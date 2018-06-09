«Это было самое сложное интервью», — австрийский журналист о беседе с Путиным (ВИДЕО)
Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф рассказал о своих впечатлениях после интервью с президентом России Владимиром Путиным 4 июня, передает Politico.
Издание отмечает, что Путин довольно редко дает интервью. Почти часовая беседа президента России с западным журналистом состоялась накануне его официального визита в Вену.
Как отмечает в интервью журналист телеканала ORF, он традиционно прерывал ответы собеседника, но делал это меньше обычного — 11 раз за 54 минуты.
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Армин Вольф рассказал, что после интервью он встретил положительную реакцию от своих зарубежных коллег, и уточнил, что интервью предшествовало пять дней интенсивной подготовки.
За это время он посмотрел все предыдущие интервью Владимира Путина и пообщался с российскими экспертами.
«Это было определенно самое сложное интервью, которое я когда-либо брал по трём причинам», — отмечает Вольф.
Первая сложность была в том, что интервью проходило в Кремле, а не в обычной студии телевизионного шоу. Вторая — синхронный перевод усложнял быструю реакцию. И последняя сложность, по словам Вольфа, заключалась в том, что Владимир Путин — «осторожный собеседник», и зачастую на вопрос отвечает собственным вопросом.
Вольф также отметил, что ему пришлось ждать интервью более трех с половиной часов. Австрийский журналист также отметил, что у российского президента «очень хороший немецкий».
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Источник: rusvesna.su