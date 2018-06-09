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«Это было самое сложное интервью», — австрийский журналист о беседе с Путиным (ВИДЕО)

08:49. 9 июня 2018 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:
«Это было самое сложное интервью», — австрийский журналист о беседе с Путиным (ВИДЕО) | Русская весна

Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф рассказал о своих впечатлениях после интервью с президентом России Владимиром Путиным 4 июня, передает Politico.

Издание отмечает, что Путин довольно редко дает интервью. Почти часовая беседа президента России с западным журналистом состоялась накануне его официального визита в Вену.

Как отмечает в интервью журналист телеканала ORF, он традиционно прерывал ответы собеседника, но делал это меньше обычного — 11 раз за 54 минуты.

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Армин Вольф рассказал, что после интервью он встретил положительную реакцию от своих зарубежных коллег, и уточнил, что интервью предшествовало пять дней интенсивной подготовки.

За это время он посмотрел все предыдущие интервью Владимира Путина и пообщался с российскими экспертами.

«Это было определенно самое сложное интервью, которое я когда-либо брал по трём причинам», — отмечает Вольф.

Первая сложность была в том, что интервью проходило в Кремле, а не в обычной студии телевизионного шоу. Вторая — синхронный перевод усложнял быструю реакцию. И последняя сложность, по словам Вольфа, заключалась в том, что Владимир Путин — «осторожный собеседник», и зачастую на вопрос отвечает собственным вопросом.

Вольф также отметил, что ему пришлось ждать интервью более трех с половиной часов. Австрийский журналист также отметил, что у российского президента «очень хороший немецкий».

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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