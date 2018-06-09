Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 июня 2018

Седьмого июня «Белые каски» разместили очередное провокационное видео, на котором якобы изображены последствия ударов ВКС России по городу Зардана в провинции Идлиб. Как всегда, на видео много дыма, шума, плачущих детей, дрожащих рук с сотовыми телефонами и бестолковой суеты.

Вот в кадре появляется человек, несущий на руках ребенка «без сознания». Через десяток секунд этот ребенок уже самостоятельно пришел в себя и с непониманием в глазах озирается в попытке понять, что же происходит вокруг.

В это время на полу находится «раненый» человек, которому никто помощь не оказывает, зато увлеченно снимают на мобильные телефоны. Одежда у раненого чистая, без следов пыли, хотя ребенка в помещение занесли, тщательно присыпав грязью. Как всегда, «арабский Голливуд» пестрит массой постановочных ляпов и нестыковок.

А тут еще и Россия не соглашается признавать «свои чудовищные и кровавые» действия, ведь авиация России в этот день вообще не летала над Идлибом, и тем более не наносила по нему ударов. По сообщению Минобороны России, в этом районе провинции Идлиб «шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации „Джебхат ан-Нусра“* и непримиримой оппозиционной группировкой „Джейш аль-Ахрар“ с применением тяжелого артиллерийского вооружения».

Как хорошо видно на фото и видео, съёмка осуществлялась в тёмное время суток, а значит невозможно определить принадлежность самолёта, если он и был.

Напомним, что, например, год назад ВВС США нанесли страшный удар по мечети в населенном пункте Эль-Джина на границе провинций Алеппо и Идлиб, что привело к массовой гибели мирных жителей, было убито более 50 участников вечерней молитвы. Американские военные тогда долго отказывались признать этот факт, хотя даже ряд западных СМИ в конце концов рассказали об этом чудовищном преступлении.

Сейчас же даже информационные ресурсы боевиков признают, что нет никаких доказательств того, что российские ВКС наносили удары. Хотя в самом скором времени обещают их найти (например, подложить фрагменты неразорвавшихся авиационных боеприпасов).

Так что же это было? Попытка наглой, кровавой фальсификации или желание переложить вину за гибель мирных жителей с боевиков на ВКС России?

Словосочетание «Белые каски» уже давно стало синонимом неприкрытой лжи, наглого обмана, грязной фальсификации. Ряд можно продолжать долго…

Попытки «Белых касок» играть на чувствах людей у любого нормального человека вызывают только отвращение и гнев. В Сирии идет кровавая война с терроризмом, а эти нелюди паразитируют на горе и бедах целой нации.

Своими действиями так называемые «правозащитные и благотворительные» организации, такие как «Белые каски» и «Обсерватория по правам человека в Сирии», только вредят простым мирным жителям, играя на руку бандитам, отвлекая внимание мировой общественности от реальных проблем и нужд сирийского народа.

Любой здравомыслящий человек, потратив совсем немного времени, может разобраться в истинных мотивах, которые движут этими организациями.

Получая финансирование от ряда стран Запада и Персидского залива, руководители «БК» и «ОПЧС» тратят многомиллионные средства не на оказание реальной гуманитарной помощи населению, а на съемки различных постановочных, провокационных сюжетов, направленных на негативное освещение в СМИ действий сирийского руководства и его политических и военных союзников.

Самое страшное в этой ситуации то, что явная ложь и обман становится для США и их союзников по блоку НАТО поводом наносить ракетные удары по территории суверенной Сирии.

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