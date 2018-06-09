Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 июня 2018
- 11:09 Идлиб: наглая ложь о ВКС России или попытка уйти от возмездия (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:30 Боевики нанесли удар по Алеппо — репортаж РВ (ВИДЕО).
Идлиб: наглая ложь о ВКС России или попытка уйти от возмездия (ФОТО, ВИДЕО)
Седьмого июня «Белые каски» разместили очередное провокационное видео, на котором якобы изображены последствия ударов ВКС России по городу Зардана в провинции Идлиб. Как всегда, на видео много дыма, шума, плачущих детей, дрожащих рук с сотовыми телефонами и бестолковой суеты.
Вот в кадре появляется человек, несущий на руках ребенка «без сознания». Через десяток секунд этот ребенок уже самостоятельно пришел в себя и с непониманием в глазах озирается в попытке понять, что же происходит вокруг.
В это время на полу находится «раненый» человек, которому никто помощь не оказывает, зато увлеченно снимают на мобильные телефоны. Одежда у раненого чистая, без следов пыли, хотя ребенка в помещение занесли, тщательно присыпав грязью. Как всегда, «арабский Голливуд» пестрит массой постановочных ляпов и нестыковок.
А тут еще и Россия не соглашается признавать «свои чудовищные и кровавые» действия, ведь авиация России в этот день вообще не летала над Идлибом, и тем более не наносила по нему ударов. По сообщению Минобороны России, в этом районе провинции Идлиб «шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации „Джебхат ан-Нусра“* и непримиримой оппозиционной группировкой „Джейш аль-Ахрар“ с применением тяжелого артиллерийского вооружения».
Как хорошо видно на фото и видео, съёмка осуществлялась в тёмное время суток, а значит невозможно определить принадлежность самолёта, если он и был.
Напомним, что, например, год назад ВВС США нанесли страшный удар по мечети в населенном пункте Эль-Джина на границе провинций Алеппо и Идлиб, что привело к массовой гибели мирных жителей, было убито более 50 участников вечерней молитвы. Американские военные тогда долго отказывались признать этот факт, хотя даже ряд западных СМИ в конце концов рассказали об этом чудовищном преступлении.
Сейчас же даже информационные ресурсы боевиков признают, что нет никаких доказательств того, что российские ВКС наносили удары. Хотя в самом скором времени обещают их найти (например, подложить фрагменты неразорвавшихся авиационных боеприпасов).
Так что же это было? Попытка наглой, кровавой фальсификации или желание переложить вину за гибель мирных жителей с боевиков на ВКС России?
Словосочетание «Белые каски» уже давно стало синонимом неприкрытой лжи, наглого обмана, грязной фальсификации. Ряд можно продолжать долго…
Попытки «Белых касок» играть на чувствах людей у любого нормального человека вызывают только отвращение и гнев. В Сирии идет кровавая война с терроризмом, а эти нелюди паразитируют на горе и бедах целой нации.
Своими действиями так называемые «правозащитные и благотворительные» организации, такие как «Белые каски» и «Обсерватория по правам человека в Сирии», только вредят простым мирным жителям, играя на руку бандитам, отвлекая внимание мировой общественности от реальных проблем и нужд сирийского народа.
Любой здравомыслящий человек, потратив совсем немного времени, может разобраться в истинных мотивах, которые движут этими организациями.
Получая финансирование от ряда стран Запада и Персидского залива, руководители «БК» и «ОПЧС» тратят многомиллионные средства не на оказание реальной гуманитарной помощи населению, а на съемки различных постановочных, провокационных сюжетов, направленных на негативное освещение в СМИ действий сирийского руководства и его политических и военных союзников.
Самое страшное в этой ситуации то, что явная ложь и обман становится для США и их союзников по блоку НАТО поводом наносить ракетные удары по территории суверенной Сирии.
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The #WhiteHelmets volunteers rushed quickly to rescue a young boy found nearly unresponsive on a rooftop following Russia’s massacre attack yesterday on #Zardana city in the northern countryside of #Idlib. pic.twitter.com/26uZzrr3YF— The White Helmets (@SyriaCivilDef) 8 июня 2018 г.
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Боевики нанесли удар по Алеппо — репортаж РВ (ВИДЕО)
Боевики, контролирующие северо-западную окраину города Алеппо — район Лерамун (Баллирмун), обстреляли из минометов мирные кварталы города.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
По данным сирийских спецслужб, обстрел произошел в ночь с 7 на 8 июня, более десяти мин попали по жилым улицам района Халидия. В результате обстрела на улице Аль-Ниль пострадали мирные люди — мать и сын с осколочными ранениями доставлены в Университетский госпиталь города Алеппо.
Корреспондентам РВ удалось побывать на местах попадания мин и снарядов, а также заснять на видео воронки, осколки и хвостовики от снарядов.
Напомним, что 23 мая 2018 г. начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил: «Завершено выставление наблюдательных постов вдоль линии разграничения, на которых несут службу военнослужащие стран-гарантов астанинских соглашений — России, Ирана и Турции.
Всего российской стороной выставлено 10 постов, Турцией — 12, Ираном — 7. Они обеспечивают контроль соблюдения режима прекращения боевых действий правительственными войсками и вооруженной оппозицией».
Именно Турция следит за соблюдением перемирия на контролируемой боевиками территории в районе Лерамун (Баллирмун), вблизи которого расположены турецкие наблюдательный посты в населенных пунктах Анадан и Маарет-эль-Артик.
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