва никто не судит за сожранных антилоп или растерзанных львов-соперников с их львятами).

Поэтому за любую подачку, даже ничтожную – продавали страну оптом, щедро шинкуя её на куски и разбрасывая по всем, кто купить пожелает…

Одновременно с этим беспрецедентным предательством зверолюди превратились для сограждан в жуткую «соковыжималку», осуществив беспрецедентный экономический геноцид (путём монетизации и вывода с территорий средств к существованию соплеменников) параллельно беспрецедентной национальной измене.

Причина и того и другого – зоопсихология доисторического типа, которая попала в голову вместе со школьными обязательными в СССР атеизмом и дарвинизмом. Она попала в мозги, как личинка или бацилла, причём сразу всем – потому что идеологическая машина КПСС давить умела, не откажешь в силе воздействия. Поскольку заражение было всеобщим – результат тоже получился единовременный.

Ползучая и постепенная атеизация США (особенно усилившаяся с 60-х годов ХХ века) приводит к ползучей и постепенной деградации Американской Империи. Полная и безусловная, безальтернативная атеизация советского школьника привела к тому, что когда этот школьник вырос, заражение мозга зоопатиями приняло характер пандемии.



К концу 70-х иссякла инерция прежнего воспитания: вымирали последние представители выпускников православных школ. Это Л. Брежнев и его поколение. М. Горбачёв – первый из генсеков, родившийся ПОСЛЕ 1917 года! Вам ни о чём это не говорит?!

Хотела ли КПСС тотально заразить все грядущие поколения зоопсихологией доисторического типа? Конечно же, нет! Желание было прямо противоположное: ликвидировать лживость, цинизм, двуличие, лицемерие и ханжество церковников и создать им в пику поколения сверхнравственных, сверхразвитых и очень ответственных людей с развитым чувством долга…

Да вот только чувством долга перед кем? Перед обезьянами, от которых якобы произошли? Перед ледяной бессмысленностью космического неодушевлённого трупа Вселенной материалистов? Правда жизни опровергла прекраснодушные аутистские фантазии романтиков КПСС: те, кого убедили, что они произошли от зверя – начали вести себя как звери и думать как звери…

Менее чем за 70 лет тотальная атеизация (смертопоклонничество с явно-некрофильским душком ритуалов) произвела из народа-богоносца, накалённо и фанатично верившего в высшую справедливость ещё в начале ХХ века – «такую жуткую мразь, что волосы дыбом встают».

Сама того не желая, мать-партия заразила головёнки своих младенцев смертоносной дрянью, про которую искренне думала, что это вакцина роста. Опишу события с позиций моей теории СОЦИАЛЬНОГО ПСИХОЦЕНТРИЗМА:

Вначале люди стали думать как звери. Но вести себя как звери они ещё боялись – потому что действовала инерция прежнего культурного наследия. Люди таили друг от друга чёрное нутро.



Постепенно стали понимать: окружающие такие же! Ну, по крайней мере, большинство… Из всех советских прокуроров дело против Горбачёва завёл один только В.Илюхин, а обязан был, по закону и присяге – КАЖДЫЙ советский прокурор. Один из нескольких тысяч выполнил долг, остальные схалтурили за подачку. Страшный итог психического разложения нации!

Постепенно люди, оборотни изнутри, стали и терять страх снаружи. Они стали вести себя, как звери. А как ведут себя животные? Есть ли у волков или горных козлов макрообъединения типа нации, страны, цивилизации? Нет. У них это в голове не укладывается. Максимум объединения – стадо, стая (у людей – банда, мафия).

Звери нападают друг на друга, жрут друг друга. А если не жрут – то убивают по другим причинам: ссорясь за самку, за кормовой участок, соперничая на зоо-турнирах и т.п. Звери не заботятся друг о друге и не имеют видового единства. Про то, что все волки – это волки, знают только зоологи. Сами волки об этом понятия не имеют. Зверь заботится о себе и иногда о потомстве. Но зверь не имеет видовой солидарности!

Далее – зверь приручаем и дрессируем. Как из волков сделали собак, так из украинствующих дегенератов сделали свару пособников в охоте на славянство.

Зверь не понимает целей хозяина, он алчет получить своё лакомство. А представлений о видовом предательстве и видовом унижении у зверя просто нет. Ни один волкодав не задумается: как же я за миску похлёбки и кости с хозяйского стола – давлю своих в угоду чужому виду? И почему я пресмыкаюсь перед этим чужим видом?

Настаиваю: СССР в целом, и миллионы жертв ельцинизма каждую в отдельности убила зоопатия в головах людей, распространившаяся стремительно и мощно, как чума в средневековье.

* Зоопатия – это сумрачное состояние сознания, лишённое длинных мыслей и долгой памяти, помешанное на алчном эгоизме и зверином индивидуализме, лишённое способности к обобщениям и способности идентифицировать себя как-то иначе, кроме как уникальную биологическую особь.

В таких сумерках мысли господствуют низшие биологические инстинкты, а высшие формы нервной деятельности симулируются, имитируются. Для чего? Для обмана жертв, для мимикрии подбирающегося к жертвам хищника. Хищник играет в доброго и умного человека, которым на самом деле не является. О таком давно сказано библейскими словами: «волк в овечьей шкуре».

***

Массовая зоопатия (зоопсихология доисторического типа, поселившаяся в пост-исторической голове выродка) формирует парадокс современного общества: когда общественные отношения и отношения между людьми – как у животных, а инфраструктура, окружающая техника – как у полубогов.

Сформировался либерал (включая сюда и бытовых либералов, не голосующих за либеральные партии) – недочеловек с возможностями сверхчеловека.

Технически это чудовище может срыть гору, осушить море, разрушить город ракетами, уничтожить человечество, даже расколоть планету на физическом уровне. А мотивационно оно во власти самых примитивных, животных желаний, мало отличающихся от обезьяньих или свиных.



На уровне личных мотиваций оно не только не признаёт, но даже и просто не понимает единства человеческого рода, который технически может уничтожить (например, ядерным оружием – или долбанутой экономикой в стиле МВФ «сдохни ты сегодня а я завтра»).

Дело в том, что все сложные абстракции, высшая и окончательная из которых – Абсолютная Идея Бога – доступны мышлению только на определённой стадии исторического развития. А если речь идёт о зоопсихологии доисторического типа – то как может такая психология вместить в себя «национальные интересы», «общее благо», «благо человечества» и прочие продукты высшей виртуозности мыслительного процесса обобщения?

Естественно, всё, что было достигнуто в ходе человеческой истории – «списывается с корабля». Зоопат рассуждает вполне предсказуемо: «человек есть мера всех вещей; раз я, человек, не понимаю, зачем это, и что это такое – значит, оно не нужно». А понимает то он вещи только на уровне звериных инстинктов, не выше!

***

Так возникает пост-общество на руинах пост-цивилизации. Чем выше психическая деятельность в таком пост-обществе (современном потребительском) – тем очевиднее её инерционность, остаточность.

Я, который пишет на такие сложные темы, и вы, неведомый читатель, дочитавший до этого места – увы, реликты! Мы занимаемся высшей (обобщающей) психической деятельностью, наследием угаснувшей цивилизации.

Нас окружает т.н. «культура конкретности» – которая не любит ничего, кроме животных удовольствий и цифр, причём первые всё время извращает, а вторые от большой любви всё время подтасовывает, в итоге превратив статистику в бессмыслицу.

Во всём мире статистика стала детскими часами, которые показывают не реальное время, а то, на какое рука владельца поставила их стрелки…

Культура конкретности – это стремление жить своими узкими интересами в своём узком пространстве и своём кратком биологическом времени. И не видеть ничего за их пределами. Для цивилизации, выстроенной на мышлении категориями вечных ценностей и бесконечной протяжённости – это смертный приговор.

***

Что с этим делать – пока не знает никто. И я не знаю. Знаю другое – никакими поверхностными политическими реформами или верхушечными переворотами дела не поправить. Косметикой сифилис не вылечишь!

***

Мы возвращаемся, к чему начали. К необходимости «Стяжания Духа Мирнаго», без чего немыслим процесс обожения человека, составляющий суть и смысл всей цивилизации, даже атеистических форм прогресса: человек становится богоподобным по своим силам, возможностям и нравственному облику.

Вынув из цивилизации цель обожения человека – мы лишаем её всякого содержания, и переходим к зооморфизации, конвергенции человеческих сообществ со звериными стаями и стадами. Это путь к полной и окончательной ликвидации всех достижений науки и культуры, которые, конечно же, делались не зверьми, и не для зверей. А потому и не могут поддерживаться теми, кто умственно – зверь и скот.

Цивилизации предшествует желание цивилизации, мечта о ней, на церковном языке – «стяжание Святого Духа». Желание породит цивилизацию даже там, где её нет. А отсутствие желания, возвышенных интересов «выше пупка» -уничтожит цивилизацию даже там, где она концентрированно представлена прошлыми достижениями.

Можно ли зарядить тусклые души и сумрачные головы современников желанием жить по-человечески, а не только низшими инстинктами?

Как учил св. Серафим Саровский – «Стяжи Дух Мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Тут меньше мистики, чем кажется на первый взгляд. Если ты желаешь жить по человечески, а не как зверьё и скот, и это желание окружающим очевидно, то «тысячи вокруг тебя» могут «заразится» твоей верой и «дум высоким стремлением».



Одни из тысяч тебя поймут, другие скажут, что тоже так хотели, но боялись одиночества, а теперь им не страшно, третьи просто начнут подражать в силу склонности к подражанию, четвёртые сочтут новую модель поведения удобнее старой и т.п.

Задача нашего поколения – зажечь угасшую лампаду человеческой души. Вернуть слепым кротам потреблядства желание видеть, после чего проявится и само зрение. Решить эту задачу нельзя политическими реформами, и потому нелепо требовать, чтобы Путин (каким бы удачливым администратором и толковым политиком он ни был) – «слепцам глаза вернул и спины выпрямил горбатым».

Ибо преображение из зверя обратно в человека – чудо. Его нельзя призвать декретом или голосованием в Думе. Внутри себя обрести желание можно только самому. От желания отложатся и действия, но это уже второй этап. Первый – сам образ желаемый, честно и молча сформулированный для самого себя.

С этого начинается всё.

Наградой тому, кто сформулировал для себя высокие стремления – является вся человеческая цивилизация со всеми её находками и удобствами.



А. Леонидов

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