Новости Украины и Новороссии 09 июня 2018

В Киеве обвинили страны ЕС в двойных стандартах и отказе от антироссийской политики из-за строительства «Северного потока — 2».

По словам главы Совета нацбезопасности Украины Александра Турчинова, их западные партнёры «устали от санкций». Политологи отмечают, что Брюссель не будет поступаться своими экономическими интересами ради того, чтобы поддержать Украину. О попытках Киева помешать прокладке газопровода — в материале RT.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов обвинил Запад в недостаточной поддержке антироссийской линии, которую проводит украинское руководство.

«Всё больше и больше (западных. — RT) политиков говорят, что их страны устали от санкций, и предлагают их отменять, сокращать. То есть Украина не устала от крови и боли, которую испытывает каждый, а наши партнёры устали от санкций, которые фактически выступают защитой для той же Европы», — приводит его слова издание Lb.ua.

Более того, по мнению Турчинова, Запад, одобряя строительство «Северного потока — 2», проводит политику двойных стандартов.

«С одной стороны, формально говорят о продлении санкций, а с другой — помогают реализации российских экономических стратегических интересов, которые перечёркивают все наработки, которые осуществлены в последние четыре года», — заявил Турчинов.

«Неверная трактовка»

По оценке политолога Сергея Михеева, реакция Киева на политику двойных стандартов либо наигранна, либо демонстрирует полную политическую безграмотность.

«Удивление, которое по этому поводу высказывает украинская власть, оно немного фальшивое. Они всё понимают, но делают вид, что не понимают. Или же они действительно ничего не понимают в международной политике», — считает эксперт.



Прокладка газопровода «Северный поток — 2»

Возможно, Киеву сложно осознать, что он не занимает привилегированное положение в Европе. Интересы Брюсселя всегда стояли на первом месте, отмечает политолог.

«Запад всегда демонстрировал политику двойных стандартов, но украинцам всегда казалось, что эта политика может применяться к кому угодно, но только не к ним. Это неверная трактовка ситуации и места Украины в Европе… Очевидно, что, когда речь идёт напрямую о выгоде западных государств, их (западные страны. — RT) украинские интересы волновать не будут», — подчёркивает Сергей Михеев.

Очевидно, что Киев своими заявлениями пытается привлечь и внимание Вашингтона. По оценке политолога, Украина, возможно, «надеется на то, что американцы выкрутят руки европейцам», ведь у США есть свой экономический интерес препятствовать строительству «Северного потока — 2».

«Украина не указ»

По оценке генерального директора Института энергетической стратегии Виталия Бушуева, Брюссель не будет жертвовать своими экономическими интересами, как и вопросами национальной безопасности, чтобы поддержать Украину.

«Европейцы уже устали от Украины. Им одни проблемы от неё… Поэтому жертвовать своими интересами в угоду Украине они не будут. Из вежливости на политическом уровне будут поддерживать.

Как Меркель сказала, что, раз Россия нарушила международное право, с их точки зрения, значит, мы (Германия. — RT) снимать санкции не будем, но и усугублять не будем», — пояснил эксперт.

Таким образом, в Брюсселе осознают, что поставки газа через Украину ненадёжны, а благодаря «Северному потоку — 2» энергообеспечение Европы станет «дешёвым, надёжным и гарантированным». И это более выгодный вариант, чем, например, поставки сланцевого газа из США, который значительно дороже российского топлива.



Прокладка газопровода «Северный поток — 2»

«Европейцы не хотят так сильно переплачивать. Поэтому им важен и нужен российский газ, и в первую очередь Германии, потому что там находится главный хаб, из которого дальше идёт распределение по всей Европе. А Украина Европе не указ», — заключил эксперт.

Продвижение «Северного потока — 2»

Несмотря на недовольство США и Украины, строительство нитки газопровода «Северного потока — 2» продолжается. В среду Стокгольм одобрил строительство в своей экономической зоне. Шведские власти признали, что по закону они не могли наложить запрет на прокладку труб, хотя правительство и высказало отрицательное отношение к проекту.

Ранее разрешение на строительство выдали Германия и Финляндия.

При этом против проекта выступают Латвия, Литва и Польша. Россия же неоднократно призывала не политизировать строительство газопровода и относиться к этому исключительно как к экономическому проекту.

В рамках проекта «Северный поток — 2» сейчас строятся две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год — от побережья России через Балтийское море до Германии.

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Валерия Маслова, Марианна Чурсина