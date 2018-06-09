По Молдавии нанесён удар

Молдавия уже не будет прежней. 4 июня Конституционный суд наконец-таки принял решение о судьбе русского языка.

Трудное решение, от которого зависели мир и равновесие не только в молдавском обществе, но и по обоим берегам Днестра. Недаром судьи КС всячески оттягивали его принятие — они прекрасно понимали всю ответственность, которая ложилась на их плечи.

Тем не менее, в понедельник ответ был дан: закон, провозглашавший русский язык языком межнационального общения, был признан устаревшим.

Прорумынские и проевропейские политики торжествуют, считая это важной победой в борьбе с «российским влиянием». На самом деле, это не победа. Это — пробуждение кровавого постсоветского «наследия», имя которому — межнациональный конфликт.

Именно с «языкового вопроса» 26 лет назад началась жестокая война в Приднестровье, унесшая десятки жизней, а заодно и часть молдавской территории.

Именно «языковой вопрос» сегодня является весьма чувствительным для Гагаузской автономии и одним из условий примирения с Тирасполем, которое только-только началось ценой немалых усилий.

Что ж, КС можно поздравить: своим законом он не только подтвердил правильность выбора приднестровцев, но и дал гагаузам повод также задуматься о защите своих прав более радикальным путем.

По сути, созданы условия для возникновения нового конфликта по типу приднестровского, но уже в Гагаузии.

Наверное, конституционные судьи, вынося своё решение по русскому языку, полагали, что разрубают юридический «гордиев узел».

Как оказалось, этот узел связывал многонациональное общество Молдавии и её территориальную целостность…

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Екатерина Бородина, для «Русской Весны»