Welcome to Russia! — Путин записал видеообращение к началу ЧМ—2018 (ВИДЕО)

В преддверии Чемпионата мира по футболу, который стартует в России уже менее, чем через неделю (14 июня) президент Владимир Путин записал видеообращение, в котором поприветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты: всех, кто уже приехал в Россию, и кто только собирается стать участником величайшего международного события.

Президент подчеркнул, что для России большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, подарить игрокам и болельщикам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями.

«Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, её самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С её радушным, очень искренним и дружелюбным народом.

Мы сделали всё, чтобы наши гости — спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики — чувствовали себя в России как дома.

Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира FIFA! Welcome to Russia!»

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