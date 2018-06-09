Новости Украины и Новороссии 09 июня 2018
- 09:02 Стоп, а про Сенцова никто ничего не говорил.
- 04:00 «Удивление Киева фальшивое»: почему Украина упрекает ЕС из-за «Северного потока — 2» (ФОТО).
- 03:30 В Европе призывают Украину прекратить преследования журналистов.
- 02:00 Почему украинские власти напуганы «донбасским сценарием» в Одессе (ФОТО).
- Вчера 23:44 Отец Патрика Ланкастера пожелал жителям ДНР победы.
- Вчера 23:40 «Неужели не замечаете, как изменились сводки с фронта?!» — Порошенко считает «ООС» намного эффективнее «АТО».
- Вчера 22:18 США перебросили на Украину самолеты для заправки стратегических бомбардировщиков.
- Вчера 21:48 Боевика «Правого сектора» будут судить в Ростове за антироссийские акции.
- Вчера 21:28 Порошенко грозит Цукербергу.
Стоп, а про Сенцова никто ничего не говорил
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«Удивление Киева фальшивое»: почему Украина упрекает ЕС из-за «Северного потока — 2» (ФОТО)
В Киеве обвинили страны ЕС в двойных стандартах и отказе от антироссийской политики из-за строительства «Северного потока — 2».
По словам главы Совета нацбезопасности Украины Александра Турчинова, их западные партнёры «устали от санкций». Политологи отмечают, что Брюссель не будет поступаться своими экономическими интересами ради того, чтобы поддержать Украину. О попытках Киева помешать прокладке газопровода — в материале RT.
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов обвинил Запад в недостаточной поддержке антироссийской линии, которую проводит украинское руководство.
«Всё больше и больше (западных. — RT) политиков говорят, что их страны устали от санкций, и предлагают их отменять, сокращать. То есть Украина не устала от крови и боли, которую испытывает каждый, а наши партнёры устали от санкций, которые фактически выступают защитой для той же Европы», — приводит его слова издание Lb.ua.
Более того, по мнению Турчинова, Запад, одобряя строительство «Северного потока — 2», проводит политику двойных стандартов.
«С одной стороны, формально говорят о продлении санкций, а с другой — помогают реализации российских экономических стратегических интересов, которые перечёркивают все наработки, которые осуществлены в последние четыре года», — заявил Турчинов.
«Неверная трактовка»
По оценке политолога Сергея Михеева, реакция Киева на политику двойных стандартов либо наигранна, либо демонстрирует полную политическую безграмотность.
«Удивление, которое по этому поводу высказывает украинская власть, оно немного фальшивое. Они всё понимают, но делают вид, что не понимают. Или же они действительно ничего не понимают в международной политике», — считает эксперт.
Прокладка газопровода «Северный поток — 2»
Возможно, Киеву сложно осознать, что он не занимает привилегированное положение в Европе. Интересы Брюсселя всегда стояли на первом месте, отмечает политолог.
«Запад всегда демонстрировал политику двойных стандартов, но украинцам всегда казалось, что эта политика может применяться к кому угодно, но только не к ним. Это неверная трактовка ситуации и места Украины в Европе… Очевидно, что, когда речь идёт напрямую о выгоде западных государств, их (западные страны. — RT) украинские интересы волновать не будут», — подчёркивает Сергей Михеев.
Очевидно, что Киев своими заявлениями пытается привлечь и внимание Вашингтона. По оценке политолога, Украина, возможно, «надеется на то, что американцы выкрутят руки европейцам», ведь у США есть свой экономический интерес препятствовать строительству «Северного потока — 2».
«Украина не указ»
По оценке генерального директора Института энергетической стратегии Виталия Бушуева, Брюссель не будет жертвовать своими экономическими интересами, как и вопросами национальной безопасности, чтобы поддержать Украину.
«Европейцы уже устали от Украины. Им одни проблемы от неё… Поэтому жертвовать своими интересами в угоду Украине они не будут. Из вежливости на политическом уровне будут поддерживать.
Как Меркель сказала, что, раз Россия нарушила международное право, с их точки зрения, значит, мы (Германия. — RT) снимать санкции не будем, но и усугублять не будем», — пояснил эксперт.
Таким образом, в Брюсселе осознают, что поставки газа через Украину ненадёжны, а благодаря «Северному потоку — 2» энергообеспечение Европы станет «дешёвым, надёжным и гарантированным». И это более выгодный вариант, чем, например, поставки сланцевого газа из США, который значительно дороже российского топлива.
Прокладка газопровода «Северный поток — 2»
«Европейцы не хотят так сильно переплачивать. Поэтому им важен и нужен российский газ, и в первую очередь Германии, потому что там находится главный хаб, из которого дальше идёт распределение по всей Европе. А Украина Европе не указ», — заключил эксперт.
Продвижение «Северного потока — 2»
Несмотря на недовольство США и Украины, строительство нитки газопровода «Северного потока — 2» продолжается. В среду Стокгольм одобрил строительство в своей экономической зоне. Шведские власти признали, что по закону они не могли наложить запрет на прокладку труб, хотя правительство и высказало отрицательное отношение к проекту.
Ранее разрешение на строительство выдали Германия и Финляндия.
При этом против проекта выступают Латвия, Литва и Польша. Россия же неоднократно призывала не политизировать строительство газопровода и относиться к этому исключительно как к экономическому проекту.
В рамках проекта «Северный поток — 2» сейчас строятся две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год — от побережья России через Балтийское море до Германии.
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Валерия Маслова, Марианна Чурсина
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В Европе призывают Украину прекратить преследования журналистов
Руководящий комитет Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) принял по итогам прошедшего в Лиссабоне съезда организации резолюцию, в которой выразил обеспокоенность в связи с угрозами в отношении журналистов на Украине, сообщила в субботу ЕФЖ.
Участники ежегодного заседания федерации ранее поручили членам руководящего комитета принять срочную резолюцию в связи с угрозами в адрес журналистов на Украине, в соответствии с этой инициативой комитет принял ее в пятницу.
«Ежегодный съезд ЕФЖ осуждает растущее вербальное насилие, в том числе в интернете, в отношении журналистов в Украине…
Поручает руководящему комитету оказать всестороннюю поддержку украинским коллегам, своему филиалу, Национальному союзу журналистов Украины, а также решительно осудить кампанию запугивания со стороны украинских должностных лиц и призвать украинские власти положить конец любым актам преследования журналистов и представителей журналистских организаций», — говорится в распространенном в субботу сообщении.
В заявлении также отмечается, что «дезинформационная операция» вокруг постановочного убийства Аркадия Бабченко, организованная украинскими властями, «серьезно влияет на доверие к журналистам тем фактом, что общественное мнение намеренно вводится в заблуждение пропагандистской операцией».
«Ежегодный съезд получает управляющему комитету запросить возобновление „красной линии“ Европейской и Международной федерации журналистов в случае чрезвычайной ситуации, а также обратиться к обоим правительствам России и Украины с просьбой защитить журналистов, освещающих регион, освободить журналистов, которые находятся в тюрьмах или подвергаются судебному преследованию», — дополняется в сообщении.
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Почему украинские власти напуганы «донбасским сценарием» в Одессе (ФОТО)
Депутаты Верховной рады призвали Совет национальной безопасности и обороны провести собрание по «кризисным явлениям» в Одессе. Парламентарии обвиняют местные власти в поддержке «антиукраинских организаций» и «пророссийских акций» и подозревают, что события могут пойти по «донбасскому сценарию».
Источник RT в партии «Самопомощь» подтверждает, что администрация президента Украины не может повлиять на руководство города.
При этом эксперты отмечают, что Киев всё меньше контролирует не только этот, но и другие регионы страны. О недовольстве одесситов — в материале RT.
Группа народных депутатов Украины из партий «Батькивщина» и «Самопомощь», а также несколько внефракционных нардепов попросили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова обратить внимание на «кризисную ситуацию» в Одессе. Политики предложили организовать внеочередное собрание СНБО с целью «обсудить проблемы» южной столицы Украины.
«Мы теряем Одессу»
«Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, только вместо Ахметова (Ринат Ахметов — украинский предприниматель, — прим. ред.) и Януковича там Галантерник (одесский бизнесмен Владимир Галантерник, — прим.ред.) и Труханов (мэр Одессы Геннадий Труханов, — прим. ред.)», — написал на своей странице в Facebook депутат от партии «Батькивщина» Игорь Луценко.
Геннадий Труханов. РИА Новости
Поводом для обращения стали несколько нападений в городе на украинских националистов, которых нардепы в своём обращении называют «проукраинскими активистами Одессы с активной и твёрдой антироссийской позицией».
Так, в начале мая неизвестный выстрелил в бывшего лидера «Правого сектора»* Сергея Стерненко. Преступника задержали прохожие. Через пару недель, как заявил сам Стерненко, на него снова напали «по политическим мотивам». Однако во время драки радикал убил одного нападавшего и ранил второго. Впрочем, правоохранители полагают, что конфликт спровоцировал сам Стерненко.
В начале июня неизвестные ранили главу местной ячейки общественной организации «Автомайдан» Виталия Устименко.
Инициаторы дискуссии называют происшествия «пророссийскими акциями», связывая их с судебным процессом против мэра Одессы Геннадия Труханова, которого НАБУ подозревает в финансовых махинациях. По мнению депутатов, органы власти Одессы намеренно поддерживают местные «антиукраинские организации», пытаясь подогреть протестные настроения и таким образом отвлечь внимание общественности от выдвинутых против Труханова обвинений в коррупции.
«Сложный регион»
Эксперты полагают, что у депутатов на самом деле есть все основания говорить о том, что они теряют Одессу.
«Украинский национальный проект на одесщине не реализовался и не реализуется. Это в рамках украинского националистического восприятия и означает потерю региона. Правда, подобное можно сказать не только про Одессу, но и про добрую половину украинского государства», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.
Источник RT в местной полиции охарактеризовал Одессу как «сложный регион», где не признавали руководителей из Киева, поэтому властям приходилось «договариваться с местными элитами и давать им больше свободы».
Митинг в Одессе, 10 апреля 2014 г.
«Действительно, такая же ситуация наблюдалась в Донецке. В Одессе вести диалог приходится с мэром Геннадием Трухановым и его окружением, в частности, бизнесменом Владимиром Галантерником. Им невыгодно создавать свою отдельную республику, поэтому регион сейчас стабильный. Но в нём сильны пророссийские настроения. На все важные мероприятия приезжают правоохранители из других регионов страны, чтобы гарантировать безопасность», — говорит собеседник RT.
Источник RT в партии «Самопомощь» утверждает, что украинская полиция не может вмешаться в сложившуюся ситуацию, поскольку «потеряла монополию на насилие».
«У Администрации президента немного влияния на руководство Одессы. Губернатор играет там техническую роль, а Геннадию Труханову на Банковой не верят. Но вынуждены поддерживать, поэтому НАБУ не может предпринять против него никаких действий. Свобода, которую предоставляет Администрация президента местной администрации, может сыграть с властью злую шутку. Можно ли доверять местной полиции и армии? И что киевские чиновники будут делать, если их одесские коллеги потребуют больше прав и свобод? У Киева нет сил им противостоять», — сказал собеседник RT.
Предвыборная «охота на ведьм»
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT предположил, что шумиха вокруг «кризиса» в Одессе не что иное, как новая «охота на ведьм», которую нынешняя украинская власть инициировала перед президентской кампанией. Выборы должны пройти в марте 2019 года. Напомним, по данным апрельского опроса социологической группы «Рейтинг», за Порошенко готовы проголосовать всего 5,5% избирателей.
«Под такие мероприятия, естественно, выбираются регионы, максимально нелояльные к действующему президенту и его окружению. Одесса — именно такой регион. Исходя из этого, власть может предпринять ряд мер, чтобы вообще ограничить голосование регионов», — считает Денисов.
Со своей стороны Олег Неменский отметил, что на Украине вообще отмирает государственность как таковая.
«Государство всё меньше контролирует и регионы, и отдельные сферы жизни страны. Это касается всех областей Украины. Просто в Одессе к этому добавляется глухое неприятие самого национально-государственного проекта, что так не нравится киевским политикам», — подчеркнул эксперт.
Денисов связал точечные нападения на радикалов с тем, что одесситам «очень сильно надоела» внутренняя политика официального Киева, направленная на поддержку украинских националистов.
Беспорядки в районе Дома профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 г.
Впрочем, заявления украинских депутатов аналитики считают чересчур алармистскими.
«Открытого сепаратизма в Одессе нет. События 2 мая 2014 года оказались жестокой, но, как это ни прискорбно звучит, удачной спецоперацией устрашения. Запугать население Одессы получилось.
Поэтому и тогда Одесса не смогла стать лидером движения самоопределения на Украине, и сейчас там не появляется заметных общественных структур, которые могли бы организовать сопротивление нынешней власти», — подытожил Неменский.
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Анна Голубченко, Виктор Миронов
* запрещенная в РФ экстремистская организация
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Отец Патрика Ланкастера пожелал жителям ДНР победы
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«Неужели не замечаете, как изменились сводки с фронта?!» — Порошенко считает «ООС» намного эффективнее «АТО»
Президент Украины Петр Порошенко считает «Операцию объединенных сил» на Донбассе значительно эффективнее проводившейся ранее «АТО».
«Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта?! Неужели вы не заметили, насколько Операция объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО?!» — сказал Порошенко на встрече со студентами-юристами в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко в пятницу.
По словам Порошенко, «ООС» предоставляет военнослужащим больше прав.
«Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе. Не сомневайтесь: никогда Донбасс не будет российским», — подчеркнул Порошенко.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
США перебросили на Украину самолеты для заправки стратегических бомбардировщиков
Во Львов прилетели 5 самолетов-заправщиков КС-135 Stratotanker ВВС США со ~150 членами экипажа и наземного персонала на борту.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил США в Европе и Африке.
Воздушные судна будут совершать полеты в рамках учебных миссий с 4 по 16 июня 2018 года. Их используют для увеличения дальности полетов стратегических бомбардировщиков.
Топливозаправщики прилетели во Львов из нескольких авиабаз: RAF Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США) и базы Национальной гвардии США в Иллинойсе.
Как говорится в сообщении, развертывание KC-135 в Украине является частью американской стратегии защиты европейских союзников, повышения безопасности в Восточной Европе и повышения уровня военного взаимодействия между странами-членами NATO и партнерами.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Боевика «Правого сектора» будут судить в Ростове за антироссийские акции
Уголовное дело в отношении гражданина Украины, которого обвиняют в участии в экстремистской организации «Правый сектор»*, направлено в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону, сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ.
«По версии следствия, мужчина, являясь активным членом экстремистской организации „Правый сектор“*… с сентября 2015 года по декабрь 2016 года на территории Украины принимал участие в антироссийских акциях», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что, прибыв в Россию в декабре 2016 года, мужчина размещал в социальной сети Facebook материалы, посвящённые «Правому сектору».
В октябре 2017 года он был задержан и заключён под стражу.
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* Запрещённая в РФ экстремистская организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко грозит Цукербергу
Порошенко угрожает, что если что, то он и Facebook может закрыть, как до этого закрыл ВКонтакте.
Относительно рассказов про то, как Порошенко запретами заборол "Вконтакте", это басни из области "перемог" Роскомнадзора над "Телеграмом".
На апрель этого года домен ВКонтактке является 4-м по популярности на Украине, даже находясь под запретом. Как и случае с "Телеграмом" (аудитория которого после запрета только выросла), люди просто начали массово осваивать ВПН.
https://colonelcassad.livejournal.com/4194597.html – цинк
Если что, это официальные данные. ИнАУ тесно работает с профильными комитетами Верховной Рады.
Либо Порошенко о них не докладывают, либо ему докладывают, но он уже просто не может не врать.
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