— сказал Бристоу. Также были высланы 23 сотрудника посольства Британии в Москве. Кроме того, была прекращена работа Британского совета в России.

В Петербурге воздух становится чище: один из главных рассадников педерастии и прочих европейских ценностей, генеральное консульство Великобритании наконец-то закрыли. Еще буквально на днях консульство вело прием местной демшизы и готовилось отмечать день рождения своей королевы



Закрытие консульства стало ответом на высылку 23 российских дипломатов из Лондона из-за фейкового отравления Скрипалей. Но британцы и наша оппозиция до последнего верили, что Путин шутит, сейчас он поговорит с Мэй, и их закрытие замнут. Окончательно стало ясно, что подданные королевы поедут домой, только в конце мая, а 30 числа российские журналисты уже вовсю фотографировали, как они выносили вещи.

Отчасти повиляли на решение о закрытии консульства и активные действия самих горожан, которые весной провели пикеты, протестуя против политики Великобритании.

Впрочем, грустны в этот день были не только, да и не столько британцы, сколько наша родная «пятая колонна», которая остается без идеологов и спонсоров. Как уже сообщала РИА «Катюша», именно через эти британскую резидентуру в последние десятилетия координировалась значительная часть всех антироссийских акций: от кинофестивалей педерастов до Ельцин-центра и поддержки чеченских сепаратистов.



Причем деятельность генконсульства распространялась вовсе не только на Санкт-Петербург, но и на всю страну.



Кроме непосредственного финансирования педерастов и прочей «пятой колонны», прикрывающейся названием «правозащитников», Форин офис выступал как идеолог и координатор всей антироссийской деятельности — в тесном сотрудничестве с американским диппредставительством и разведструктурами.



Мало того, по информации правоохранительных органов, именно англосаксы курировали множество неправительственных организаций антироссийской направленности, которые официально находились на содержании консульских отделов ряда других стран, в частности, Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии. В общем, «кровавый режим» разбушевался и оставил бедных либеральных питерских крошек без хлеба насущного.

Вот они и потянулись к консульству всплакнуть по утрате, вспомнить о былых «светлых» временах развала СССР и «свободных 90-х», получить последние наставления от «цивилизованных людей», а может, и получить расчет. Один из страдающих душой за британское дело даже случайно попал на страницы нашего агентства — на этой неделе в консульство заходил человек, крайне похожий на депутата Законодательного собрания Петербурга, члена «Яблока» и русофоба Бориса Вишневского.

Что еще хуже для «рукопожатного Петербурга», так это то, что истекает срок пребывания там и американцев. Представители дипмиссии США в Санкт-Петербурге должны освободить не только здание генконсульства на Фурштатской улице, но и резиденцию в Гродненском переулке.

Само собой, подобное «хамство» со стороны России строго осудили в Госдепартаменте США, где заявили, что для высылки американских дипломатов нет «законных юридических оснований».

В Белом доме отметили, что высылка дипломатов означает дальнейшее ухудшение двусторонних отношений. Впрочем, здесь реакция предсказуема — «дикие русские варвары» посмели поставить себя равными с самим гегемоном и отвечать зеркально.



Вот только от возмущений Госдепа нашим оппозиционерам не легче — если закроют еще и американское посольство, то хоть на квартирах собирайся «Слава Украине» петь…





РИА Катюша

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